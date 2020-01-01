Адские псы

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 13:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 96 Комментарии: 0 0 Вчера, 13:47 by

Клады всегда были связаны с многочисленными тайнами. Согласно поверьям разных народов, спрятанные сокровища охраняет нечистая сила, призраки погибших кладоискателей или животных. Нередко на местах крупных «золотых захоронений» происходят неизвестные науке явления. Чаще всего очевидцы встречаются с ужасными черными псами, глаза которых горят адским пламенем.Удивительно, но все эти явления зачастую возникают в так называемых «местах силы», где происходит огромное скопление энергии. Издревле в таких уголках сооружали языческие капища, приносили жертвы богам и устраивали магические ритуалы.С этой теорией тесно связан следующий случай, произошедший в 19 веке. В течение долгих лет около города Бероун (Великобритания) люди становились очевидцами странных и пугающих событий: близ городка день за днем появлялся ужасный призрак огромного черного пса с горящими адским пламенем глазами. Некогда здесь размещалось одно из древнейших кельтских городищ. 2 августа 1877 года ученые-археологи обнаружили один из крупнейших кладов: несколько сотен золотых кельтских монет. После этого собака-призрак исчезла.Недалеко от места обнаружения клада находилось место известной языческой святыни. Может быть, кельтским друидам удалось создать призрак демонического пса, который веками охраняет их ритуальную территорию? «Когда мы соберем разные свидетельства о встрече людей с призрачными псами, то обнаружим, эти привидения находятся на строго ограниченных участках. Будто и правда привязаны к месту, которое охраняют, невидимой цепью», - пишет Отомар Дворжак, писатель, признанный специалист по привидениям, охраняющим клад.Криптозоолог Карл Шукер тоже обращает внимание на то, что люди встречали призрачных собак в постоянных местах. Они появляются на старых кладбищах, на перекрестках заброшенных и деревенских дорог, поблизости от старинных развалин, мегалитических построек, старых-престарых могил или проклятых мест.Супруги Надя и Мартин Профанты в своей книге «Энциклопедия славянских богов и мифов» обращают внимание на интересный факт: археологи на многих приисках находят ритуальные могилы собак. Известно также, что древние славяне замуровывали или закапывали собак при строительстве - в виде жертвы. «Собаку в качестве жертвоприношения можно найти в фундаментах укреплений или жилых зданий. Мертвая собака, закопанная под полом, выполняла, вероятно, магическую охранную функцию», - считают супруги Профант. В связи с этим возникает вопрос: могло ли ритуальное жертвоприношение и погребение собак в определенных местах привязать «собачьи души» какой-нибудь невидимой энергетической цепью и создать призрак?Археологи утверждают, что у многих народов собака считалась самым преданным спутником человека. И не только в земной жизни, но и загробной. Отсюда и обычай хоронить собак в одной могиле с хозяином.Интересно, что в 2011 году близ места, где за десять лет до этого обнаружили крупнейший клад, археологи раскопали несколько скелетов собак. Как полагают ученые, животных приносили в жертву для того, чтобы дух собаки охранял клад от грабителей. Находка оказалась очень крупной - 5 тысяч золотых и серебряных античных монет, древнеримский кавалерийский парадный шлем и множество серебряных артефактов, назначение которых представляет собой загадку для исследователей и по сей день.«Животные были закопаны головой по направлению к ценностям, скорее всего, чтобы “видеть” их», - говорит Вики Скор, сотрудница университета и музея Хэрбороу, где сейчас выставлены останки собак и клад. Так как нашли несколько скелетов разного времени, получается, что люди поддерживали сохранность клада достаточно долго. Сила духа собаки, как могли посчитать жители деревни, ослабевала, и на место клада отправляли нового сторожа. Но для погребения, как считает Вики Скор, могло использоваться не любое животное, а лишь выбранное по каким-то приметам или свойствам.Однако, обнаружение останков собак еще не объясняет возникновения призрачных «адских» псов. Тем более что их появление не всегда соответствует нахождению на данной территории сокровищ.Одним из самых загадочных случаев по праву считается трагедия в юго-восточной Англии. В августе 1577 года верующие собирались на воскресную службу. Священник читал проповедь. В боковом нефе внезапно появился зловещий черный пес. «Он напал на шокированных людей, убил двух человек и нанес тяжелые ожоги третьему. Вскоре снова атаковал верующих в соседнем костеле, а когда скрылся через двери храма, то оставил на них заметные обуглившиеся полосы - следы своих пылающих когтей. Они видны на дверях костела и доныне», - так описано это событие в приходской хронике.Отакар Дворжак связывает этот случай с явлением, идентичным действию шаровой молнии. Об этом говорит возникновение странного зеленоватого свечения вокруг «адских» псов и непонятные звуковые явления.«Костел с башнями мог оказаться антенной и при определенном электрическом напряжении в атмосфере послужить в качестве огромного аккумулятора, а “адский” пес в том случае мог быть определенным типом плазменного разряда. Мысль о том, что перед ними собака, могла внушить прихожанам окружающая молнию так называемая черная корона. Есть какие-то невидимые для наших глаз волны, которые создают впечатление черной поверхности с неровными краями, что может восприниматься как шерсть. В разрывах этой темной оболочки иногда промелькнет пылающее ядро, которое наблюдатель может принять за огненные глаза или язык», - пишет Дворжак. Но эта теория не объясняет регулярное появление адских псов в определенных местах.Многие и сегодня уверяют, что черные псы-призраки – посланцы потусторонних сил. Преисподняя требует новых человеческих жертв. Тем не менее, споры продолжаются, впрочем, как и загадочные встречи с призрачными «адскими» псами.Автор - repin.info.

Ключевые слова: Адские псы свидетельства клады тайны захоронения

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