Кайлаш - таинственный скальный храм

Летяга Просмотров: 58 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 14:55 by

Кайлаш (Кайласанатха) - Бесконечность Вселенной.Индийская деревня Эллора прославилась на весь мир своим многоэтажным пещерным комплексом храмов. Самым грандиозным и невероятным из всех пещерных сооружений Эллоры является, бесспорно, Кайлаш (или Кайласанатха) - самая большая в мире монолитная структура, высеченная в скале.Таинственный скальный храм Кайлаш.В Эллоре сегодня можно найти древние индуистские святилища (17 пещер в центре), буддийские (12 пещер) и джайнистские (5 пещер на севере). Индуисткие храмы и святилища - самые старые из них. Джайнизм возник из индуизма и он также древнее, чем буддизм. Джайны первыми переняли индуистский архитектурный метод построения храмов в виде символической горы. Кто вырезал эти пещерные храмы — неизвестно. Может, это были и не джайны с индусами, а основные пещеры Эллоры были созданы в незапамятные времена. Недавно было обнаружено, что первоначально храм был полностью покрыт белой штукатуркой.Храм из далёкого прошлого.Это уже не узнает никто, но можно сказать наверняка, что божественность привлекала джайнов и буддистов. Именно поэтому, когда их религии произошли от индуизма, в них начало придаваться большое значение религиозным символам и фигурам. Это прекрасно видно по храму Кайлаш, который полностью покрыт очень сложной резьбой. Что особо интересно, до сих пор почти ничего не известно о происхождении и создателях храма Кайлаш. Ученые не нашли никаких дат и даже малейших следов описания конструкции.Кайлаш (Кайласанатха) - храм с тысячелетней историей.Одни эксперты утверждают, что он был вырезан в скале сотни лет назад, другие же утверждают, что храму уже исполнились тысячи лет, просто в него были внесены изменения буддистскими и джайнистскими монахами. Надписи, сохранившиеся на стенах очень старые и практически разрушились из-за времени. Сегодня их прочесть и дешифрировать практически невозможно. Как утверждают местные жители, грандиозность храма передает бесконечность Вселенной и он был благословлен индуистскими мудрецами и гуру.Грандиозный храм Кайлаш (Кайласанатха).Кайлаш был настолько незыблем, что даже несколько попыток захватчиков падишаха Аурангзеба сломать храмовые колонны и осквернить "божественную структуру" привели лишь к дальнейшему истреблению моголов. Были нанесены лишь незначительные повреждения скульптурам слонов. Храм Кайлаш фактически был не построен – вся структура была высечена из одного гигантского куска скалы, причем скальный массив при строительстве храма обтесывался сверху вниз, без применения строительных лесов.Храм, уходящий в скалы..Храм размером 55х36 метра (общей площадью 1980 м²) расположен в центре вырубленного в скале двора размером 58 х 51 метра и уходящего в глубь скалы на 33 метра. Нижняя часть храма представляет собой пьедестал высотой 8 метров, на котором стоят 3-метровые изваяния слонов и львов. Также храм Кайлаш примечателен тем, что он буквально весь покрыт очень сложной каменной резьбой. Что примечательно, размер этого скального храма в два раза больше (и в полтора раза выше) знаменитого Парфенона в Афинах.Храм, который строили полтора века.Было подсчитано, что для его постройки понадобилось извлечь 200 000 тонн горной породы. Ученые предполагают, что понадобилось 7000 рабочих и 150 лет, чтобы завершить проект. Стоит отметить, что все 34 пещеры Эллоры - не естественного происхождения, они все были вырезаны индусами вручную из монолитной скалы. Хотя, как уже было сказано выше, никто точно не знает, когда был создан пещерный комплекс, обычно принято считать, что он был создан между пятым и десятым веками нашей эры. Правда, до сих пор непонятно, как это было сделано, поскольку в то время не было технологий, которые позволяли это.Кайлаш (Кайласанатха) - невероятный артефакт из прошлого.Гипотетически, если подобный храм строили сегодня, то понадобилось бы, по крайней мере, 10 крупнейших горнопроходческих 10-тонных машин JCB. Причем, если бы они в идеальных условиях выкапывали 1000 тонн скальной породы каждая, то один процесс извлечения горной породы занял бы около 200 дней непрерывной работы. Точность, с которой можно было бы совершать подобную обработку камня, недостижима даже при современных технологиях. Таким образом, потребовался бы ручной труд, чтобы буквально по сантиметру вырезать храм, поэтому время на создание подобного храма с нуля даже сложно представить.Один из самых таинственных зрамов на планете.Дополнительной таинственности храму Кайлаш придают таинственные узкие отверстия, которые повсеместно встречаются в храме на уровне 1 метра от пола, или даже ниже. Если это делали люди, то непонятны 3 вопроса: для чего нужны эти отверстия, почему их делали так низко и как из делали (ведь они очень узкие и края их поразительно ровные). Повторение подобного подвига, даже с использованием современных технологий практически невозможно, но древние индусские мудрецы сумели сделать настоящее чудо благодаря своим духовным силам, упорству и преданности своей вере.Автор неизвестен.

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