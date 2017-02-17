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Истории из жизни

Никогда не гадайте на церковные праздники

В 2013 году, возомнив себя "великим хиромантом", решила я узнать судьбу. Гадала спустя неделю после Пасхи.

Разложила карты Таро, открыла учебник по хирологии и стала изучать линии, хотя я мало что понимала в этом деле.
А в полночь потушила свет и пошла спать.

Едва я закрыла глаза, как почувствовала, что кто-то бегает по потолку и полу - раздавались шаги. Мне стало страшно. Я закрыла глаза и, осеняя крестным знамением, стала молиться.
Но как только я переставала молиться, это нечто подбегало.

Это продолжалось до тех пор, пока моя квартирная хозяйка не стала молиться сама (а она вставала в 3:40). Только тогда та сущность исчезла.
Если бы не молитва, я бы сошла с ума от страха.

С той поры я поклялась себе не открывать карты, сожгла Таро и перестала заниматься хиромантией.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:54
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:54 by Miuro RikaПросмотров: 902Комментарии: 13
0

Ключевые слова: Пасха гадание хиромантия карты сущность авторская история

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 13:24
+4
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Комментариев: 151
Гадание хоть сбылось, стоило оно того?
Зарегистрирован: 17.02.2017
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:46
+7
Онлайн
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 947
А если человек к христианам не относится, какое отношение к церковным праздникам?
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: Estellan
Сегодня, 14:09
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (610|0)
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Комментариев: 1 016
Кстати, да. Поддерживаю вопрос Яблочка.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#4 написал: Red Scorpion
Сегодня, 14:24
+11
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Репутация: (2548|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 266
... Хочется понять , как хиромантия связана с картами Таро? По- моему, два разных направления гаданий, но да ладно. Раз гадание происходило через неделю после Пасхи, то сие действие произошло на так называемую Антипасху- Фомино воскресенье ( или Красную горку), в этот день принято было играть свадьбы.. Так может это суженный свататься приходил к Героине Истории?
А плюс поставлю))
Желаю мира!
Зарегистрирован: 28.11.2012
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 14:51
+4
Группа: Посетители
Репутация: (446|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 106
тоже чет не поняла связь хироманта с картами таро.
в любом случае плюс за то, что бросили это занятие. Не дано - не берись
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#6 написал: Miuro Rika
Сегодня, 15:06
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: ZelD
Гадание хоть сбылось, стоило оно того?

Нет.Я пожалела тогда о своем идиотском поступке

Цитата: зелёное яблочко
А если человек к христианам не относится, какое отношение к церковным праздникам?

Цитата: зелёное яблочко
А если человек к христианам не относится, какое отношение к церковным праздникам?

Цитата: зелёное яблочко
А если человек к христианам не относится, какое отношение к церковным праздникам?

Цитата: зелёное яблочко
А если человек к христианам не относится, какое отношение к церковным праздникам?

Цитата: Red Scorpion
... Хочется понять , как хиромантия связана с картами Таро? По- моему, два разных направления гаданий, но да ладно. Раз гадание происходило через неделю после Пасхи, то сие действие произошло на так называемую Антипасху- Фомино воскресенье ( или Красную горку), в этот день принято было играть свадьбы.. Так может это суженный свататься приходил к Героине Истории?
А плюс поставлю))
Желаю мира!

Цитата: Red Scorpion
... Хочется понять , как хиромантия связана с картами Таро? По- моему, два разных направления гаданий, но да ладно. Раз гадание происходило через неделю после Пасхи, то сие действие произошло на так называемую Антипасху- Фомино воскресенье ( или Красную горку), в этот день принято было играть свадьбы.. Так может это суженный свататься приходил к Героине Истории?
А плюс поставлю))
Желаю мира!

Цитата: Red Scorpion
... Хочется понять , как хиромантия связана с картами Таро? По- моему, два разных направления гаданий, но да ладно. Раз гадание происходило через неделю после Пасхи, то сие действие произошло на так называемую Антипасху- Фомино воскресенье ( или Красную горку), в этот день принято было играть свадьбы.. Так может это суженный свататься приходил к Героине Истории?
А плюс поставлю))
Желаю мира!

Просто я хотела узнать судьбу. А приходил.наверное,бес.А суженого мне по линии на ладони нагадали ,когда мне было 16 лет. что я выйду замуж.рожу сына в 20,(он будет светловолосый,который безумно полюбит меня) а в 27 встречу свою Любовь прежнею и захочу сойтись с ним, но я не должна разрушать семью.Но мне 23 года,ничего не сбылось и происходит всякая лажа.Лучше не надо гадать.Есть Бог, который судьбу приготовил.Спасибо,взаимно. Вам мира
Зарегистрирован: 13.01.2018
#7 написал: Lynx
Сегодня, 15:14
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3054|0)
Публикаций: 309
Комментариев: 1 800
Цитата: Miuro Rika
а в 27 встречу свою Любовь прежнею и захочу сойтись с ним, но я не должна разрушать семью.Но мне 23 года,ничего не сбылось и происходит всякая лажа.Лучше не надо гадать.Есть Бог, который судьбу приготовил.Спасибо,взаимно. Вам мира


Мне тоже говорили, мол, сына рожу. По срокам давно должна, но чего-то нет, да и я пока больше не хочу, а вообще - я тоже гадала. Сейчас иногда по Индийскому пасьянсу, но редко и то, просто на что-то, на какой-то случай, а не судьбу. Судьба - она сама сложится. Я не призываю лечь бревном и плыть по течению, но просто не пытаться всмотреться, а особо - ждать. Просто жить так, как оно есть.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#8 написал: Red Scorpion
Сегодня, 15:40
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2548|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 266
Цитата: Miuro Rika
Просто я хотела узнать судьбу. А приходил.наверное,бес.

Ну , если честно,то я несерьезно писал про суженного. Это гарантированно нечисть была, потому что во время гаданий стирается грань между нашим миром , и не знаешь, что к нам может прийти в гости)
Вот и славно , что нечисть пропала, вот у меня у знакомых, после вызова духа, сущность не исчезла. а потом несчастья пошли..
...Так что все надо делать с умом и людям, которые в этом ведают..
Miuro RikaА насчет всякой лажи, думаю, все наладится, и будет все Хорошо! blush , как и у тебя наша дорогая Lynx ( Королевна Рысь)
Зарегистрирован: 28.11.2012
#9 написал: Xomski
Сегодня, 15:59
+3
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Мне гадали на обычной колоде, женщина средних лет на ведьму не похожая. Было это лет 8 назад. Все сбылось, и детей двое и муж по характеру, точь как гадалка описала(что там можно в этих картах разглядеть..?).Но...сдаётся мне, что когда нам, якобы такие гадалки открывают завесу в будущее, то мы подсознательно ищем, например, в мужья того самого блондина с голубыми глазами, да ещё чтобы и родинка у него на правом полупопии была в виде сердечка и все в таком духе. Короче программируем свою судьбу.
Зарегистрирован: 23.02.2017
#10 написал: Miuro Rika
Сегодня, 17:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: зелёное яблочко
А если человек к христианам не относится, какое отношение к церковным праздникам?

Цитата: Lynx
Цитата: Miuro Rika
а в 27 встречу свою Любовь прежнею и захочу сойтись с ним, но я не должна разрушать семью.Но мне 23 года,ничего не сбылось и происходит всякая лажа.Лучше не надо гадать.Есть Бог, который судьбу приготовил.Спасибо,взаимно. Вам мира


Мне тоже говорили, мол, сына рожу. По срокам давно должна, но чего-то нет, да и я пока больше не хочу, а вообще - я тоже гадала. Сейчас иногда по Индийскому пасьянсу, но редко и то, просто на что-то, на какой-то случай, а не судьбу. Судьба - она сама сложится. Я не призываю лечь бревном и плыть по течению, но просто не пытаться всмотреться, а особо - ждать. Просто жить так, как оно есть.

Иногда,судьба посылает знаки, что следует подождать.Мне кажется. что если суждено. то ничто не помешает обрести Любовь..Я не хочу гадать.Хотя тяга была.Но я даже карт свои выкинула

Цитата: Red Scorpion
Цитата: Miuro Rika
Просто я хотела узнать судьбу. А приходил.наверное,бес.

Ну , если честно,то я несерьезно писал про суженного. Это гарантированно нечисть была, потому что во время гаданий стирается грань между нашим миром , и не знаешь, что к нам может прийти в гости)
Вот и славно , что нечисть пропала, вот у меня у знакомых, после вызова духа, сущность не исчезла. а потом несчастья пошли..
...Так что все надо делать с умом и людям, которые в этом ведают..
Miuro RikaА насчет всякой лажи, думаю, все наладится, и будет все Хорошо! blush , как и у тебя наша дорогая Lynx ( Королевна Рысь)

Цитата: Red Scorpion
Цитата: Miuro Rika
Просто я хотела узнать судьбу. А приходил.наверное,бес.

Ну , если честно,то я несерьезно писал про суженного. Это гарантированно нечисть была, потому что во время гаданий стирается грань между нашим миром , и не знаешь, что к нам может прийти в гости)
Вот и славно , что нечисть пропала, вот у меня у знакомых, после вызова духа, сущность не исчезла. а потом несчастья пошли..
...Так что все надо делать с умом и людям, которые в этом ведают..
Miuro RikaА насчет всякой лажи, думаю, все наладится, и будет все Хорошо! blush , как и у тебя наша дорогая Lynx ( Королевна Рысь)

Цитата: Red Scorpion
Цитата: Miuro Rika
Просто я хотела узнать судьбу. А приходил.наверное,бес.

Ну , если честно,то я несерьезно писал про суженного. Это гарантированно нечисть была, потому что во время гаданий стирается грань между нашим миром , и не знаешь, что к нам может прийти в гости)
Вот и славно , что нечисть пропала, вот у меня у знакомых, после вызова духа, сущность не исчезла. а потом несчастья пошли..
...Так что все надо делать с умом и людям, которые в этом ведают..
Miuro RikaА насчет всякой лажи, думаю, все наладится, и будет все Хорошо! blush , как и у тебя наша дорогая Lynx ( Королевна Рысь)

Цитата: Red Scorpion
Цитата: Miuro Rika
Просто я хотела узнать судьбу. А приходил.наверное,бес.

Ну , если честно,то я несерьезно писал про суженного. Это гарантированно нечисть была, потому что во время гаданий стирается грань между нашим миром , и не знаешь, что к нам может прийти в гости)
Вот и славно , что нечисть пропала, вот у меня у знакомых, после вызова духа, сущность не исчезла. а потом несчастья пошли..
...Так что все надо делать с умом и людям, которые в этом ведают..
Miuro RikaА насчет всякой лажи, думаю, все наладится, и будет все Хорошо! blush , как и у тебя наша дорогая Lynx ( Королевна Рысь)

Да, мне потом жуткие осознанные сны снились.С той пор я не гадаю ни на зеркалах,ни на восковых свечах.Полностью вверяю свою жизнь и смерть в руки Бога.Спасибо Вам огромное за теплые пожелания.Я надеюсь, что у Вас в жизни тоже все будет хорошо

Цитата: Pmariam
тоже чет не поняла связь хироманта с картами таро.
в любом случае плюс за то, что бросили это занятие. Не дано - не берись

Да, потому что после всех тех гаданий,которые я начала практиковать с 2012 года, много негатива появилось в моей жизни
Зарегистрирован: 13.01.2018
#11 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:43
+3
Группа: Журналисты
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Комментариев: 1 944
Гадай, не гадай, а сколько написано на роду, столько и проживёшь. Если сам(а) не приблизишь срок кончины. Вот на это я бы погадал, ну типа, что мне будет мешать в жизни, чтобы потом обходить эти подводные камни. Хотя не очень то это и хочется делать, а то ещё придётся день и ночь молитвами от тварей отбиваться, как героине истории.
Как сказал герой фильма "Белые Росы" Федос: - жить надо по человечески и пить меньше, тогда всё будет хорошо! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
#12 написал: Talisha
Сегодня, 18:15
+2
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Комментариев: 2 430
Правильно, не надо гадать, даже в руки ничего не брать таким людям, которые всего боятся и сами не знают, что делают..
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#13 написал: AlphaOme
Сегодня, 19:20
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Комментариев: 32
Никакой логики в рассказе, никакой связи между событиями.Напоминает пословицу : в огороде- бузина,а в Киеве -дядя.
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