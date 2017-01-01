Фото НЛО в горах

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:38

Talisha Просмотров: 117 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 12:38 by

Мне тут написали на Яндекс-фотках, что на одной фотографии, из тех, что я выложила после возвращения с гор, увидели НЛО. Посмотрела - точно, похоже на тарелку. Когда снимала - не заметила и потом, когда выкладывала - тоже. Фото датировано 14 июля 2016 г. Место: пос. Терскол, Приэльбрусье. Дорога на Азау.Видите вон там, над проводами?

Ключевые слова: НЛО летающая тарелка Терскол горы авторское фото

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