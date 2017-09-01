Колодец замка Лиска-Шаакен

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 04:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:09 by

Несомненно, что у каждого древнего замка есть своя мистическая история. Но, если быть честным, большинство из них придуманы либо экскурсоводами ради привлечения посетителей, либо же самими визитёрами с бурной фантазией.Средневековый замок Лиска-Шаакен, расположенный в Калининградской области, также имеет помимо многовековой исторической подоплеки, которая тянется с XIII века, еще и мистическую жизнь. Да, именно жизнь!Шаакен является не только памятником федерального значения, но и вторым «домом» для его работников. Большинство времени они проводят именно здесь. Здесь для них все родное, несмотря на то, что часть замка была разрушена пожаром, а средств на восстановление нет, им здесь все равно хочется находиться. Здесь все «живое». И самое «живое» место – колодец.Из этого колодца уже давно доносятся тихие протяжные стоны, но объяснений им, до недавнего времени, никто найти не мог. О привидениях, спокойно разгуливающих по территории замка, рассказывает немало очевидцев. Кто-то даже угадывает в них реальных исторических личностей, некогда проживавших здесь. Но происхождение стонов из колодца, пугающих, и в то же время манящих, долгое время оставалось для всех загадкой.Так что же это такое? После долгих копаний в архивах работники Лиска-Шаакен нашли интересную информацию. В послевоенное время на территории замка создали приют для немецких сирот, который просуществовал несколько лет. Детвора часто любила резвиться на улице, играть в догонялки и прятки. Один из мальчишек так увлекся игрой, что сломя голову вбежал в подвал замка, где был расположен колодец, и провалился в него.Сначала предположили, что тело мальчика до сих пор лежит на дне колодца. Но, спустя время, стало известно, что труп все-таки достали и похоронили на местном кладбище, недалеко от самого замка. Вот только сейчас могилы мальчика уже не найти. Кладбище было переполнено, и на месте старых захоронений стали делать новые.А маленький немецкий мальчик, наверное, так и не понял, что с ним произошло, и дух его до сих пор подает крики о помощи из старого колодца.Автор: Админ.

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