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Истории из жизни

Как меня обручили без согласия

Моему родному брату почти 30 лет, он не женат и начал встречаться с женщиной лет на 10 его старше. Выглядела она, конечно, приятно, фигурка хорошая и собой умна. По мере узнавания друг друга она рассказала, что есть у неё дар, что может что-то такое видеть и делать, что другим не понять. А он всю жизнь тянулся к неизвестному. Пока она втягивала его в свои увлечения, и чем больше он туда погружался, тем больше она убеждалась, что он тоже что-то может уметь, просто надо показать, как это видеть. Мне было до безумия всё это интересно, поэтому я его одолевала расспросами.

Опишу самый первый случай, который откинул все мои сомнения ему не верить. Мне сейчас 31 год, я замужем и растим сына. В 20 лет у меня был поклонник, который до сих пор меня очень любит, но так как мы не смогли быть вместе, то видимся раз в пять лет, и то по той причине, что он заезжает к моей маме в гости. Он любил мне дарить золото, и набралась у меня приличная коллекция. Но с некоторых пор, после того как уже родился сын, начала я мучиться от мысли, что как-то это золото мешает мне развиваться, что ли. Хотя, хочу заметить, что состою в счастливом браке. Вот мешает мне и всё тут. Убрала его в морозилку, где-то слышала, что уменьшается влияние на человека. И думала, что с ним делать дальше. При этом никому не рассказывала.

Тут брат звонит и спрашивает:
— Ты золото очень любишь?
— Не знаю, что и сказать тебе на это. Есть у меня одна шкатулка.
— Вижу я следующее: смотрю на тебя, а от тебя много разных нитей отходит. Они все тебя соединяют с разными людьми. Например, ты прямо «канатом» связана с мужем и сыном. С родными тоже толстые нити. А вот с друзьями и коллегами уже слабее, просто нити. И вот от тебя огромная паутина твоих связей с разными людьми. И привлекла меня нить, совсем не натянутая, колыхалась по ветру, но всё же к тебе привязанная. Иду по ней и вижу под серым клубком тумана в прозрачном тёмном бархате шкатулку. Понимаю, что в ней золото, и что тебе нужно от него избавиться. Когда избавишься, то узнаешь эту причину, найдёшь «подвох».
— Слушай, я в шоке, ведь меня уже какое время волнует это золото!
— Избавься. И узнаем, почему!

Начала я операцию по избавлению. Брала золото и шла его обменивала на новое, без добавления своих средств. Нравились мне драгоценные камни, вот их я получала взамен «старого» золота. Долго сомневалась, но думала, что неспроста всё так происходит, что не буду жалеть.
И вот шкатулка пустела на глазах. Остались только серьги с бриллиантом и кольцо с большим бриллиантом. Вот их мне было отдавать очень жалко. Пришла к ювелиру и говорю:
— Посмотрите, какая ценность этого бриллианта, какой уровень или сколько карат, но хоть что-то, чтобы я понимала.
Ушёл смотреть, пришёл озадаченный. Говорит:
— Бриллиант хорошего среднего уровня, бывают ниже и бывают лучше, но дело не в этом. Вы где его покупали?
— Мне подарили, и человек, который дарил, всегда покупал в хороших магазинах, не жалея денег. А что?
— Кольцо как будто самодельное. Вот, посмотрите сами. Цветок, в нём бриллиант, вот здесь видно, что оторван этот цветок от серьги, вот хвостик. И «припаян» не по размеру к обручальному кольцу!
Я обалдела, всё так и было. Как же раньше я этого не замечала, может, потому что одевала это дорогущее кольцо всего 3 раза за всё это время. Вот он самый подвох, что мешал мне. Ведь я очень часто возвращалась мысленно в те прошлые отношения и где-то там гуляла, хотя понимала, что сегодняшние отношения в семье мне дороже всего остального.

И вот наш вывод. Этот мужчина и правда сильно любил и боялся потерять. Вот он всё и придумал — обвенчать меня без моего ведома. До сих пор помню, что когда дарил, одел мне его на безымянный палец правой руки. Но боюсь, что цветок с бриллиантом — это его наследство от кого-то, может, матери, очень он древним кажется. Мой отец ещё матери дарил такие серёжки, только с другим камнем, много-много лет назад.
Ещё спрашиваю его, а почему именно такое, совсем несовременное? Он ответил: «Этот цветок подходит всем, и молодым, и в возрасте, мы же не молодеем».

Меня, возможно, спасло то, что я редко его одевала и совсем не носила, всё берегла. А вот он пострадал сильнее, ведь и не только меня обвенчал, ещё и себя, говорил маме, что женщин у него много, а любит только меня.
А самое главное: если бы я не избавилась от всего этого золота, никогда бы не разглядела это кольцо, ведь оно осталось последнее. После обнаружения «подвоха» от него у меня остались самые красивые и мои любимые серёжки с бриллиантами, продавать я их не стала, раз проблема раскрылась. Но и от кольца я пока не избавилась, знаю, что надо, но не могу придумать на что поменять, то просто забываю. Расковыряла цветок, достала камень, и на этом все кончилось.
Вот и попробуй не поверить после этого способностям брата или в то, что их можно развивать, но нужна помощь.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:36
Сегодня, 12:36 by CoverПросмотров: 322Комментарии: 5
+1

Ключевые слова: Дар брат шкатулка кольцо драгоценный камень

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 13:18
+2
Группа: Посетители
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Комментариев: 1 725
Во всем разобралась, но избавиться от кольца не спешит. Вот она, жадность человеческая...
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#2 написал: Lynx
Сегодня, 13:20
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1870|0)
Публикаций: 159
Комментариев: 1 260
Цитата: Talisha
Во всем разобралась, но избавиться от кольца не спешит. Вот она, жадность человеческая...


Ежели не спешит, так значит еще не разобралась!) Может, пока мы эту историю читаем, она к этому времени уже "без согласия" повторно замуж вышла, кто знает.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#3 написал: PUFIK
Сегодня, 13:30
+2
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Интересно, что говорит муж этой мадамы? У него жена ходит золото в морозилке морозит, а потом меняет на другое золото. Я бы заинтересовалась уже.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#4 написал: Веснянка
Сегодня, 13:54
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Некоторые моменты в истории не понравились. Не про золото, а про любовь. Женщин было много, а любит он только Автора: а это не подло? Он тех женщин хоть прeдупреждал о том, что он их не любит - или они сами догадывались? Вот где мистика.
Зарегистрирован: 30.01.2016
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 14:00
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Да уж, вот проблемы у мадамы - как разобраться с золотом-бриллиантами, прямо Проблемищи!
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