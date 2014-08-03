Испания

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:19

Луквус Просмотров: 48 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 09:19 by

Сегодня мы поговорим о самых жутких местах Испании. Вперед!Итак, открывает наш «страшный» ТОП-10 вилла Густава Винтера, расположенная на острове Фуэртевентура, Канарского архипелага. Это здание, некогда принадлежавшее немецкому промышленнику Густаву Винтеру, окутано тайнами и легендами. До сих пор доподлинно неизвестно, что происходило за высокими стенами этого замка в начале XIX века. Поговаривают, что на его территории неустанно работали узники местного концлагеря и имелась даже взлётно-посадочная полоса. Как бы там ни было, сегодня побродить по этой таинственной вилле приезжают самые отважные путешественники со всего мира, ведь здание открыто для посещения… вот только неизвестно, сколько невидимых «экскурсоводов» сопровождает каждого посетителя, бродящего по коридорам.Следующую позицию занимает каталонская деревушка Ла Муссара в провинции Таррагона. Эта некогда процветающая деревня, жители которой были достаточно обеспеченными по сравнению с соседними посёлками за счёт выращивания винограда, почти вмиг опустела, когда местные поля поразила эпидемия виноградной филлоксеры. На входе в деревню стоит камень, на котором написано, что человек, перепрыгнувший через него, пропадёт без вести. Правда это или вымысел? Особо отважные могут проверить, но вот только число без вести пропавших здесь смельчаков неуклонно растёт!Это местечко в Хаене получило известность в 1971 году, когда на кухне одного из домов по улице Реаль внезапно начали появляться пятна в виде лиц людей! В последствие было проведено исследование этих пятен, но ученые так и не пришли к единому мнению, и это место стало обрастать страшными историями, одна из которых повествует о том, что на месте этого дома некогда находилось средневековое кладбище.На севере Экстремадуры есть заброшенная деревушка Лас Урдес. Поговаривают, что некогда здесь творились страшные вещи! Обитатели деревни были приверженцами какой-то своей веры, издавали ужасные, отпугивающие звуки и продолжали род посредством межродственного скрещивания. А некоторые очевидцы из соседних селений утверждают, что видели в этой деревне нечто несусветное, как, например, огромную обезглавленную чёрную птицу или монахиню с копытами козы!Ущелье Бадахос на острове Тенерифе является излюбленным местом приверженцев теории о существовании параллельных миров! В процессе проведения множества археологических раскопок здесь были найдены мумии гуанчей и другие следы их жизнедеятельности. Поговаривают, что здесь творятся необъяснимые вещи… Например, в тот момент, когда ущелье накрывает густой туман, здесь появляется дверь в параллельную реальность!Рака де ла Балма в провинции Кастельон, под Валенсией, – место очень неоднозначное. С одной стороны, это религиозный комплекс, в котором хранится статуя Девы Бальма, известная тем, что она помогает в исцелении, с другой стороны – помогает Дева Бальма в исцелении душевнобольных и одержимых бесами. В связи с этой спецификой в святилище частенько проводятся неоднозначные ритуалы изгнания нечистой силы, и место это окутано множеством тайн!На четвёртом месте нашего рейтинга самых страшных и загадочных мест в Испании находится деревушка Очате в Кастилии и Леон. Некогда в Очате кипела жизнь, но со временем деревню покинули все жители, спасаясь от бесконечных страшных эпидемий, унёсших сотни жизней. Тела умерших от холеры, оспы и тифа хоронили прямо в центре поселения, превратив его, таким образом, в настоящий некрополь. Специалисты по сверхъестественным явлениям отмечают высокую активность потусторонних сил в этой заброшенной деревне.Зловещая усадьба Хурадо в провинции Малага навевает ужас на всех местных жителей уже не одно столетие! В период с 1820 по 1920 годы здесь были найдены тела 5 девушек, в разные годы пропавших без вести из соседских деревень. Усадьба бесконечно меняла хозяев, здесь даже пытались организовать шикарный отель… Но каждый раз что-то мешает воплощению задумок новых хозяев. В ночное время из усадьбы доносятся страшные звуки. Многие смельчаки пытались развеять мифы о возможной паранормальности этого места, среди которых был и 20-ти летний Хулио Васкес, отправившийся в усадьбу Хурадо в поисках приключений и упавший с 30-тиметровой высоты, оставшись в итоге инвалидом.Пещера в местечке Зугарамурди, что в провинции Наварра, получила огромную популярность среди почитателей нечистой силы благодаря нашумевшему делу о ведьмах из Зугарамурди. Это случилось в начале XVII века, когда одна из жительниц деревни объявила себя ведьмой и поведала общественности о том, что регулярно участвует в шабашах в местной пещере. В результате этого опрометчивого заявления инквизицией были казнены порядка 40 жителей деревни, некоторые из которых были в последствие сожжены на костре!И венчает наш рейтинг город-призрак Бельчите в провинции Арагон, недалеко от Сарагосы. Некогда вполне нормальный городок со своим укладом жизни был почти полностью разрушен в течение 15 дней летом 1937 года во время Гражданской войны. За это время погибло порядка 6000 местных жителей. После окончания войны генерал Франко запретил реставрацию этого города в назидание потомкам. Исследователи паранормальных явлений утверждают, что в Бельчите и по сей день слышны звуки разрывающихся бомб, ракет и плач людей.Автор неизвестен.

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