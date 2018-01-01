Лалибэла — история и тайна, застывшая в камне

Летяга Просмотров: 23 Комментарии: 0 +5 Сегодня, 07:33 by

На севере Эфиопии есть небольшой городок Лалибэла, расположенный в горах на высоте 2 500 метров над уровнем моря.Первоначально это была маленькая деревушка Роха, которая превратилась в XII веке в столицу великой империи Лалибэла, названную в честь великого императора династии Загве, посмертно причисленного к лику святых. По традиции, сложившейся в правящей династии Загве, Лалибэла провел несколько лет на Святой Земле Израиля. Когда Иерусалим в 1187 году захватили мусульмане, эфиопский царь решил построить новый Иерусалим у себя на родине.Именно поэтому многие объекты в городе носят библейские названия: церкви Синай и Голгофа, Скорбный Путь, Масличная гора, даже протекающую в городе реку называют Иорданом. Считается, что где-то здесь спрятан знаменитый Ковчег Завета. Местные жители утверждают, что он находится в одном из подземных гротов Лалибэлы.В скалах из вулканического туфа за двадцать с небольшим лет было высечено 11 церквей, соединенных тоннелями. По оценкам археологов, для создания этих храмов потребовалось бы по крайней мере 40 000 человек. По древним мифам, днем над сооружениями трудились рабочие, а ночью на помощь приходили ангелы.Ученые предполагают, что строительство происходило следующим образом: прорубались огромные траншеи, приблизительно глубиной 12 метров, внутри которых оставались каменные глыбы — «заготовки» для будущих храмов. Потом в этих глыбах выдалбливались культовые сооружения с колоннами, капителями, украшениями, скульптурами, прорезями. В результате получалось цельное здание, построенное без единого гвоздя и раствора. Если учесть условия, в которых трудились люди, используемые инструменты, можно только удивляться их мастерству. Многие специалисты убеждены, что эти церкви могли быть возведены только с помощью современных технологий.Удивляют не только сами величественные здания, но и сложная система окружающих их каналов. Она помогает уберечь святыни от затопления водой, которая бежит с гор мощными потоками во время сезона дождей.Церкви также представляют собой значительное достижение инженерной мысли — используется артезианская геологическая система, которая подаёт воду на вершину горного хребта, где расположен город, наполняя колодцы по соседству со многими церквями.Красота этих строений поражает. Церковь Спасителя Мира (Бет Медхане Алем) считается крупнейшей монолитной церковью в мире, возможно копирует храм Св. Марии Сионской (St Mary of Zion) в Аксуме. Потрясает внешним и внутренним убранством.Тут хранится золотой крест самого царя Лалибелы. На стенах вырезаны в камне изображения апостолов. Храм соединен с церквями Бете Марьям (возможно, самой старой из этих церквей), Бете Голгофа (известна своими произведениями искусства, по некоторым сведениям, в ней находится могила царя Лалибэлы), часовней Селассие и могилой Адама.Церковь Св. Марии (Бете Марьям) — из самых почитаемых храмов в Лалибэле, посвященный Святой Марии, которая считается покровительницей Эфиопии. Бете Марьям – eдинствeнная здесь церковь, гдe рeзные рeльeфы из камня раскрашены и позолочены. Стeны и своды храма украшены изображениями солнца и древних символов плодородия, на плитах пола — силуэты разных животных.Это одна из немногих церквей, где до наших дней практически полностью сохранилась резная отделка сводов и декоративная роспись на стенах.Одна из колонн обмотана тканью. По легенде Иисус Христос дотронулся до нее во время очередного визита к императору в его видениях. После этого появилась надпись на трех языках о прошлом, настоящем и будущем человечества. Эти надписи накрыли полотном, их запрещено видеть простым смертным, даже прикасаться к этой колонне нельзя.Окна церкви Св. Марии имеют форму греческих и римских крестов, свастик и плетеных крестов. Церковь Девы Марии находится в огромном дворе, невероятными усилиями вырубленным прямо в скале, а позднее в северной стене внутреннего двора была высечена церковь Креста.Церковь Св. Марии также связана туннелем с часовней Бет Денагель. Часовня была возведена в честь монашек, убитых в сeрeдинe IV вeка по приказу одного из Римских императоров.Кроме того, из Бете Марьям можно попасть в церкви Бете Голгофа и Бет Микаель, которые вместе с часовней Селассие и гробницeй Адама составляют обширный комплекс. Спрятанная внутри холма двойная церковь Голгофы и Михаила известна своими рельефами со скачущими всадниками и уникальными каменными скульптурами святых. Бет Микаель является копиeй церкви Бете Голгофа. Существует поверьe, что именно здесь был похоронен царь Лалибэла.В церкви Сионской горы потолок украшен разными крестами: мальтийскими, греческими, латинскими, даже колонны вырезаны крестообразно. Каждый из храмов в Лалибэле является уникальным. Построены они с использованием самых разных стилей. Тут встречаются египетские арки, арабские окна, двери в виде аксумских монументов, звезды Давида и свастика. Внутри каждой — свои картины и барельефы, различные святыни. Одни наполовину находятся в скале, другие сделаны в пещерах.Бет Габриэль-Руфаэль (возможно, бывший царский дворец)Церковь святого Ливаноса, построенная женой императора уже после его смерти в 1212 году, соединена со скалой полом и куполом. Одна из стен у алтаря излучает слабый серебристый свет.Широкие дворы вокруг строений иногда достигают 10 м в ширину. Если учитывать, что их глубина больше 10 м, масштабы впечатляют.Храм Святого Георгия (Бет Гиоргис) является наиболее впечатляющим. Церковь стоит в котловане глубиной двенадцать метров и представляет из себя крест со сторонами 12 на 12 метров.Спуститься вниз можно только по специальному тоннелю, проложенному в скале. Он настолько узкий, что два человека с трудом могут здесь разминуться.На каменной кровле монолита рельефно изображены, вписанные друг в друга и повторены трижды, кресты.Считается, что Бет Гиоргис не только самая изящная, но и наиболее сохранившаяся монолитная церковь Эфиопии. В настоящее время она является не только уникальнейшим памятником культуры, но и действующим храмом.Технология создания этого храма просто невероятна – строители XII века вырубили в вулканическом камне огромный монолит, а затем сделали его полым, изысканно украсив стены, проемы дверей и окон.По узким тоннелям, прорубленным в породe, от одной церкви к другой можно перейти, не поднимаясь на поверхность. Сейчас многие из них замурованы или закрыты досками и коврами. Весь комплекс храмов-монолитов трудно заметить даже с малого расстояния. Достаточно было не подпускать чужаков слишком близко — и святыни не подвергались лишней угрозe. Храмы нередко становились надежным убежищем.Известныe на весь мир храмы Лалибелы признаны чудом инженерного искусства. Эти поразительныe храмы-монолиты, как и сотни лет назад, восхищают тысячи людей, которые приезжают в Эфиопию для того, чтобы поклониться святыням и своими глазами увидеть неподражаемоe чудо свeта, вырубленное восемь столетий назад в городe с красивым именем Лалибела.

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