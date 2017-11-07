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Страшно интересно

„Звезда Волды” - загадочное отверстие в камне

„Звезда Волды” - загадочное отверстие в камне

Это загадочное отверстие в виде звезды с семью лучами было найдено 30 ноября 2007 года в небольшом городке Волда в Норвегии.
Рабочие при помощи тяжелой техники начали разрушать скальный массив для строительства автостоянки.

В отколотых кусках породы случайно было обнаружено странное отверстие - в виде правильной звезды диаметром 65-70 мм. Рабочие заинтересовались, начали изучать расколотые камни и скалу, от которой они были отбиты.

Выяснилось, что это отверстие сквозное и очень длинное - оно проходит насквозь через обломки и продолжается в оставшейся скале как минимум на четыре метра - причем строго горизонтально, параллельно линии фьорда Волда.

До сих пор никто точно не знает, насколько далеко простирается "Звезда Волды", и как именно она сформировалась. Добавлю, что в наше время не существует техники, способной делать в твердых скальных породах подобные отверстия - звездообразной формы и огромной протяженности.

„Звезда Волды” - загадочное отверстие в камне

„Звезда Волды” - загадочное отверстие в камне

„Звезда Волды” - загадочное отверстие в камне

„Звезда Волды” - загадочное отверстие в камне

„Звезда Волды” - загадочное отверстие в камне


Автор: Н. Трубиновская.
Источник.
Сегодня, 18:34 by ЛетягаПросмотров: 19Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Отверстие в скале отверстие в форме звезды Норвегия загадка

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Комментарии

#1 написал: unknонаown
Сегодня, 19:00
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Группа: Посетители
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Комментариев: 3
Круто! Очень познавательно и интересно! Видимо отголоски древнейших цивилизаций, которые были намного опытнее нашей (хотя нас учат обратному!) blush
Зарегистрирован: 7.11.2017
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