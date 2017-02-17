Никогда не гадайте на церковные праздники

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:54

Причина: Стилистика автора сохранена

Miuro Rika Просмотров: 902 Комментарии: 13 0 Сегодня, 12:54 by

В 2013 году, возомнив себя "великим хиромантом", решила я узнать судьбу. Гадала спустя неделю после Пасхи.Разложила карты Таро, открыла учебник по хирологии и стала изучать линии, хотя я мало что понимала в этом деле.А в полночь потушила свет и пошла спать.Едва я закрыла глаза, как почувствовала, что кто-то бегает по потолку и полу - раздавались шаги. Мне стало страшно. Я закрыла глаза и, осеняя крестным знамением, стала молиться.Но как только я переставала молиться, это нечто подбегало.Это продолжалось до тех пор, пока моя квартирная хозяйка не стала молиться сама (а она вставала в 3:40). Только тогда та сущность исчезла.Если бы не молитва, я бы сошла с ума от страха.С той поры я поклялась себе не открывать карты, сожгла Таро и перестала заниматься хиромантией.

Ключевые слова: Пасха гадание хиромантия карты сущность авторская история

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