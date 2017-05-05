Заброшенная станция метро найдена диггерами

Летяга Просмотров: 122 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 08:27 by

Одна из самых ярких легенд московских диггеров о существовании законсервированных станций московского метрополитена, похоже, оказалась правдой. В сети появилась серия фотографий с реальными фотоснимками станции. Итак, заброшенная станция метро наконец найдена?Автор фотографий не раскрывает место фотосъёмки, но с его слов – это не станция метро, а всего лишь проходная одного из заброшенных московских заводов, которая, похоже, имела свой выход в московский метрополитен.Тем не менее, публикация фотографий уже вызвала огромный интерес исследователей московской подземки и, вероятно, засекреченная проходная вскоре будет обнаружена. Готовые постапокалиптические пейзажи должны вызвать интерес и у киношников: заброшенная станция метро может стать реальной декорацией к фильму по произведениям Дмитрия Глуховского или украсить киноверсию по культовой игре S.T.A.L.K.E.R.Главной мечтой московских диггеров по-прежнему остаётся якобы существующая закрытая ветка московского метрополитена, по легенде протянувшаяся от подземелий Кремля до самой окраины Москвы.Автор: Жора БарабанОт себя замечу, что некоторые места на некоторых фотографиях показались мне всё же обитаемыми. Но я могу и ошибаться.

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