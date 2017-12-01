10 реальных случаев одержимости бесами
1. Одержимая?
У нас в отделении лежала одна молодая девушка, пусть будет Джейн, которая страдала сразу от нескольких довольно тяжелых расстройств. В самую первую ночь в нашей больнице санитар во время ночного обхода обнаружил Джейн в луже крови. Она умудрилась своими же собственными ногтями содрать нехилые полоски кожи с лица и практически полностью освежевать свою ногу. После этого мы приняли меры, и она находилась под постоянным надзором. У нее была одна странная фишка, каждый вечер перед сном она обходила свою палату и по нескольку раз крестила каждый угол.
Однажды ночью Джейн разбушевалась настолько, что нам даже пришлось вызывать охрану. Когда ее, наконец, скрутили, я отправился к ней в палату, чтобы поговорить, и спросил: «Джейн, милая, почему ты напала на санитаров, тебя сегодня что-то расстроило?». Она рассмеялась, посмотрела мне прямо в глаза и ответила: «С чего ты взял, что ты разговариваешь с Джейн, ты, кусок мяса?». Брр, до сих пор жуть берет.
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2. Клара Германа Целе
В 1906 году Клара Германа Целе была студенткой-христианкой Миссии Святого Михаила в провинции Квазулу Наталь в Южной Африке. По неизвестным причинам демон вселился именно в эту молодую, шестнадцатилетнюю студентку. Клара Целе начала понимать и могла свободно говорить на нескольких языках, она стала ясновидящей и читала мысли находящихся рядом с ней людей.
Монахини, наблюдающие за Кларой не раз утверждали, что она левитировала, поднимаясь с кровати в воздух на высоту нескольких метров, издавала чудовищные животные звуки, которые человеческий голос просто не способен воспроизвести. В конце концов были вызваны два священника, чтобы провести обряд экзорцизма. Целе попыталась задушить одного из них его собственным епитрахильем, и более 170 человек стали свидетелями левитации одержимой студентки, когда священники читали Священное Писание. Обряд проводился в течении двух суток, после чего злые духи покинули измученное тело Клары.
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3. Аннелиз Мишель
Случай одержимости бесами Аннелиз Мишель до сих пор вызывает множество споров, а ее трагическая история легла в основу известного драматического фильма 2005 года: «Шесть демонов Эмили Роуз». Аннелиз Мишель в возрасте 16 лет была помещена на лечение в психиатрическую клинику с диагнозами: эпилепсия и психическое расстройство. Но в 1973 году манеры и поведение Мишель стали все больше напоминать настоящую одержимость бесами. Она с ненавистью отвергала все религиозные артефакты, пила свою мочу и слышала голоса невидимых собеседников. Медицина ничем не смогла помочь бедной девушке, которая в редкие периоды прояснения сознания умоляла докторов со слезами на глазах привести ей священника, потому что она считает, что одержима демонами.
Хотя её просьба была отклонена, два местных священника стали тайно навещать её и проводить обряд экзорцизма. Даже родители девочки, которые и упекли её в психушку, перестали думать что причина страданий Мишель — эпилепсия и психические расстройства. Но, к сожалению, все попытки изгнать дьявола остались безуспешными, более 70 проведенных обрядов экзорцизма не дали положительных результатов, и через год Аннелих Мишель скончалась от истощения и голода. Её родителям и священникам было предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве.
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4. Роланд Доу
История 14-летнего американца Роланда Доу является, наверно, самым известным случаем одержимости бесами, она стала основой известного романа, а также голливудского ужастика «Изгоняющий дьявола». На самом деле, Роланд Доу — это не настоящее имя мальчика, а псевдоним возложенный на него католической церковью, чтобы сохранить конфиденциальность подростка. Настоящее имя ребенка — Робби Мангейм.
В конце 1940-х тётя Доу предложила мальчику поиграть с доской для спиритических сеансов (в то время новомодное увлечение), и многие оккультисты полагают, что после смерти свое тетки мальчик попытался связаться с ней с помощью этой доски, тем самым открыв для демонов двери в наш мир. С этого момента в доме стали происходить необъяснимые и жуткие вещи. Дом периодически сотрясался как во время землетрясения, непонятные потрескивания и шаги невидимых существ, до смерти пугали близких мальчика. Сам Роланд Доу неожиданно стал разговаривать на неизвестных языках и наречиях, на теле подростка как из ниоткуда появлялись царапины и слова, будто вырезанные на его теле невидимыми когтями.
В конце концов, его семья до смерти напуганная проявлением злой силы в доме, позвала католического священника, который определил сразу, что мальчик одержим бесами и нуждается в обряде экзорцизма. Ритуал был выполнен более 30 раз, и когда наконец последний обряд был проведен успешно, вся больница, где лежал мальчик, слышала звериный тоскливый вой, а в коридорах учреждения еще долго витал ужасный запах серы.
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5. Джулия
В 2008 году доктор Ричард Э.Галлахер, известный психиатр и профессор клинической психиатрии в Нью-Йоркском медицинском колледже, задокументировал интересный и уникальный случай пациента с прозвищем «Джулия», которую он считал по-настоящему одержимой демонами. Это редчайший случай, когда ученый и психиатр признает возможность одержимости бесами, что обычными врачами считается либо мошенничеством, либо проявлением психического расстройства.
Доктор Галлахер наблюдал лично, как Джулия левитировала в воздухе, поднимаясь над своей кроватью, говорила на многих языках, некоторые из которых являются древними и были уже давно забыты. Рассказывала о прошлом и будущем знакомых психиатра, которых она просто не могла знать.
Вот некоторые выдержки из записей психиатра: "Периодически, в нашем присутствии, Джулия впадает в некое состояние транса, и это сопровождается необычными явлениями. Из её рта непристойным потоком сыплются ругательства и угрозы, насмешки и фразы вроде: «Оставь ее в покое, идиот!», «Она наша!». При этом тон голоса заметно отличается от настоящего голоса Джулии".
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6. Арне Джонсон
Известный как «Дело об убийстве демона», случай Арне Джонсона является первым судебным процессом в истории США, во время которого защита пыталась доказать невиновность ответчика, по причине его одержимости бесами…
В 1981 году Арне Джонсон убил своего работодателя Алана Боро, в штате Коннектикут. Адвокаты Джонсона утверждали, что его преступление было вызвано не злым умыслом ответчика, а демоном, владевшим телом Арне еще с самого детства. На заседание суда даже явились для консультации известные в определенных кругах демонологи Эд и Лоррейн Уоррен (кстати, именно о них и семье Перрон, снят голливудский фильм ужасов 2013 года «Заклятие»), которые утверждали что телом Джонсона на самом деле управляет злой дух.
Но в конечном счете судья решил, что одержимость дьяволом не является оправданием для убийства первой степени и приговорил Арне Джонсона к 20 годам лишения свободы.
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7. Дэвид Берковиц, известный как «Сын Сэма»
В 1976 году жителей Нью-Йорка терроризировал серийный убийца, известный как «Сын Сэма» или «Убийца с 44-м калибром». Более года сотрудники полиции и детективы не могли поймать преступника. Шесть человек были убиты и семеро тяжело ранены в «Кровавое лето Сэма», прежде чем копам наконец-то удалось задержать маньяка.
Им оказался Дэвид Берковиц, сразу признавшийся во всех убийствах, однако преступник утверждал, что сделал это не по собственной воле, а по приказу самого Сатаны. Берковиц говорил, что дьявол вселился в соседскую собаку, и именно она заставляла совершать его свои ужасные злодеяния. Маньяк был приговорен к шести пожизненным заключениям, а в середине 1990-х он изменил свои признательные показания, утверждая, что в действительности он был членом сатанинского культа, и убийства он совершал как часть демонического ритуального обряда.
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8. Майкл Тейлор
Майкл Тейлор и его жена, Кристина, жили в маленьком городке Оссет в Великобритании. Пара была очень религиозной и в итоге присоединилась к христианскому сообществу под руководством Мари Робинсон. На одном из христианских собраний в 1974 году Кристина Тейлор публично обвинила своего мужа и Робинсон в любовной связи. Мари Робинсон стала горячо отрицать саму возможность отношений с Майклом. Однако реакция Майкла Тейлора на заявление своей супруги была просто ужасающей! Из его рта грязным поток полилась такая ненормативная лексика и брань, что свидетели затыкали уши, чтобы только ничего этого не слышать.
С этого дня поведение Тейлора резко изменилось и стало больше похоже на одержимость бесами. После нескольких месяцев сумасшествия Майкл Тейлор был официально признан духовенством как одержимый дьяволом. Священники провели над ним обряд экзорцизма, продолжавшийся более 24 часов, после чего один из святых отцов утверждал, что из тела Майкла выгнали 40 бесов.
Однако, видимо, один их демонов так и остался в теле бывшего христианина. Как только Тейлор вернулся после обряда домой, он жестоко убил свою жену и собаку. Позже полиция нашла его бродящим по ночным улицам городка, вся одежда Майкла была перепачкана кровью, а сам он ничего не соображал. На суде Майкл Тейлор был оправдан по причине невменяемости.
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9. Джордж Лукиных
В 1778 году английский портной Джордж Лукиных утверждал, что он одержим бесами. Человек часто пел не своим голосом песни, на языках которых он просто не мог знать по причине их древности, лаял как собака и читал церковные тексты задом наперед. Наконец, соседи напуганные столь странным поведением Джорджа, попросили помощи у священнослужителей. Однако церковь не сразу признала Лукиных одержимым, и бедолаге пришлось более 20 месяцев провести в клинике для душевнобольных.
В 1778 году священники все-таки решили провести обряд экзорцизма над бедным портным. Семь священнослужителей собрались в храме для проведения церемонии. После того как ритуал был завершен, Джордж Лукиных воскликнул: «Блажен Иисусе!», затем прославил Бога, прочитал молитву и поблагодарил священников за избавление от демонов. С тех пор он стал жить как обычный человек, бесы никогда больше его не беспокоили.
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10. Анна Эклунд
К тому времени, как ей было всего 14 лет от роду, девушка по имени Анна Эклунд из городка Эрлинг штата Айова, стала проявлять первые признаки одержимости демонами. Девушку родители воспитывали как набожную католичку, однако это не помешало бесам вселиться в её тело. Анна на дух не переносила религиозные артефакты, стала очень развратной и говорила вслух о таких вещах, о которых в то время даже думать было неприлично, она не могла войти в церковь.
В 1912 году над Анной провели обряд экзорцизма, который закончился вполне успешно, но в 1928 году ей снова пришлось обратиться за помощью к церкви, девушка утверждала, что демоны вновь захватили её тело. Анну поместили в монастырь, где за ней вели постоянное наблюдение несколько монахинь. Состояние Эклунд стало стремительно ухудшаться. Описан такой случай: когда монахини благословляли пищу перед тем как зайти к ней в комнату, Анна это чувствовала, шипела на монашек и бросала тарелки с едой на пол. И наоборот, неблагословленную еду она пожирала как голодная волчица.
Свидетели утверждали, что девушка могла говорить на нескольких иностранных языках, которых до момента одержимости не знала, бросала вызов гравитации, левитируя по комнате. Её рвало на священников, пытавшихся к ней приблизится, глаза Анны выкатились из орбит, тело страдалицы стало настолько раздутым и тяжелым, что под одержимой прогнулась металлическая кровать.
Священники провели над Анной Эклунд три полных ритуала экзорцизма, и через двадцать три дня после начала первого обряда её наконец-то объявили освобожденной от бесов!
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Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:43
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:43 by курилка-дурилкаПросмотров: 45Комментарии: 0
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