"Старая" Салли

"Старая" СаллиВ этом году лето было теплым. Солнце, как всегда, дарило мягкое тепло. Легкий бриз, прокатившийся по окрестности, делал дни не такими жаркими. Это была просто прекрасная погода. Но я никогда не забуду это лето из-за Салли...
Салли была маленькой девочкой восьми лет с длинными вьющимися каштановыми волосами и ярко-зелеными глазами. Она всегда была вежлива, она никогда не лгала, была послушна. Ее мать и отец просто обожали ее, они не могли и мечтать о лучшей дочери. Салли громко хихикала, когда играла со своими друзьями около дома. Когда играла в салочки, куклы... всегда она смеялась... Мать Салли тепло улыбнулась и, вытерев руки о фартук, позвала дочь:
- Салли! Иди домой! Скоро обед!
Салли подняла голову и, взглянув на маму, улыбнулась:
- Хорошо, мама!
Идя к обеденному столу, Салли, припрыгивая, заняла своё место. Ее мама поставила перед ней бутерброды с арахисовым маслом и желе, предварительно срезав корки с хлеба.
- Спасибо, мама.
- Не за что, милая.
Когда Салли с удовольствием и улыбкой принялась есть бутерброды, ее мать села напротив и улыбнулась тому, как она ест.
- Угадай что! Твой дядя Джонни скоро приедет!
Салли подняла голову и улыбнулась, уголки ее губ были в арахисовом масле.
- Мгхм, это классно! - она сказала это с набитым ртом, а мама засмеялась и кивнула.
- Он приедет, чтобы помочь папе с его работой, и обязательно поиграет с тобой, как они закончат. А может быть, мы даже сходим на карнавал?
- Сарра и Дженни тоже приедут?
- Ну, это зависит от их мамы и папы. Но если они смогут, то, конечно, приедут!
Салли хихикнула и соскочила со стула, теперь ещё более весёлая и задорная, заведённая хорошей новостью.
Через несколько дней дядя Джонни приехал. Выбравшись из своего автомобиля, мужчина вытянул руки над головой и устало вздохнул.
- Дядя Джонни! - тихий голос щебетал громко и радостно, заслужив внимание мужчины. Салли бросила свои игрушки и побежала обнимать своего любимого дядюшку.
- Привет, Салли! Как поживаешь? - он поднял её и крепко обнял. Друзья Салли звали её обратно играть.
- Мы должны сказать маме, что ты приехал!
- Отличная идея! - он улыбнулся и пошел в дом, взывая к женщине. - Мария! Я здесь! - он позвонил, а затем Салли, подражая ему, попыталась сказать мужским басом:
- Мама! Он здесь!
Мама выбежала из кухни и улыбнулась, увидев, что Джонни наконец приехал.
- Джонни, как же хорошо, что ты приехал цел и невредим!
Дядя Джонни поставил Салли на землю и обнял Марию.
- А я должен мог бы приехать к вам каким-нибудь больным? - он засмеялся, входя в кухню с женщиной. Салли подбежала к входной двери, крикнув, что она собирается вернуться на улицу играть.
- Приходи до темна!
- Да, мэм! - и она убежала.
Ближе к ужину отец Салли тоже приехал домой. Он был рад видеть своего брата. После рукопожатия они сразу же перешли к разговору.
- Рад видеть Вас, мужчина, - усмехнулся он. - Как поживаешь? - он спросил, скрестив руки на груди, наблюдая, как его жена накрыла на стол для ужина. Джонни, пожав плечами и теребя пальцами, ответил:
- Я и Карен расстались.
- О, это ужасно... мне очень жаль...
Джонни покачал головой с улыбкой:
- Нет, все в порядке. Я счастлив, я могу свободно жить, не говоря никому, где я и что я делаю.
Они пробрались к столу и принялись за еду.
- Мэри, еда просто великолепна!
- Спасибо, я рада, что вам нравится.
- Ммм! Это вкусно, мама.
Взрослые улыбнулись и хихикнули от похвалы ребенка. После того как опустошила тарелку, Салли зевнула и немного прикрыла глаза.
- Похоже, кто-то устал. Пора спать!
Салли кивнула и спрыгнула с своего места, взяв в руки тарелку и бережно положив её в раковину. Мэри уже хотела увести Салли в постель, но дядя Джон остановил её:
- Я отнесу ее в постель, - он улыбнулся.
- Хорошо, спасибо, Джон.
Муж кивнул, наблюдая за женщиной, принявшейся мыть посуду. Переведя взгляд на Джона, ведущего Салли умываться, он потянулся. Джон улыбнулся и закрыл за собой дверь, наблюдая за девушкой, роющейся в ее комоде, чтобы найти пижаму.
- Может, помочь? - он спросил, глядя на девчушку, которая, улыбнувшись, кивнула. - Хорошо, посмотрим, что тут у нас.
Человек вальсировал рядом с нею и стал искать пижаму возле девочки.
- Вот Ваша пижама с клубникой. Бьюсь об заклад, что Вы будете пахнуть так же великолепно, как она, - он посмеялся. Он показал Салли пижаму, но та, улыбнувшись, сказала, что она уже взрослая и не хочет носить такую пижаму. Джонни кивнул и положил рубашку на место, а затем вытащил еще одну рубашку с единорогом на ней. - Как насчет этого одного? Ставки, что Вы будете ездить на мисс единороге, крайне велики!
Опять же, Салли, уже не смеясь, сказала, что она не хочет эту пижаму. Тогда Джон достал белое платье:
- Как насчёт этого? В нём ты будешь выглядеть как маленькая принцесса!
Салли улыбнулась, хлопая в ладоши. Пижама заняла своё место на кровати.
- Я сама могу одеться! - Салли улыбнулась и возмущённо топнула.
- Но ты сильно устала, может быть, я помогу? - Джонни помог Салли снять её рубашку, попутно щекотя маленькое создание. После помог надеть ей платье, затем положив и укрыв её одеялом.
- Вы готовы ко сну, маленькая леди? - Мэри зашла и улыбнулась.
- Я уложу её спать. Ты не против? - Джонни улыбнулся, снова принявшись щекотать Салли. Когда они успокоились, Мэри ответила:
- Конечно, нет, - она посмотрела на свою дочь и наклонилась, целуя ребенка в лоб. - Спокойной ночи, малыш.
- Спокойной ночи, мама, - девочка растёрла лоб, и Мэри с Джоном двинулись в сторону двери. Джонни улыбнулся матери и подошел к выключателю, нажав его. Он тщательно закрыл дверь в комнату и запер ее. Медленно он оглянулся через плечо к Салли. Его улыбка была мерзкой и холодной.
После нескольких дней Мари заметила, что Салли стала меньше смеяться. Она не улыбалась так же ярко, как и раньше. Она не была так счастлива и говорила не с таким рвением, как это было ещё пару дней назад. Мария взяла ребенка за руку, прежде чем та ушла играть с друзьями. Она отвела её в сторону. Салли посмотрела на маму запутанным взглядом.
- Милая, ты в порядке? - она спросила это, сев на колени, чтобы быть уровне ребенка. Салли лениво уставилась на нее и начала медленно плакать. Ее мать была в замешательстве:
- Салли?
- М-мама... я... я не хотела... - девушке удалось сказать лишь это, сквозь всхлипов и иканий лишь это было понятно.
- Что ты не хотела делать, милая?
- Я... я не хотела играть... Я не хотел играть в его и-игры... - ребенок посмотрел на мать и обнял ее крепко. - Hо... Он коснулся м-меня ... и заставил меня трогать е-его!
Мария нахмурилась и осторожно начала гладить волосы ребенка, утешая ее. Спустя несколько минут она почти успокоила ребёнка.
- Ш-ш, все в порядке. Мама здесь. Это был кошмар, вот и все. Все хорошо. Не волнуйтесь об этом больше, - она смотрела, как Салли посмотрела на нее, ее дыхание срывалось от плача, она улыбнулась:
- Л-ладно мама...
Мэри поцеловала дочь в лоб и улыбнулась в ответ:
- Теперь иди мыть руки, не должно играть с друзьями с грязным лицом.
Салли хихикнула и побежала в ванную, чтобы умыться.
В тот же день Джонни и его брат вернулись домой с работы. Фрэнк вздохнул, улыбаясь, когда он увидел Салли, с улыбкой махающей ему. Отец помахал в ответ и закрыл дверь автомобиля. Джонни посмотрел на Салли и улыбнулся, помахав ей обеими руками. Улыбка ребенка медленно увяла, показывая своему дяде меньше счастья, но она помахала в ответ. Джонни заходил в дом и остановился, когда услышал разговор между братом и его женой.
- Салли, что? - спросил Фрэнк.
- У нее был кошмар. Очень плохой. Она сказала, что он коснулся ее.
- Ну, кто, черт возьми, «он»?!
- Я не знаю, Фрэнк... Но это был только кошмар. Я просто хотела сообщить тебе о том, что происходит с ней и почему она была такой запуганной.
Джонни нахмурил брови в гневе, костяшки пальцев побелели. Затем, быстро успокоившись, направился к ним. Он буквально надел улыбку на своё лицо и вошел в комнату, делая вид, что не слышал их разговора.
- Упс... я прерываю что-то? - он спросил, наблюдая за парой качающих голов. Джонни снова улыбнулся и направился назад в направлении автомобиля. - Я собираюсь отправиться в магазин, Вам нужно что-нибудь, Мэри?
Женщина улыбнулась и посмотрела в сторону кухни:
- Да, на самом деле. Можешь купить мне яйца, молоко, хлеб и сок?
Джонни кивнул, собираясь уходить, но остановился:
- Салли хотела поехать со мной. Можно?
В ответ Мэри улыбнулась:
- Спасибо, Джон.
Он снова кивнул и пошел из дома. Ключи в руке. Глядя на Салли со своими друзьями, он приложил ладонь ко рту.
- Салли!
Девочка посмотрела на него.
- Давай поедем в магазин? - Джон направился к машине, жестом показывая девочке, чтобы та следовала за ним. Салли, на секунду замерев, положила кукол на траву:
- Я вернусь, пожалуйста, последи за Лилли для меня.
Дженни и Сара улыбнулись и кивнули, продолжая играть в кукол без нее. Салли неохотно пошла в сторону автомобиля. Словно скалолаз, она забралась на сиденье пассажира и, пристегнувшись, спросила:
- Разве мама хочет, чтобы мы съездили в магазин?
Джонни кивнул и, заведя машину, выехал со двора дома.
- Да, она хочет, чтобы мы купили немного еды. Может, и тебе мы что-нибудь купим, - он усмехнулся, глядя на ребенка. Салли нервно улыбнулась, постоянно глядя лишь вперёд. Она наблюдала за тем, как пейзажи пролетают мимо. Когда стал виднеться магазин, Салли заметила, что Джон и не думает останавливаться. Она наморщила брови, смутилась и посмотрела на него:
- Дядя Джонни, мы проезжаем магазин? - она сказала это, показав пальцем на проносящийся в окне магазин, но Джон не ответил. Он продолжал вести машину, натянув нервную улыбку на лицо. Салли смотрела на уменьшающийся магазин до тех пор, пока тот не исчез из виду в заднем стекле. Салли понимала, что они едут не в магазин. Они ехали в сторону парка, по которому мало кто ходил. Особенно в воскресные вечера. Салли нервничала, ее дыхание участилось, наблюдая за тем, как человек с широко раскрытыми глазами остановил машину, выключил зажигание, а затем повернул голову на ребёнка. В его глазах был гнев.
- Ты сказала твоей маме, что произошло, не так ли?- он спросил, наблюдая, как девочка отчаянно кивала головой. - Мы же договаривались, что никому не скажем о нашей игре, Салли, - его тон почти перешёл в пение. Человек протянул руку и вытащил девочку с заднего сидения. Он подтащил её к себе, не обращая внимания на попытки Салли освободиться и мольбы. - Ты сказала, что никому не скажешь про нашу игру. Ты солгала мне.
Открыв дверь, он вышел, вытащив Салли за собой. Он бросил девочку на землю, быстро прижав её своим весом. Он не обращал внимания на крики и гримасы страха ребёнка.
- Теперь я накажу тебя за нарушение правил! - он почти пропел это, расстёгивая ремень.
"Сегодня, в 21:00, было найдено тело 8-летней девочки. Все признаки говорят об изнасиловании. Парк закрыт до конца расследования".
Она могла бы поклясться, что закрыла дверь, прежде чем забраться в постель. Но, кажется, что она забыла... Поднявшись из тепла и уюта ее кровати, подросток прошла всю комнату и закрыла дверь. Прежде чем она успела лечь обратно в постель, ручей в холле зажурчал. Это происходило, когда кто-то ходил внизу. Девушка успела лишь укрыть ноги, как услышала это. Кто-то плакал. Медленно поднявшись с кровати, девушка открыла дверь. Плач становился громче по мере открывания двери. Вглядываясь в темноту, подросток пошла по коридору в сторону всхлипов. Увиденное привело её в ступор. Сидя на полу в передней части коридора, освещаемой луной, сгорбившись, плакала девочка. Как она попала в их дом? Через окно? С трудом сглотнув, подросток заговорил:
- Кто ... Кто ты? Как ты попала в мой дом?
Вдруг плач прекратился. Девочка медленно убрала дрожащие руки от лица и оглянулась, слегка дёргаясь. Кровь заменила ее слезы, окрашивая ее руки в багровый цвет. Густой сгусток крови на её голове склеивал её волосы, кровь текла из раны по всему её лицу, на ней было грязное платье...
- Это мой дом...
Девочка заговорила, голос ее был скрипучий, звучащий, как будто она изо всех сил пыталась говорить. Тело девушки дернулось и странно пошевелилось. Она непонятно и в долю секунды встала на ноги, повернувшись к подростку. Её ноги были в ранах и грязи, словно бы она долго бежала по лесу, царапая ноги ветками, а затем падая в грязь. Много раз... платье её было оборвано, а ярлык на передке платья светился. "Салли" - вот, что было написано на нём.
Автор неизвестен.
Источник - вот.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35 by FIREDEMONПросмотров: 184Комментарии: 2
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