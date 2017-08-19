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Страшно интересно

Черный десантник

Черный десантник

Станция московского метрополитена «Площадь Революции» — это своеобразный гимн советским людям. На постаментах в углах пилонов располагается 76 бронзовых скульптур. У каждой скульптуры своя история. А у некоторых есть реальные прототипы. Согласно городской легенде, моделью для отлитого в бронзе парашютиста послужил знаменитый десантник Иван Волкорез.

Имя это в среде парашютистов известное. Про Ивана Волкореза и сегодня можно услышать в саратовском ракетном училище, рязанском училище ВДВ (там его называют «летучий рязанец») и в бывшей подмосковной военно-воздушной академии.

На самом деле, легенда об Иване Волкорезе родилась в городе Пушкин под Петербургом. В 30-х годах XX века в желтых корпусах Военно-Морского Инженерного института на Кадетском бульваре стали формировать одну из первых в СССР воздушно-десантных бригад.

Черный десантник

Десантники совершали прыжки в районе гатчинского аэродрома. Среди них обращал на себя внимание бесшабашный Иван Волкорез, так как позволял себе больше, чем другие. При снижении форма купола парашюта должна быть устойчивой, чтобы парашютист в воздухе не раскачивался, иначе приземление будет неприятным, а порой небезопасным. Иван игнорировал все правила и сознательно раскачивал купол парашюта. Его болтало в воздухе так, что инструкторы хватались за головы. В последний момент озорник выравнивал купол и приземлялся, как надо. Казалось, что он с парашютом сроднился. Волкорез практиковал затяжные прыжки. Он дольше всех держался в воздухе, не раскрывая парашюта, а за несколько секунд до неизбежного падения рвал кольцо и приземлялся первым, а это в среде парашютистов ценилось. У тех, кто наблюдал за его прыжками на полигоне, дух захватывало — парень играл со смертью в десантную рулетку. Ивану же до поры до времени чертовски везло.

Черный десантник

На краю учебного поля стояла заброшенная церковь, на колокольне которой размещался командно-наблюдательный пункт. Однажды Иван поспорил с друзьями, что раскроет парашют на высоте этой колокольни и благополучно приземлится.

Как и большинство его сверстников-комсомольцев, он не верил ни в бога, ни в черта. Перед тем как совершить свой рискованный полет, он поклялся перед товарищами: «Прыгну, как сказал, а иначе не ступить мне на эту землю».

Сказал как отрезал. Прыгнуть-то он прыгнул и полетел камнем на землю, а когда на высоте креста полыхнул белый купол, подул страшный ветер, и сорвиголова вдруг полетел в небо. От удивления его товарищи только рты раскрыли. Больше Ивана Волкореза никто не видел.

А потом то здесь, то там стали говорить о черном парашютисте, который помогает попавшим в беду собратьям. Многих призрак Волкореза вернул к жизни: кого-то предупредил об опасности, кому-то вовремя подсказал, что делать в безвыходной ситуации, кому-то указал, куда лучше приземлиться. В благодарность за это парашютисты вспоминают его добрым словом.

Ажиотаж вокруг таинственного парашютиста начался с публикации в одной из центральных газет. В частности, корреспондент приводил свидетельства известных спортсменов-парашютистов об их встречах с призраком. Так, парашютист Василий Красиков делился своей историей:

Мы прыгали на ночной Эльбрус. Кто занимался этим видом спорта, тот знает, что самое сложное в горах — найти удобную площадку для приземления. Меня же понесло на скалы так, что я понял — еще немного, и костей не соберешь. А поделать ничего не могу — потерял ориентир. Внутренностями чувствовал: вот-вот убьюсь. Вдруг вижу: впереди меня кто-то летит. Мне его было очень хорошо видно – силуэт черный, парашют белый, как такого не заметишь? «Давай за мной!» — орет он и показывает жестом, чтобы я за ним летел.

Я стропы натянул, полетел, куда говорили. Я решил, что это кто-то из наших. И вот выводит он меня на крохотный пятачок между скал с одной стороны и пропастью с другой. Сажусь точно на площадку. И купол так удачно раскрыл, что и гасить не пришлось, даже на ногах устоял. А мой проводник спланировал прямо в пропасть. Только я и увидел белый верх его парашюта. Все наши приземлились удачно неподалеку. Я потом ребятам рассказал, что со мной случилось, а они говорят, что это меня парашютист-призрак спас.

Черный десантник

Заслуженный мастер спорта СССР Виталий Чередиченко с Украины поделился своей историей:

Я шел на побитие рекорда по затяжному прыжку. За километр до точки раскрытия парашюта услышал отчаянный крик: «Рви кольцо!» Я рванул что было сил. Ранец раскрылся. Рекорд, конечно, я не побил, но спас себе жизнь, потому что автомат высоты оказался неисправным. В небе, кроме меня, никого не было. Точнее, не должно было быть. Но откуда-то вынесло парашютиста во всем черном. Я успел его заметить, когда поднял голову, чтобы осмотреть свой купол. С земли его никто не видел.

Подобных историй в профессиональной среде ходит много, вот еще один случай:

Прыгали мы с Ил-86 в четыре потока. Я покинул машину одним из последних, когда большая часть моих людей уже гасила купола на земле. Лечу, все в порядке, настроение хорошее. Вдруг слышу из-за спины крик: «Уходи вправо!» Не раздумывая, натянул стропы и пошел вправо, и тут же мимо меня пролетел боец с полураскрытым парашютом. Еще секунда, и он угодил бы в мой купол. Правда, десантник успел открыть запаску, и все обошлось.

Я обернулся, чтобы крикнуть «Спасибо!», и увидел в ста метрах парашютиста в черном комбинезоне. Он медленно поднимался вверх. Такое редко, но бывает, когда десантник попадает в мощный восходящий поток. Нас быстро разносило по высоте. Я даже не успел рассмотреть его лица, он скрылся в небе.

Попытки отыскать хоть какое-то упоминание об Иване Волкорезе ни к чему ни привели. А ведь личность была столь выдающаяся, что какие-то сведения обязательно должны были сохраниться. Зато часто встречается другое имя — Николай Евдокимов. Ветераны-парашютисты твердят: так это и есть черный десантник.

Черный десантник

Николай Александрович Евдокимов родился в 1909 году. Окончил летную школу, служил в 1-й отдельной эскадрилье особого назначения в Гатчине. 22 мая 1932 года он выполнил первый в Советском Союзе прыжок с длительной задержкой раскрытия парашюта, зафиксированный в качестве первого всесоюзного рекорда — 600 метров свободного падения.

Это был не просто рекорд, а важный экспериментальный прыжок. Тогда никому не было известно, как повлияет длительное свободное падение на организм человека, не было известно также, как добиться устойчивого положения, как управлять своим телом в свободном падении.

Черный десантник

В 1934 году Николай Евдокимов установил новый рекорд мира по затяжным прыжкам — 7 900 метров за 142 секунды. Он первый стал выполнять прыжок, который назвали его именем – «ласточка Евдокимова». При таком прыжке парашютист прогибается в пояснице и летит с плотно сжатыми ногами и разведенными в сторону руками.

Погиб Евдокимов в 29 лет, разбившись при испытании нового самолета. Но за свою короткую жизнь он успел многое, в том числе написал книгу «Записки парашютиста». Будучи легендой при жизни, Евдокимов стал легендой и после гибели.

Черный десантник

На московской станции метрополитена «Площадь Революции» скульптор на самом деле изобразил не парашютиста, а парашютистку. Однако народ превратил ее в легендарного десантника.

Автор: Сергей Шаповалов.
Источник.
Вчера, 20:22 by ЛетягаПросмотров: 72Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Десантник парашютист затяжной прыжок

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:43
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (888|0)
Публикаций: 405
Комментариев: 2 612
Жаль, что не "Чёрный парашютист" Иван Волкорез на этом постаменте, а всего лишь девушка-парашютистка.
И возмущает одна деталь: -парашютисты видят "Чёрного парашютиста" который до сих пор где то летает под порывами ветра и помогает другим выпутаться из сложных ситуаций, а другие приписывают эту "славу" Евдокимову! Несправедливо!!!
За историю +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
             
#2 написал: Tigger power
Вчера, 21:08
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (978|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 009
Ну вот, наконец и про черного парашютиста инфа) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
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