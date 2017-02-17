Никогда не гадайте на церковные праздники

Никогда не гадайте на церковные праздникиВ 2013 году, возомнив себя "великим хиромантом", решила я узнать судьбу. Гадала спустя неделю после Пасхи.
Разложила карты Таро, открыла учебник по хирологии и стала изучать линии, хотя я мало что понимала в этом деле.
А в полночь потушила свет и пошла спать.
Едва я закрыла глаза, как почувствовала, что кто-то бегает по потолку и полу - раздавались шаги. Мне стало страшно. Я закрыла глаза и, осеняя крестным знамением, стала молиться.
Но как только я переставала молиться, это нечто подбегало.
Это продолжалось до тех пор, пока моя квартирная хозяйка не стала молиться сама (а она вставала в 3:40). Только тогда та сущность исчезла.
Если бы не молитва, я бы сошла с ума от страха.
С той поры я поклялась себе не открывать карты, сожгла Таро и перестала заниматься хиромантией.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:54
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:54 by Miuro RikaПросмотров: 902Комментарии: 13
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