Таро Карла VI

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:40 by

Так называемое Таро Карла VI, в котором сохранилось семнадцать из семидесяти восьми карт, является одним из редких свидетельств роскошных княжеских игр итальянского Возрождения, которых сохранилось около двадцати примеров. Эти игры, созданные учеными, изобиловали аллегориями, символами и эмблемами, распространяя новую культуру.Гуманисты хотели немедленного понимания знаний и считали, что они достигают этой цели с помощью визуального языка. Тогда искусство стало одной из опор знания.Иконография Таро, основанная на священном и светском, соответствует средневековой и гуманистической культуре.Возможно, древнейшая колода Таро. Если они действительно принадлежали королю Франции Карлу Безумному, то появились в районе 1368-1422гг., однако, во французской библиотеке указывается более поздняя дата, да и та под вопросами - 1450-1500гг.Как бы там ни было, карты близки по ценности к древним фолиантам, высокого качества, с золотой краской.l'Empereur (император)le Pape (иерофант)l'Amoureux (влюбленные)le Chariot (повозка)la Justice (правосудие)l'Ermite (отшельник)la Force (сила)le Pendu (повешенный)la Tempérance (умеренность)la Mort (смерть)la Maison-Dieu (башня)la Lune (луна)le Soleil (солнце)le Jugement (страшный суд)le Monde (мир)le Fou (дурак)le Valet d'épées (валет мечей)Автор - Karinalin.

Ключевые слова: Средневековье карты таро эзотерика символизм страшно интересно

Другие, подобные истории: