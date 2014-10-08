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Заброшки
Заброшки
Грузовой порт Припяти
Автор: NinurtaSpb.
Источник
.
Сегодня, 13:33 by
Летяга
Просмотров: 59
Комментарии: 5
+6
Ключевые слова:
Припять
портовые краны
порт
зона отчуждения
заброшка
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Комментарии
#1 написал:
Kreisleiter13
Сегодня, 13:38
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Всё заросло и проржавело, а когда-то пользу приносило.
#2 написал:
Эвиллс
Сегодня, 14:02
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Комментариев: 3 388
Навевают тоску своей одинокой, безысходной гибелью заброшенные постройки и техника. +
#3 написал:
Mina Harker
Сегодня, 14:51
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Да, тоска, уныние... Время не щадит ничего...
А пташка-то ) Как она там, бедная? ))
++++++++++++++++++
#4 написал:
Qusto
Сегодня, 17:18
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Вроде бы снова Припять, а фото не замыленные, +++
#5 написал:
Ksenya078
Сегодня, 17:37
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Комментариев: 1 307
Вот это конструкции! Эх, развалятся скоро совсем и ни чего уже не сделать, к сожалению. С болью просматриваю фото Припяти. Видео очень интересное и музычка такая не позитивная. Спасибо, плюсище+++
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