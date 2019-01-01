В Сибири обнаружено уникальное захоронение с «танцующим» скелетом

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:16

Сделано_в_СССР Просмотров: 12 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:16 by

Необычную находку обнаружили в селе Усть-Ивановке Приморского края. Археологи дали скелету название «танцующий» из-за необычного расположения конечностей у останков: ступни перекрещены, колени широко разведены, кисти рук лежат на тазу. Как сказал археолог Денис Иванов: «Скелет лежит на спине со скрещенными ногами, как будто он танцует. Ни одна из известных погребальных церемоний не включает в себя захоронение в такой позе».На данный момент известно, что «танцующий» человек умер в 30-летнем возрасте между VII и IX веками нашей эры, то есть в период Средневековья. Его рост был не более 150 см. Эксперты полагают, что уникальная поза может объясняться тем, что по каким-то причинам человека похоронили связанным.«Мы говорили с криминалистами и антропологами, которые сказали, что если бы его ноги не были связаны, то конечности должны были распрямиться, — рассказал Денис Волков. — Скорее всего, руки были тоже связаны».Подобных захоронений со связанными погребенными той эры на территории Сибири до сих пор не было. И не только поэтому находка уникальна. Эксперты полагают, что умерший человек принадлежал племени мохэ (мукри) тунгусской этнической группы.Другие кости в захоронении принадлежат людям-долгожителям, прожившим до 50-70 лет, что необычно для того времени.Могила была прямоугольной формы и покрыта белым песком, который, видимо, специально привезли из другого места. Остальные же могилы круглой формы.Также в бедре «танцующего» скелета был найден наконечник стрелы, остальные располагались на его плечах, что рождает теорию о том, что человек был убит стрелой. Однако в то время было принято хоронить с наконечниками стрел.Археолог Денис Иванов.Автор - bigpicture.ru.

Ключевые слова: Археология захоронение скелет средневековые танцы

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