Как меня обручили без согласия

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:36

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Моему родному брату почти 30 лет, он не женат и начал встречаться с женщиной лет на 10 его старше. Выглядела она, конечно, приятно, фигурка хорошая и собой умна. По мере узнавания друг друга она рассказала, что есть у неё дар, что может что-то такое видеть и делать, что другим не понять. А он всю жизнь тянулся к неизвестному. Пока она втягивала его в свои увлечения, и чем больше он туда погружался, тем больше она убеждалась, что он тоже что-то может уметь, просто надо показать, как это видеть. Мне было до безумия всё это интересно, поэтому я его одолевала расспросами.Опишу самый первый случай, который откинул все мои сомнения ему не верить. Мне сейчас 31 год, я замужем и растим сына. В 20 лет у меня был поклонник, который до сих пор меня очень любит, но так как мы не смогли быть вместе, то видимся раз в пять лет, и то по той причине, что он заезжает к моей маме в гости. Он любил мне дарить золото, и набралась у меня приличная коллекция. Но с некоторых пор, после того как уже родился сын, начала я мучиться от мысли, что как-то это золото мешает мне развиваться, что ли. Хотя, хочу заметить, что состою в счастливом браке. Вот мешает мне и всё тут. Убрала его в морозилку, где-то слышала, что уменьшается влияние на человека. И думала, что с ним делать дальше. При этом никому не рассказывала.Тут брат звонит и спрашивает:— Ты золото очень любишь?— Не знаю, что и сказать тебе на это. Есть у меня одна шкатулка.— Вижу я следующее: смотрю на тебя, а от тебя много разных нитей отходит. Они все тебя соединяют с разными людьми. Например, ты прямо «канатом» связана с мужем и сыном. С родными тоже толстые нити. А вот с друзьями и коллегами уже слабее, просто нити. И вот от тебя огромная паутина твоих связей с разными людьми. И привлекла меня нить, совсем не натянутая, колыхалась по ветру, но всё же к тебе привязанная. Иду по ней и вижу под серым клубком тумана в прозрачном тёмном бархате шкатулку. Понимаю, что в ней золото, и что тебе нужно от него избавиться. Когда избавишься, то узнаешь эту причину, найдёшь «подвох».— Слушай, я в шоке, ведь меня уже какое время волнует это золото!— Избавься. И узнаем, почему!Начала я операцию по избавлению. Брала золото и шла его обменивала на новое, без добавления своих средств. Нравились мне драгоценные камни, вот их я получала взамен «старого» золота. Долго сомневалась, но думала, что неспроста всё так происходит, что не буду жалеть.И вот шкатулка пустела на глазах. Остались только серьги с бриллиантом и кольцо с большим бриллиантом. Вот их мне было отдавать очень жалко. Пришла к ювелиру и говорю:— Посмотрите, какая ценность этого бриллианта, какой уровень или сколько карат, но хоть что-то, чтобы я понимала.Ушёл смотреть, пришёл озадаченный. Говорит:— Бриллиант хорошего среднего уровня, бывают ниже и бывают лучше, но дело не в этом. Вы где его покупали?— Мне подарили, и человек, который дарил, всегда покупал в хороших магазинах, не жалея денег. А что?— Кольцо как будто самодельное. Вот, посмотрите сами. Цветок, в нём бриллиант, вот здесь видно, что оторван этот цветок от серьги, вот хвостик. И «припаян» не по размеру к обручальному кольцу!Я обалдела, всё так и было. Как же раньше я этого не замечала, может, потому что одевала это дорогущее кольцо всего 3 раза за всё это время. Вот он самый подвох, что мешал мне. Ведь я очень часто возвращалась мысленно в те прошлые отношения и где-то там гуляла, хотя понимала, что сегодняшние отношения в семье мне дороже всего остального.И вот наш вывод. Этот мужчина и правда сильно любил и боялся потерять. Вот он всё и придумал — обвенчать меня без моего ведома. До сих пор помню, что когда дарил, одел мне его на безымянный палец правой руки. Но боюсь, что цветок с бриллиантом — это его наследство от кого-то, может, матери, очень он древним кажется. Мой отец ещё матери дарил такие серёжки, только с другим камнем, много-много лет назад.Ещё спрашиваю его, а почему именно такое, совсем несовременное? Он ответил: «Этот цветок подходит всем, и молодым, и в возрасте, мы же не молодеем».Меня, возможно, спасло то, что я редко его одевала и совсем не носила, всё берегла. А вот он пострадал сильнее, ведь и не только меня обвенчал, ещё и себя, говорил маме, что женщин у него много, а любит только меня.А самое главное: если бы я не избавилась от всего этого золота, никогда бы не разглядела это кольцо, ведь оно осталось последнее. После обнаружения «подвоха» от него у меня остались самые красивые и мои любимые серёжки с бриллиантами, продавать я их не стала, раз проблема раскрылась. Но и от кольца я пока не избавилась, знаю, что надо, но не могу придумать на что поменять, то просто забываю. Расковыряла цветок, достала камень, и на этом все кончилось.Вот и попробуй не поверить после этого способностям брата или в то, что их можно развивать, но нужна помощь.

Ключевые слова: Дар брат шкатулка кольцо драгоценный камень

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