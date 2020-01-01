Пещера Альтамира: «Сикстинская капелла» каменного века

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 71 Комментарии: 0 +1 Вчера, 16:33 by

Пещера Альтамира, открытая в 1879 г. испанским аристократом-археологом, находится в Кантабрийских горах, продолжении Пиренеев, на севере Испании недалеко от крупнейшего центра провинции Кантабрия города Сантандер.Пещера Альтамира, расположенная на высоте 158 метров над уровнем моря — достопримечательность Испании из списка объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, носящая неформальный, но прочно связанный с этим местом титул «Сикстинская капелла каменного века». Фрески и вырезанные в известняке изображения в залах и коридорах в эпоху палеолита не оставляют сомнений в том, что наши пращуры были безмерно талантливы.Однажды один пастух, живший в местности под названием Альтамира (откуда и название пещеры), — звали его Модесто Кубилас — в 1868 г. заметил, разыскивая своих овец, что они исчезают в заросшей кустарником расщелине, и забрался в нее. Оказалось, что за входом в расщелину скрывается довольно большое, уходящее вглубь пространство с новыми расщелинами-коридорами. Пастуху показалось, что стены пещеры кое-где разрисованы, но видел он все это в темноте и не был уверен, что это рукотворные рисунки. Однако счел нужным поделиться своим наблюдением с графом Марселино Сане де Саутуола (1831-1888 гг.), про которого всем в горной деревне Пуэнте-де-Сан-Мигель, где он жил, было известно, что это «просвещенный идальго»: раскапывает какие-то кости в горах, проводит всякие опыты и выписывает кучу научных журналов, а на картинках там — сплошные древности. Сам же граф считал себя археологом-любителем. Он, конечно, сразу пошел в эту пещеру, но поначалу не разглядел там ничего особенного, кроме каких-то черных штрихов на стенах. В 1875 г. он провел там раскопки, но снова нашел только кости и орудия труда каменного века. В 1878 г. отправился туда, взяв с собой дочку Марию. Граф занялся раскопками, а любопытная девочка смотрела вверх и первой разглядела, что на потолке пещеры изображены или волы, или быки. Граф поднял фонарь повыше и ахнул…С 1879 г. граф знакомит со своим открытием профессора Мадридского университета, геолога и палеонтолога Хуана Виланова-и-Пиера. Тот приехал, все осмотрел и поддержал мнение графа о том, что эти фрески сделаны, скорее всего, в каменном веке. Интервью с профессором появилось в газетах, он прочитал несколько лекций об Альтамире, и король Испании Альфонсо XII посетил Альтамиру, оставив на стене свой автограф, выведенный коптящим шлейфом свечи. В 1880 г. Саутуола выпустил брошюру «Краткие заметки о некоторых доисторических памятниках провинции Сантандер».Однако научное сообщество того времени во главе с французом Мортилье стало отрицать достоверность находок, даже несмотря на авторитет профессора Вилановы, более того: Саутуолу обвинили в фальсификации и шарлатанстве на Археологическом конгрессе в Лиссабоне в 1880 г. Сказать, что он был раздавлен, — ничего не сказать, не исключено, что тяжелая депрессия, в которую после этого впал гордый идальго, не в силах вынести такого позора, и послужила главной причиной его смерти в 1888 г.В 1895 г. наскальные изображения, подобные фрескам Альтамиры, были найдены во Франции, потом еще и еще. И, наконец, в 1902 г. французский археолог Эмиль Картальяк, яростный обличитель Саутуолы, публично в газетной статье «Раскаяние скептика» признал, что был неправ, и повинился перед памятью графа.Итак, археологами, палеонтологами и историками искусства было признано, что росписи Альтамиры относятся к эпохе верхнего палеолита. При использовании современных методов исследования и аппаратуры уже в наше время было установлено, что изображения на «плафоне» были созданы в основном в промежутке от 14 820 до 13 130 лет назад; даты изображений, расположенных в других частях пещеры, имеют более широкие временные рамки — от 16 480 до 14 650 лет назад.Было также определено, что они создавались в четыре этапа, и значит, можно не сомневаться, что искусство первых художников Альтамиры не исчезало, напротив, передавалось от поколения к поколению, оставаясь равно мощным в художественном отношении.Наскальные изображения пещеры Альтамира и подобных ей петроглифов ценны не только как археологические артефакты. Они доказывают, что древние люди отнюдь не были примитивными существами.Пространство пещеры Альтамиpa принято делить на три части. Первая включает в себя расширение, начинающееся от входа и расположенный в 26 м от него так называемый «Большой плафон» — покрытый изображениями потолок объемного Зала разноцветных бизонов. Площадь «плафона» определяется примерно в 180 м2. Этот «плафон» и принес Альтамире устоявшееся сравнение ее с фресками на потолке «Сикстинской капеллы» в Ватикане, созданными Микеланджело.И даже свод входа оформлен так называемыми «макаронами» — волнистыми линиями, проведенными явно пальцами, и некими не совсем ясными фигурами. Далее тянется галерея, от которой отходят еще несколько коридоров поменьше. Это — вторая и центральная часть Альтамиры. К третьей части пещеры относят коридор длиной около 50 м, стены которого густо, почти сплошь разрисованы.Изображения Альтамиры систематизированы учеными. Во-первых, это изображения животных — быков, оленей, лошадей, бизонов, кабанов, козлов, реже мамонтов и кошачьих. Во-вторых, схематичные изображения людей. В-третьих, графические знаки, смысл и назначение которых остаются до сих пор по большей части неразгаданными, как, например, очертания-отпечатки ладоней. Это что касается классификации чисто археологической. Искусствоведы-эксперты имеют другой взгляд на эти изображения, находя в них параллели с такими направлениями в изобразительном искусстве, как экспрессионизм, символизм и импрессионизм.С этими заключениями можно соглашаться или не соглашаться, но факт остается фактом: древние художники не просто точно воспроизводили то, что видели. Они старались придать своим рисункам динамику, выразительность и в пластике, и в цветовой палитре фигур и символов. Где-то были реалистами, а где-то смело использовали схематические приемы. Это означает, что они обладали и чувственным восприятием мира, и воображением, и талантами, и, как ни странно это кажется на первый взгляд, незаурядным интеллектом, хотя было еще куда как далеко до создания письменности. Впрочем, почему бы их графические знаки из точек и штрихов не могли служить в определенной степени письменными сообщениями? Вероятность этого весьма высока. Таких знаков в пещере, отдельных или сгруппированных, около 60.Отдельные темы для удивления — как хорошо творцы этих древних фресок знали свойства и выразительные особенности тех минеральных красок, которые применяли, и сама техника их рисунков. Они рисовали кусочками угля, применяли охру, марганец, каолин, гематит. Все линии быстры и точны, без каких-либо следов поправок. И еще: неровную скалистую поверхность древние живописцы тоже использовали как дополнительный пластический элемент фактуры, что делало их изображения бесконечно живыми.К середине XX в. пещеру начали посещать туристы, а в 1960-1970-х гг. Альтамиру накрыл настоящий туристический бум: все хотели видеть ее, и количество посетителей доходило до 1500 в день. Но из-за этого в пещере резко изменился к худшему микроклимат, вследствие повышения уровня углекислого газа и температуры воздуха на стенах стали появляться плесень и капли влаги. В 1977 г. пещера была закрыта на реставрацию. В 1982 г. ее открыли, но пускали не более 20 человек в день. Однако и это не спасло фрески от дальнейшего разрушения, и в 2002 г. пещера была вновь закрыта.Начиная с 2014 г. в пещеру пускают пять человек в день. По жребию, иногда: это зависит в том числе и от погоды. Но у желающих попасть туда есть потрясающая компенсация: в отдельном здании, построенном в 2001 г. рядом с пещерой, воспроизведены все фрески гротов Альтамиры: они подсвечены, сопровождаются информацией, работают гиды — все как полагается в современном музее.Авто - неизвестен.

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