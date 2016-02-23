Фосфорный человек

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:50

GryGor Просмотров: 50 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 16:50 by

В глубине одного леса, где-то на Урале, было маленькое село. Недавно там начали пропадать люди.За разгадкой в село приехал профессионал своего дела. Иван Колинов был скептиком и охотился на существ, которых мир никогда не видел.Село было большим и протягивалось на два километра. Там была и своя радио-будка, и собственная администрация, и, как ни странно, свои собственные легенды.Как рассказывали жители этого села, в основном люди пропадали на конце села.На конце, как выяснилось, жили фермеры. Почва там была плодородная. Недалеко от села были скалы. Туда и отправился утром Иван.Все, кто знает об этой легенде, говорят то, что это человек... человек, который очень большой. Он светится в темноте, а место пропажи человека было всё измазано фосфором.На камерах наблюдения одного местного магазина "Четвёрочка" был заснят человек, он светился в темноте. Отверстия для глаз были пустыми, рот без зубов. Он появился в объективе камеры только на три секунды, но этого было достаточно, чтобы профессор понял, откуда шло чудовище.Иван прочесал всю скалу, и он уже собирался уходить, как вдруг его внимание привлёк кусок металла, испачканный фосфором. Алая краска слетала с металла, на котором красивым шрифтом было написано: "Бункер-548".Под куском металла был люк зелёного цвета. Иван залез в бункер, и то, что он увидел, не описать словами.Гигантский холл был весь в пыли. Красный ковёр вёл в лифт. На стене был знак: "СНЭ". Что это обозначало - непонятно.Иван зашёл в лифт и спустился на минус второй этаж. Это была лаборатория, забрызганная кровью и фосфором. Горел свет, мигала лампочка... Профессор подошёл к столу и взял документы.В документах было написано:"Внимание! Сотрудники Союза Новой Эры! Сегодня наши учёные создали биологическое орудие! Им можно управлять своими мыслями, но! Оно вырвалось из камеры, поэтому просим вас быть предельно осторожными. Спецназ уже в пути! После 9:00 никто не должен выходить из своих комнат!С уважением, заведующий лаборатории - А. А. Лобиров."

Ключевые слова: Оружие фосфор профессор лаборатория испытания авторская история

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