Frodo Mikkelsen - черепа-дома

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:26 by

Художник Фродо Миккельсен (р. 1974) начинал как уличный художник и продолжает работать в различных средах, включая живопись, коллаж и скульптуру. Его текущая серия отлитых черепов животных и людей была вдохновлена идеей реинкарнации и служит буквальным и образным фундаментом для причудливых зданий, хижин, ферм, водонапорных башен, дикой природы и других сельских сценариев.Автор - Karinalin.

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