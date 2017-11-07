„Звезда Волды” - загадочное отверстие в камне

Летяга Просмотров: 19 Комментарии: 1 0 Сегодня, 18:34 by

Это загадочное отверстие в виде звезды с семью лучами было найдено 30 ноября 2007 года в небольшом городке Волда в Норвегии.Рабочие при помощи тяжелой техники начали разрушать скальный массив для строительства автостоянки.В отколотых кусках породы случайно было обнаружено странное отверстие - в виде правильной звезды диаметром 65-70 мм. Рабочие заинтересовались, начали изучать расколотые камни и скалу, от которой они были отбиты.Выяснилось, что это отверстие сквозное и очень длинное - оно проходит насквозь через обломки и продолжается в оставшейся скале как минимум на четыре метра - причем строго горизонтально, параллельно линии фьорда Волда.До сих пор никто точно не знает, насколько далеко простирается "Звезда Волды", и как именно она сформировалась. Добавлю, что в наше время не существует техники, способной делать в твердых скальных породах подобные отверстия - звездообразной формы и огромной протяженности.Автор: Н. Трубиновская.

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