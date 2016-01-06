Легенды о кладах, мистика и реальность

Защита клада.

Нечистая сила и кладоискательство.

Сокровища и мистицизм.

Как достать заговоренные клады?

Металлоискатель, как главное оружие против бесов.

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:51

Сделано_в_СССР Просмотров: 120 Комментарии: 1 0 Сегодня, 06:50 by

В поиске кладов удача играет не последнее значение. Поэтому так «живучи» многочисленные приметы, сказания и поверья, связанные с кладоискательством. Так, согласно древнему сказанию, клад, который зарыт в земле, из кучи монет и сокровищ превращается в некое самостоятельное существо, которое охраняют незримые силы. В старину прятали клады под зарок, то есть до того, как зарыть клад хозяин произносил некую магическую фразу. Чаще всего в зароке содержалась информация о том, кто и как сможет этот клад достать. Имеются клады «на первого встречного», «на везучего». А бывают и такие, требующие человеческих жертв и заговоренные на одну/несколько человеческих жизней. Нередко в прошлые века прятали сокровища на определенное время, то есть определенный хозяином срок клад должен пролежать в земле, и найти его раньше срока никому не удастся. По истечении этого времени любой первый встречный сможет обнаружить зарытый клад.Еще кладоискатели любят рассказывать о кладах, которые «показываются» искателям в виде огоньков, дымных шлейфов, блуждающих светлячков и пр. В болотистой местности такие клады якобы выходят на поверхность, чтобы просохнуть.Много легенд связано и с кладами, которые прятали казаки, ватаги степных кочевников, гайдамаков и пр. Они зарывали свои сокровища рядом с дорогами. При этом обязательно применялись особые уловки и хитрости. Времени на зарывание клада было мало, да и лишних глаз вокруг было слишком много. Поэтому делали ямы как для погибших лошадей. Под труп лошади, а иногда и погибших людей, клали скарб, который с собой нельзя было унести. Яма с кладом на скорую руку закапывалась, сверху ставился простой крест. Так прятали свои сокровища очень долгое время, на протяжении веков. В могилах прятали клады и в Гражданскую, Великую Отечественную войны. Охотников разрушать чужие могилы не слишком много, а вот сами хозяева кладов далеко не всегда могли вернуться за своими сокровищами.Считается, что найти клад можно и в обычный день. В виде необычной свиньи является людям серебро, золото — в виде петушка. Согласно поверьям, если ударить по таким животным рукой, то тут же откроется счастливчику россыпь ценных монет. Еще считается, что клады являются людям в виде добрых путников-старичков. Такой старец обычно обращается к случайным путникам с несложной просьбой. Если найдете время помочь страннику, то он отблагодарит вас несметными сокровищами. Если нет, пойдет путник с ними мимо вам. Здесь сокровища служат неким вознаграждением за доброту.Очень много легенд связано с мистическими силами, охраняющими клад. Именно они мешают искателям обнаружить и достать зарытые ценности. В некоторых зарытых сокровищах встречались замки разной сложности. Скорее всего, клали их туда, чтобы клад было сложнее достать. Однако замки являются не слишком надежной защитой, поэтому придумывались и другие меры охраны. Например, использовали души зверей, людей. Некоторые поверья рассказывают, как вместе с кладом закапывали человека для того, чтобы он стерёг сокровища до того, как его кто-нибудь сменит. Некоторые кладоискатели утверждают, что слышали ржание жеребцов в могилах, видели волков, которые выскакивали из-под земли и нападали на искателей, также встречаются среди охранников и странные старички, чабаны, казаки, сидящие прямо на сокровищах. Причем, охранники в образе человека предлагают выбор: деньги или, например, выпивка. Если доверчивый землекоп выбирал деньги, то оставался охранять клад вместо застрявшей под землей души.С давних времен на Руси считалось, что каждый клад имеет свой срок. Заговоренные (нечистые) клады три раза в год меняют якобы своё место, «очищаются». Происходит это на Новый год, Пасху, день Ивана Купалу.Поэтому ночь под Новый год могла принести удачу кладоискателям. Опытные искатели уверены, только раз в году - в новогоднюю ночь - клады вспыхивают ярким светом под землей. Зачастую это синий яркий огонь. Если вам посчастливится увидеть такой огонь, немедленно снимайте что-нибудь с себя и кидайте в огонь. Еще помните, что откапывать такой горящий клад положено тому, кто это пламя увидел. Никому другому сокровища не откроются. Встречаются клады, которые под Новый год издавали звуки — чистые тихо стонут, скорбят, а клады нечистые — хохочут, ругаются, кричат и требуют, чтобы их немедленно достали из-под земли. Согласно древним легендам, искать чистые клады нужно перед рассветом, нечистые — вечером.Поиск в ночь перед Пасхой имеет свои особенности. В субботний вечер нужно отправляться искать сокровища по появившимся огонькам. При этом искатели брали всегда с собой крест, ладан, свечку со Страстной Пятницы и всё время произносили воскресную молитву (ругаться при этом нельзя было ни в коем случае). Если в пасхальную ночь клад найти не удалось, можно попытать счастья в мае на праздник Симона Зилота. Недаром народное прозвище апостола — «Золото». Считается, что святой помогает в поиске кладов искателям.Правда, больше всего охотников за кладами было на Ивана Купалу. Поиски сокровищ велись круглые сутки (днем и ночью). В южных регионах России и на Украине считается, что клад откроется тому, кто в полночь при свете луны сможет взойти на вершину кургана, увидит свою тень, измерит её, на таком расстоянии и находится клад. Еще делалась поправка: к измеренному расстоянию нужно прибавить две длины ступни, потому как раньше люди были выше ростом.Чаще всего охраняет драгоценности нечистая сила. Духи «кладовики» могут не только клад спрятать, но и кладоискателя запутать так, чтобы он домой вернуться не смог. Нечистый «Блуд» заставлял искателей блудить, путаться на знакомой местности, «Мара» вызывала у искателей видения, встречаются у кладов и другие нечистые. Бытует мнение, что скряги часто продавали свои души бесам, чертям («кладовикам», «скарбникам»), которые надежно сторожили сокровища.Белорусы уверены, что все клады охраняет «Дедка». Именно ему молятся и читают заговоры на обнаружение кладов. Если ночью привиделся огонь — «горит Дедка», значит он указывает место, где лежит клад. С окончанием действия зарока клад начинает «бродить», тем самым, обнаруживая себя. И сегодня многие верят, что бродячие клады несут с собой чью-то неуспокоенную душу. Возможно, это душа хозяина, а может какая-то чужая, приставленная в качестве охраны. В местах хранения таких кладов время от времени появляется размытый образ человека, который держит что-то в руке. Если попытаться прогнать его, он исчезает, а там, где упала его коробочка, находят горсть старинных монет. В местах появления таких призраков и нужно искать клады. Правда, людям, которые таким образом обнаружили клад, часто так и не удавалось его достать, и их дальнейшая судьба складывалась несчастливо. В связи с этим поверьем о бродячих кладах и неупокоенных душах появились особые «заговорные» молитвы, правила, зная которые можно завладеть любым кладом. Сокровища, заговоренные «на первого встречного», также очень часто сами обнаруживают себя. Чаще всего такой клад показывается человеку в виде черной кошки, приглашающей следовать за ней. Если вам показался такой знак, обязательно следуйте за животным, а там, где кошка замурлычет — стукните её и крикните «Рассыпайся!», далее останется только откопать на этом месте зарытые ценности.Сегодня клады прячут без всяких заговоров. Сокровища подобного рода сами идут в руки, правда и здесь нужно проявить некоторую осторожность. Нельзя «сердить» клад, иначе он может принести много неприятностей: искателя будут мучить видения, которые в итоге могут привести к умственному помешательству.Для тех, кто ищет клад, но никак не может определиться с точным местом его расположения, имеется следующий народный метод: потребуется взять в руку свечу, обязательно в ореховом подсвечнике, затем зажечь её на месте возможного нахождения клада. С приближением к месту нахождения свеча будет мерцать всё сильнее. Копать нужно там, где свеча погаснет окончательно. Причем раскапывать сокровища нужно только с благими намерениями, часть клада отдать бедным. В противном случае клад «спрячется» под землю и достать его будет невозможно. Такие клады называют «вечными» — на них наложен зарок не даваться в руки никому и никогда. В местах их расположения горела свеча, а не маленький огонёк. Покажется такой клад, да и скроется обратно в неизвестность.С поиском кладов связано немало трагических и таинственных историй. Еще со времен язычества люди верят, что деньги, положенные в землю, представляют собой некое отображение жизненной силы, удачи, счастья и изобилия. Таким образом, сокровища, ценности представляют собой отображение магической силы хозяина. Потеряв клад, владелец может не только стать неудачником, но даже умереть. Заполучить клад в народных поверьях — значит получить чью-то силу, удачу и чужое счастье.Чтобы не отдать с кладом лишнее, хозяин сокровищ произносил над сокровищами определенное заклятие. С ним клад «оживал», был способен «действовать» самостоятельно по обстоятельствам: выходить и сушиться на солнце, прятаться, излучать ночью синий свет в виде свечи, пугать, плакать, стонать, показываться людям в образе людей, животных, уходить глубже в землю.До сих пор можно услышать рассказы о чудесах, которые происходили с искателями в местах заговоренных кладов. Зачастую в таких местах люди видел огонь, животных, не так часто — образы людей. Любопытно, что цвет показавшегося привидения соответствовал цвету металла, который был спрятан под землей. Белые, седые видения — спрятано серебро, красные, желтые, рыжие — золото.Появление над кладом огня свидетельствует о том, что над заговоренным кладом разжигали жертвенный огонь. Образ жертвенного животного также может появляться над кладом. Если в жертву был принесен человек, над кладом появлялся призрак человека. Считается, что достать такие клады можно только принеся в жертву животного того же вида или даже человека.Заговоры как бы «запечатывали» клад. Колдуны уверяли, что с заговором клад защищен от всех сил, как человеческих, так и потусторонних. Однако в народе считалось, что любые клады могут достать люди искренние, бескорыстные, готовые отдать всё ближним. Основными составляющими заговора были ключ, замок и ограда. Причем эти предметы либо проговаривались на словах, либо их действительно клали вместе с сокровищами. Часто в старинных кладах встречаются и ножи, мечи, косы, серпы и пр. Все острые предметы также должны были защитить зарытые богатства от незваных гостей.С наступлением христианства стало считаться, что клады охраняют бесы. В связи с чем кладоискатели подвергались большому риску: нечистая сила очень изобретательна и может свести искателя в могилу. Заговоренные клады могут стеречь один/несколько бесов. Вместе с колдовской защитой бесы создавали очень серьезную преграду для кладоискателей.Одно из народных сказаний сообщает, что колдовская ограда показалась искателю сначала железной цепью, потом забором из костей, а затем, перед ним начали появляться жутковатые видения страшных животных. По словам кладоискателя он испугался так, что на следующий день даже не смог найти этого странного места.Так как охраняли сокровища нечистые духи, то для их поиска нередко привлекали священника. Например, в истории сохранились сведения о том, как священник Симбирский обратился в бегство при поисках клада, спасаясь от атаковавшей его нечистой силы. Случилось это событие в 1752 году. Священник решил достать клад, спрятанный в овраге между двумя деревеньками - Помаево и Атяшкино. На поиски он отправился с крестом и Евангелием, однако страшные видения так измучили его, что священник был вынужден бежать.Еще в народе верят, что заговоренные клады, даже если их удастся выкопать, могут в руках искателя превратиться в навоз или битые черепки. Так якобы нечистые шутят над людьми.Сторожами кладов становились не только жертвенные животные. Нередко те, кто брал большую сумму из клада и не отдавал вовремя, превращались в хранителя зарытых богатств. Рассказывают, что один житель Вятки брал из клада деньги и всегда возвращал их на место вовремя. Один раз взял он взаймы у клада 10 тыс. руб. и пообещал вернуть их, когда листья в лесу пожелтеют. Наступила осень, листья на деревьях не только пожелтели, но и опасть успели. Должник деньги нести и не собирался. Клад сам пришел возвращать долг к вятчанину домой. Крестьянин ему и указал на вечнозеленый бор, мол, рано еще деньги возвращать. Так клад и отступил, оставив сокровища крестьянину.В поверьях есть и рассказы о том, что в клад могли положить такое же число монет, но меньшего номинала.Если во время доставания клада нарушали какой-то зарок, клад мог с грохотом провалиться под землю, и уже достать его никому было нельзя. Много до наших дней сохранилось историй о том, что сокровища внезапно исчезали, если во время их откапывания кто-то начинал ругаться, смеяться, спорить или вдруг чего-то пугался. Например, если вдруг искателям покажется, что воробей летит прямо в лицо или большой камень катится на них с горы. Так, в селе Ялшанке один дьяк копал яму у своих ворот и наткнулся на огромный чан, доверху набитый серебряными и золотыми монетами. От удивления дьяк тихо выругался, и тут же чан начал проваливаться под землю, и через миг совсем исчез.Удавалось достать клад немногим. Некоторые даже приносили сокровища домой, но дома они превращались в черепки. Много рассказов и о том, что найденные богатства приносили несчастья владельцу, провоцировали скандалы в семье, а то и смерть.В народе верили, что клады большей частью доставали люди неискушенные, простые. Часто находили сокровища дети, которые страдали, были часто несправедливо обижены. Так, один брат ради шутки бросил своему второму брату-бедняку дохлую собаку в дом, а та вдруг превратилась в горсть золотых монет. Бедняк увидел сокровища и поблагодарил старшего брата за помощью. С этого времени бедный брат стал богатеть, а богатый разорился.Жадные кладоискатели также не могли взять в руки клад. Так, например, один портной узнал про клад, но рассказчик велел обязательно поделиться с помощниками. Когда клад доставали, портного замучила жадность, решил он рабочих обмануть. Только у него в голове пронеслась эта мысль, как клад провалился под землю. Еще случай: крестьян в поле нашел золотые монеты, но тут смотрит — идет ему навстречу сосед. Жалко стало ему делиться, взял он и убежал. Через время смотрит — монеты превратились в горсть пыли.Порой заговор хозяина клада не могут преодолеть даже опытные искатели. Разбойники свалили кучу золота, но не успели зарыть его. Мужик наткнулся на сокровища, собрал их в суму и ушел. Вернулись разбойники и один из них, выпустив стрелу, сказал: «Как высоко летит стрела, так глубоко должен лежать клад». В этот же миг сума сорвалась с плеч мужика и ушла под землю.Имеются и рассказы о том, как кто-то услышал заговор хозяина клад и с помощью хитрости смог достать клад. Так, например, старик начал зарывать клад и говорить, мол, кто принесет сюда 12 голов человеческих, тот клад и заберет. А сосед начал приговаривать вместе со стариком, не голов, а колов. Затем, он принес 12 деревянных колышков, и вырыл клад.По поверьям встречались и такие клады, деньги из которых можно было брать, но только на пропой. Заядлые пьяницы брали деньги, пропивали их, но тут же попадали в какие-то неприятности: драку, под руку грабителям и т.д. Поэтому даже пьющие люди старались деньги из клада не трогать.Часто в преданиях упоминаются клады, которые спрятали разбойники. Объясняется это тем, что разбойники грабили часто и должны были где-то прятать свои богатства. В связи с этим под кладами стали понимать не только зарытые в землю сокровища, но и положенные людьми богатства.Что касается того, как прятали клады, информации об этом очень мало. Только клады, приуроченные к какому-либо событию известны и в наши дни. Остальные спрятанные сокровища считалось, что положили в древние времена.Конечно, сложно представить себе, что клад действительно заговорен. Это вещь сложная, почувствовать её можно только интуитивно. Хотя некоторые приметы могут подсказать искателю, что клад заговорён. Так, один геолог и кладоискатель рассказывал, что несколько лет назад он с друзьями с помощью металлодетектора обследовал московские поместья. Находки при этом попадались им всё больше простые. Затем по звуку прибора начали они копать и не могут ничего найти: сигнал идет, то оттуда, то отсюда. Тогда геолог полушутя сказал: «Аминь, рассыпься!», и в этот же миг они наткнулись на клад. Так что есть в старинных легендах доля правды.Люди, не первый год занимающиеся кладами, имеют свои секреты, как нужно поступать с заговоренными кладами. Если вы знаете место расположения клада наверняка, но найти его никак не можете, и у вас постоянно возникают на пути преграды, скорее всего, это именно клад с «закладом».В связи с этим много легенд появилось о загадочном озере Кабан в Казани. Там якобы татарский хан утопил свои несметные сокровища перед тем, как город завоевал Иван Грозный. Однако все попытки найти эти богатства были неудачными. Единственный раз за год до начала Великой Отечественной войны местным милиционерам удалось найти в озере сундук. Багром стали тащить сундук из воды, но как только сундук оторвался от земли, багор сломался и сокровища снова ушли под воду. Дальнейшие поиски результата не дали, и утонувший сундук найти не удалось. Может быть сундуки сильно заросли илом, а может неудачным поискам есть и другое объяснение…Автор неизвестен.

Ключевые слова: Приметы сказания поверья бесы заговор кладоискательство

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