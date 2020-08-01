Странное происшествие на острове Колдун (Ловозеро)

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 73 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:00 by

Остров Колдун (остров Волшебный) — небольшой по размерам и весьма загадочный островок на Ловозере на Кольском полуострове, на котором происходит целый ряд загадочных явлений.На Колдуне несколько раз наблюдали снежного человека, в одной избе «прописан» полтергейст, наблюдаются иные необъяснимые события. На острове, вероятно, также находится аномальная зона.Один из очевидцев, столкнувшийся с необъяснимым на острове, был врач В. Струков, который после окончания академии в 1975 году попал служить в авиачасть в Североморске. Зимой 1976- 77 годов он с друзьями и сослуживцами отправился на рыбалку. Вот так он описывает произошедшую историю, которая была опубликована в журнале «Наука и религия», 1998, №8.«Мне пришлось быть свидетелем очень странных, почти трагических событий на Ловозере, на священном острове Колдун. До острова надо было плыть около 40 километров. Поехали на 4 лодках, но сразу сломался один мотор, а специалист-механик почему-то не смог устранить поломку. Заменили мотор на новый, но через 5—10 километров ломается еще один.Пришлось вернуться. Говорят — берите с собой местного лопаря и его мотор. Берем весьма нетрезвого лопаря и его древний мотор. Так как я выполнял обязанности врача, то сидел рядом с нашим проводником и очень часто по его просьбе (когда мотор начинал глохнуть) наливал ему чистый спирт.За это он поведал мне легенду об этом острове и озере. По его словам, остров служит всем местным жителям пристанищем и спасает от голодной смерти: там растут огромные сосны, много грибов, ягод и рыбы (есть даже форель). Тут не умрешь от голода и холода — но оттуда ничего нельзя с собой брать...Наловили мы там красной рыбы — кумжи, форели, сигов, насобирали грибов и ягод и дружно отужинали. Был приятный, ясный, теплый вечер. Собрались в обратный путь. Тут все и началось. Поднялся настоящий ураган, не видно ни зги. Один мотор заглох. Начали тонуть, волна уже накрывала борт. Пересели из заглохшей лодки, получился перегруз — еще хуже.Я уже решил, что в живых не останется никто. И тогда наш лопарь приказал все пойманное и собранное выкинуть за борт. Приказ мы исполнили, но ураган все усиливался. Мы пытались вычерпывать воду пустой тарой, но это было практически бесполезно: слишком высокая волна. Грести тоже не имело смысла — в двух метрах ничего не видно...Тут лопарь говорит, что не все, мол, выбросили, — ищите. Один полковник нашел в кармане у себя камешек размером с голубиное яйцо, прозрачный, красивый, ровненький такой — подобрал он его на берегу, сунул в карман и забыл. Тут же этот камешек за борт и выбросили.Мы все ожидали от этого камня чуда — и буквально через 10—15 секунд все стихло, установился абсолютный штиль, небо засияло, а мы сидели мокрые до нитки в полузатопленных лодках и боялись смотреть друг другу в глаза».Автор - В. Струков.

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