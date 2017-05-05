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Заброшки


Заброшки

Заброшенная станция метро найдена диггерами

Одна из самых ярких легенд московских диггеров о существовании законсервированных станций московского метрополитена, похоже, оказалась правдой. В сети появилась серия фотографий с реальными фотоснимками станции. Итак, заброшенная станция метро наконец найдена?
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Автор фотографий не раскрывает место фотосъёмки, но с его слов – это не станция метро, а всего лишь проходная одного из заброшенных московских заводов, которая, похоже, имела свой выход в московский метрополитен.

Тем не менее, публикация фотографий уже вызвала огромный интерес исследователей московской подземки и, вероятно, засекреченная проходная вскоре будет обнаружена. Готовые постапокалиптические пейзажи должны вызвать интерес и у киношников: заброшенная станция метро может стать реальной декорацией к фильму по произведениям Дмитрия Глуховского или украсить киноверсию по культовой игре S.T.A.L.K.E.R.

Главной мечтой московских диггеров по-прежнему остаётся якобы существующая закрытая ветка московского метрополитена, по легенде протянувшаяся от подземелий Кремля до самой окраины Москвы.

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Автор: Жора Барабан
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От себя замечу, что некоторые места на некоторых фотографиях показались мне всё же обитаемыми. Но я могу и ошибаться.
Сегодня, 08:27 by ЛетягаПросмотров: 122Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Метро диггеры заброшенная станция

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Комментарии

#1 написал: Элиния
Сегодня, 09:19
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 52
"Человек славен трудом"... смешно то как смотрится на фоне этой никому ненужности! А сколько труда и сил сюда вложилось, материальных затрат и человеческих стараний. И все прахом. Плюс за публикацию+++
Зарегистрирован: 5.05.2017
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 10:37
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Комментариев: 1 408
Круто!Плюс))))))))))))))))))))
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