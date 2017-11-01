Заброшенная страна: объекты и техника СССР в фотографиях (42 фото)Наследие холодной войны, итоги распада СССР, или просто чья-то халатность? Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли. Страна, которой уже нет, техника, застывшая во времени. Вот лишь несколько фотографий заброшенных объектов, чтобы получить представление о масштабах печальной картины.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:55
Сегодня, 08:55 by курилка-дурилкаПросмотров: 4Комментарии: 0
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