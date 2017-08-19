Черный десантник

Летяга Просмотров: 72 Комментарии: 2 +3 Вчера, 20:22 by

Станция московского метрополитена «Площадь Революции» — это своеобразный гимн советским людям. На постаментах в углах пилонов располагается 76 бронзовых скульптур. У каждой скульптуры своя история. А у некоторых есть реальные прототипы. Согласно городской легенде, моделью для отлитого в бронзе парашютиста послужил знаменитый десантник Иван Волкорез.Имя это в среде парашютистов известное. Про Ивана Волкореза и сегодня можно услышать в саратовском ракетном училище, рязанском училище ВДВ (там его называют «летучий рязанец») и в бывшей подмосковной военно-воздушной академии.На самом деле, легенда об Иване Волкорезе родилась в городе Пушкин под Петербургом. В 30-х годах XX века в желтых корпусах Военно-Морского Инженерного института на Кадетском бульваре стали формировать одну из первых в СССР воздушно-десантных бригад.Десантники совершали прыжки в районе гатчинского аэродрома. Среди них обращал на себя внимание бесшабашный Иван Волкорез, так как позволял себе больше, чем другие. При снижении форма купола парашюта должна быть устойчивой, чтобы парашютист в воздухе не раскачивался, иначе приземление будет неприятным, а порой небезопасным. Иван игнорировал все правила и сознательно раскачивал купол парашюта. Его болтало в воздухе так, что инструкторы хватались за головы. В последний момент озорник выравнивал купол и приземлялся, как надо. Казалось, что он с парашютом сроднился. Волкорез практиковал затяжные прыжки. Он дольше всех держался в воздухе, не раскрывая парашюта, а за несколько секунд до неизбежного падения рвал кольцо и приземлялся первым, а это в среде парашютистов ценилось. У тех, кто наблюдал за его прыжками на полигоне, дух захватывало — парень играл со смертью в десантную рулетку. Ивану же до поры до времени чертовски везло.На краю учебного поля стояла заброшенная церковь, на колокольне которой размещался командно-наблюдательный пункт. Однажды Иван поспорил с друзьями, что раскроет парашют на высоте этой колокольни и благополучно приземлится.Как и большинство его сверстников-комсомольцев, он не верил ни в бога, ни в черта. Перед тем как совершить свой рискованный полет, он поклялся перед товарищами: «Прыгну, как сказал, а иначе не ступить мне на эту землю».Сказал как отрезал. Прыгнуть-то он прыгнул и полетел камнем на землю, а когда на высоте креста полыхнул белый купол, подул страшный ветер, и сорвиголова вдруг полетел в небо. От удивления его товарищи только рты раскрыли. Больше Ивана Волкореза никто не видел.А потом то здесь, то там стали говорить о черном парашютисте, который помогает попавшим в беду собратьям. Многих призрак Волкореза вернул к жизни: кого-то предупредил об опасности, кому-то вовремя подсказал, что делать в безвыходной ситуации, кому-то указал, куда лучше приземлиться. В благодарность за это парашютисты вспоминают его добрым словом.Ажиотаж вокруг таинственного парашютиста начался с публикации в одной из центральных газет. В частности, корреспондент приводил свидетельства известных спортсменов-парашютистов об их встречах с призраком. Так, парашютист Василий Красиков делился своей историей:Заслуженный мастер спорта СССР Виталий Чередиченко с Украины поделился своей историей:Подобных историй в профессиональной среде ходит много, вот еще один случай:Попытки отыскать хоть какое-то упоминание об Иване Волкорезе ни к чему ни привели. А ведь личность была столь выдающаяся, что какие-то сведения обязательно должны были сохраниться. Зато часто встречается другое имя — Николай Евдокимов. Ветераны-парашютисты твердят: так это и есть черный десантник.Николай Александрович Евдокимов родился в 1909 году. Окончил летную школу, служил в 1-й отдельной эскадрилье особого назначения в Гатчине. 22 мая 1932 года он выполнил первый в Советском Союзе прыжок с длительной задержкой раскрытия парашюта, зафиксированный в качестве первого всесоюзного рекорда — 600 метров свободного падения.Это был не просто рекорд, а важный экспериментальный прыжок. Тогда никому не было известно, как повлияет длительное свободное падение на организм человека, не было известно также, как добиться устойчивого положения, как управлять своим телом в свободном падении.В 1934 году Николай Евдокимов установил новый рекорд мира по затяжным прыжкам — 7 900 метров за 142 секунды. Он первый стал выполнять прыжок, который назвали его именем – «ласточка Евдокимова». При таком прыжке парашютист прогибается в пояснице и летит с плотно сжатыми ногами и разведенными в сторону руками.Погиб Евдокимов в 29 лет, разбившись при испытании нового самолета. Но за свою короткую жизнь он успел многое, в том числе написал книгу «Записки парашютиста». Будучи легендой при жизни, Евдокимов стал легендой и после гибели.На московской станции метрополитена «Площадь Революции» скульптор на самом деле изобразил не парашютиста, а парашютистку. Однако народ превратил ее в легендарного десантника.Автор: Сергей Шаповалов.

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