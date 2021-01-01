Frodo Mikkelsen - черепа-дома

Frodo Mikkelsen - черепа-домаХудожник Фродо Миккельсен (р. 1974) начинал как уличный художник и продолжает работать в различных средах, включая живопись, коллаж и скульптуру. Его текущая серия отлитых черепов животных и людей была вдохновлена идеей реинкарнации и служит буквальным и образным фундаментом для причудливых зданий, хижин, ферм, водонапорных башен, дикой природы и других сельских сценариев.
Автор - Karinalin.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:26
Сегодня, 02:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 25Комментарии: 0
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