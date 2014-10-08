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Заброшки


Заброшки

Грузовой порт Припяти



Грузовой порт Припяти

Грузовой порт Припяти

Грузовой порт Припяти

Грузовой порт Припяти

Грузовой порт Припяти

Грузовой порт Припяти

Грузовой порт Припяти

Грузовой порт Припяти

Грузовой порт Припяти



Автор: NinurtaSpb.
Источник.
Сегодня, 13:33 by ЛетягаПросмотров: 59Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Припять портовые краны порт зона отчуждения заброшка

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 13:38
+2
Группа: Посетители
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Комментариев: 990
Всё заросло и проржавело, а когда-то пользу приносило.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 14:02
+2
Группа: Авторы
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Публикаций: 201
Комментариев: 3 388
Навевают тоску своей одинокой, безысходной гибелью заброшенные постройки и техника. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#3 написал: Mina Harker
Сегодня, 14:51
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Публикаций: 48
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Да, тоска, уныние... Время не щадит ничего...
А пташка-то ) Как она там, бедная? ))
++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#4 написал: Qusto
Сегодня, 17:18
0
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Публикаций: 243
Комментариев: 2 083
Вроде бы снова Припять, а фото не замыленные, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 17:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (179|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 307
Вот это конструкции! Эх, развалятся скоро совсем и ни чего уже не сделать, к сожалению. С болью просматриваю фото Припяти. Видео очень интересное и музычка такая не позитивная. Спасибо, плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
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