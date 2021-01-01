Таро Карла VIТак называемое Таро Карла VI, в котором сохранилось семнадцать из семидесяти восьми карт, является одним из редких свидетельств роскошных княжеских игр итальянского Возрождения, которых сохранилось около двадцати примеров. Эти игры, созданные учеными, изобиловали аллегориями, символами и эмблемами, распространяя новую культуру.
Гуманисты хотели немедленного понимания знаний и считали, что они достигают этой цели с помощью визуального языка. Тогда искусство стало одной из опор знания.
Иконография Таро, основанная на священном и светском, соответствует средневековой и гуманистической культуре.
Возможно, древнейшая колода Таро. Если они действительно принадлежали королю Франции Карлу Безумному, то появились в районе 1368-1422гг., однако, во французской библиотеке указывается более поздняя дата, да и та под вопросами - 1450-1500гг.
Как бы там ни было, карты близки по ценности к древним фолиантам, высокого качества, с золотой краской.
l'Empereur (император)
le Pape (иерофант)
l'Amoureux (влюбленные)
le Chariot (повозка)
la Justice (правосудие)
l'Ermite (отшельник)
la Force (сила)
le Pendu (повешенный)
la Tempérance (умеренность)
la Mort (смерть)
la Maison-Dieu (башня)
la Lune (луна)
le Soleil (солнце)
le Jugement (страшный суд)
le Monde (мир)
le Fou (дурак)
le Valet d'épées (валет мечей)
Автор - Karinalin.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:40
Сегодня, 05:40 by Сделано_в_СССРПросмотров: 28Комментарии: 0
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