10 проклятых ювелирных украшений

Lynx Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:14 by

Это, пожалуй, самый известное несчастливое украшение: каждый, кто его когда-то носил, либо сошел с ума, либо был растерзан дикими собаками (так говорят). Вот некоторые из людей, которые когда-то владели камнем. Мария Антуанетта и Король Луи XVI (им отрубили головы), принцесса де Ламбалл (ее до смерти избила толпа), Жак Коле (самоубийство), Сурбайа (ее насмерть заколол ножом любовник, который и подарил ей камень) и Симон Монтариде (погиб в дорожной аварии вместе с семьей).Камень, который еще называют «Глаз Брахмы», был предположительно украден со статуи индуистского бога Брахмы в Пондичерри. Это объясняет проклятие, а также ряд самоубийств, которые совершали его владельцы.Дж. Перис (это он привез бриллиант в США в 1932 году) прыгнул с небоскреба в Нью-Йорке. Следующими бриллиантом владели российские княжны Надежда Орлова и Леонила Галицына-Бариатински, они обе покончили жизнь самоубийством с разницей в несколько месяцев, спрыгнув со зданий в Риме. С тех пор камень был разделен на три части, а ювелир, который это сделал, заявил, что таким образом он разрушит проклятие. Может быть, так и случилось, т.к. после этого случая мы мало что знаем об этих камнях. Только лишь в 2006 году голливудская актриса Фелисити Хоффман решилась надеть бриллиант на церемонию вручения премии Оскар, но все-таки к концу церемонии сняла его.Это бриллиант весом в 186 и 1/16 карата можно увидеть в Лондонском Тауэре вместе с другими королевскими драгоценностями. Его привезли из Индии в 1850 году и подарили королевской семье.Сейчас он находится на королевской короне Елизаветы II . К счастью для королевы, для нее лично бриллиант безвреден, так как он может навредить только мужчине, который его носит. Каждый из мужчин, кто носил этот камень, будучи королем, вскоре лишался короны.Возможно, именно это кольцо было вдохновением для Толкиена. Это римское кольцо, которое ассоциируют с божественным проклятием, сейчас выставляется в английском дворце Вайн в Хэмпшире, где также изучают его возможное влияние на творчество Толкиена.Золотое кольцо весом в 12 грамм предположительно нашли в 1785 году недалеко от Силчестера, места нахождения древнего римского города Calleva Atrebatum, а в переводе с латыни на кольце написано «Сенициан, живи в мире с Богом».Это кольцо связывают с Толкиеном еще и из-за другой археологической находки – так называемого «карликового холма» в Глосестершире. Здесь есть табличка, на которой написано о проклятии Сеницианского кольца. Если верить надписи, каждый сеницианец будет проклят, пока вор не вернет кольцо на место.Камень обнаружил всего 30 лет назад Питер Танди, куратор Национального Исторического музея в Лондоне. Долгое время камень находился в хранилищах музеев, охраняемых защитными чарами, причем в коробке было предупреждение: «Кто бы ни открыл эту коробку, сначала прочитайте это предупреждение, а затем делайте то, что хочет камень. Я бы посоветовал выбросить камень в море».Камень был привезен в Англию в середине 19 века полковником Феррисом, который вскоре обанкротился, как и его сын. Затем его приобрел писатель Эдвард Херон-Аллен, который заявил, что камень приносил ему несчастья. Потом камень запечатали в шкатулке и отдали управляющему семьи с наказом, что шкатулку нельзя открывать, пока Херон-Аллен не умрет. Спустя три года после его смерти управляющий открыл шкатулку и передал камень в музей.На фото: Эдвард Герон-Аллен.Лидийские сокровища – это коллекция драгоценностей, посуды и золота. Но некоторые из экземпляров, а именно брошь и ожерелье, приносили своим владельцем только несчастья.Ожерелье из бриллиантов на две с половиной тысячи карат. Некая дама – Жанна Ламотт-Валуа, выдававшая себя за доверенное лицо королевы, обманом принудила тогдашнего кардинала выкупить ожерелье якобы для Марии-Антуанетты.Когда по векселям никто не уплатил, ювелиры обратились к королеве. И с удивлением узнали, что она ничего у них не покупала. Началось судебное разбирательство. В результате драгоценность вернулась к своим создателям, кардинала выслали из страны, а мошенницу Жанну публично высекли, заклеймили и сослали в тюрьму.Но на этом история ожерелья не заканчивается. Судебный процесс спровоцировал недовольство в стране, а так как во Франции уже вовсю зрела революция, то Марию-Антуанетту обвинили в расточительстве и в том, что она покупает баснословно дорогие украшения тогда, когда остальные граждане голодают. Так начиналась Великая французская революция в результате которой коронованных особ отправили на плаху.Этот перстень с опалом король Испании Альфонсо XII в 1875 году подарил своей молодой супруге - принцессе Мерседес. Вскоре случилась так, что королева умерла через два месяца после свадьбы от туберкулеза. Перстень с опалом достался сестре короля – инфанте Марии-дель-Пилар, которая тоже скороподстижно скончалась.Король решил жениться повторно. Он остановил свой выбор на Марии Кристине Орлеанской. К несчастью, и она скончалась от туберкулеза, не дожив до свадьбы. Когда, наконец, женатый во второй раз король, счастливый отец троих детей, тоже скончался от туберкулеза, не дожив три дня до своего 28-летия, газеты запестрили заголовками о таинственном опале, «приносящем несчастье».Перстень с опалом пожертвовали изображению Пресвятой Девы Альмуденской. В Однако в 1939 году генерал Франсиско Франко забрал перстень и отдал его... Адольфу Гитлеру. Гитлер носил его. Некоторые источники утверждают, что этот перстень был у него на пальце и в день самоубийства - 30 апреля 1945 года.В семье князей Мещерских из поколения в поколение передавались серьги с крупными алмазами, а вместе с ними и родовая легенда, которая гласила: «Если это украшение наденет неверная супруга, то с ней обязательно что-то случится». Один из князей поведал эту историю своему другу – Александру Сергеевичу Пушкину. Поэт верил в мистику, поэтому попросил приятеля дать ему на время эти серьги. Он так яростно ревновал свою обожаемую супругу, что решился на эксперимент. Однако сережки «поступили» по-своему. Через несколько дней после того, как она надела серьги, ее муж был ранен на дуэли и скончался от смертельной раны.В начале прошлого века украшение досталось жене Александра Мещерского – Екатерине. Семья не одобряла этот брак, а тетушка князя предсказала юной княгине беды и всевозможные несчастья. Мотивировала она свои пророчества тем, что эти старинные бриллианты могут носить только потомки их рода, а остальных они серьезно наказывают. Так и получилось – скоропостижно скончался князь Александр, а любовник Екатерины отказался жениться на ней, и она потеряла свое положение в обществе. Потом молодой женщине пришлось пережить кошмар октябрьской революции, аресты, унизительные допросы и ссылки.В Европе индийский алмаз был талисманом герцога Бургундского Карла Смелого. Однако в битве при Нанси в 1477 году Войско Карла Смелого потерпело поражение, герцог был убит.Согласно историческим данным, к 1570 году бриллиант приобрел маркиз де Санси. Маркиз крайне дорожил камнем и дал ему свое имя, однако, никто не знает, по какой причине маркиз спонтанно решил подарить бриллиант хоть кому-то. Но в архивах отмечено, что "с момента появления алмаза их сиятельство перестали есть, спать и были заняты лишь созерцанием таинственного камня". Так или иначе, но теперь проклятый камень оказался у короля Франции, а вскоре Генрих Третий был убит. Следом за ним взошел на престол Генрих Четвертый, но ему было не на что содержать армию, и он принял решение продать бриллиант Санси, но посланный с камнем нарочный был убит в пути. Камень нашли. его извлекли из желудка убитого, но спустя несколько дней на короля было совершено покушение и Генрих Четвертый погиб.Затем кровавый Санси оказался у династии Стюартов. После трагедий в семье Стюартов камень оказался у Бурбонов. И всюду, где бы не появлялся, владелец расплачивался жизнью. Следующий его владелец Людовик 16 ый оказался на эшафоте, и гильотина оборвала его жизнь. Камень словно желал отыграться на монархах и всей власти: кровь лилась потоками, страну буквально утопили в крови перевороты и революции. Потом он появился в России в 1830 году у уральского заводчика Демидова, подарившего бриллиант своей жене Авроре Карловне Шернваль.В начале двадцатого века, пережив череду смертей, потомки Демидова продали Санси. Кому -доподлинно неизвестно. Есть предположение, что роскошный камень, в дорогой оправе из чистейшей платины купил Ричард Бартон для любимой супруги Элизабет Тейлор.Автор статьи - Galafira.

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