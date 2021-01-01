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Страшно интересно

Таро Карла VI

Так называемое Таро Карла VI, в котором сохранилось семнадцать из семидесяти восьми карт, является одним из редких свидетельств роскошных княжеских игр итальянского Возрождения, которых сохранилось около двадцати примеров. Эти игры, созданные учеными, изобиловали аллегориями, символами и эмблемами, распространяя новую культуру.
Гуманисты хотели немедленного понимания знаний и считали, что они достигают этой цели с помощью визуального языка. Тогда искусство стало одной из опор знания.
Иконография Таро, основанная на священном и светском, соответствует средневековой и гуманистической культуре.

Возможно, древнейшая колода Таро. Если они действительно принадлежали королю Франции Карлу Безумному, то появились в районе 1368-1422гг., однако, во французской библиотеке указывается более поздняя дата, да и та под вопросами - 1450-1500гг.
Как бы там ни было, карты близки по ценности к древним фолиантам, высокого качества, с золотой краской.

l'Empereur (император)

Таро Карла VI


le Pape (иерофант)

Таро Карла VI

l'Amoureux (влюбленные)

Таро Карла VI

le Chariot (повозка)

Таро Карла VI

la Justice (правосудие)

Таро Карла VI

l'Ermite (отшельник)

Таро Карла VI

la Force (сила)

Таро Карла VI

le Pendu (повешенный)

Таро Карла VI

la Tempérance (умеренность)

Таро Карла VI

la Mort (смерть)

Таро Карла VI

la Maison-Dieu (башня)

Таро Карла VI

la Lune (луна)

Таро Карла VI

le Soleil (солнце)

Таро Карла VI

le Jugement (страшный суд)

Таро Карла VI

le Monde (мир)

Таро Карла VI

le Fou (дурак)

Таро Карла VI

le Valet d'épées (валет мечей)

Таро Карла VI

Автор - Karinalin.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:40
Сегодня, 05:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 28Комментарии: 0
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Ключевые слова: Средневековье карты таро эзотерика символизм страшно интересно

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