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История, рассказанная пьяницей

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

DiLe1303 Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:55 by

Это было в 90-е, ни о каких смартфонах и речи идти не могло. Я достал книжку, которую любил читал в дороге, и принялся за это. Забегаловка была почти пустой, помимо меня в ней было ещё три человека. На улице уже темнело, и шёл сильный ливень. Мне принесли заказ, и я принялся опустошать поднос. Мой ужин был прерван внезапно открывшейся дверью. В забегаловку вошёл мужчина, одетый в лёгкую куртку, с длинными волосами и короткой, небритой бородкой. На вид ему было лет 40, он сел за один стол со мной. «Пойду-ка я пересяду», — подумал я и тут же хотел встать, как что-то подсознательное остановило меня. Это словно приказ в голове, он возник и тут же пропал. Я остался за этим столом. Мужчина не обращал на меня внимания и выглядел странно. Постоянно оглядывался по сторонам и реагировал на каждый звук. Я хотел спросить у мужика, что с ним, но скромность и стеснение не давали этого сделать. Официантка принесла ему две бутылки пива. Мужчина принялся осушать одну из них. Я же сидел, редко поглядывая на него, читал книгу. К моему удивлению, он сам завёл со мной разговор.— Меня Билл зовут, — сказал он.— Я Майкл.После моей фразы произошла нелепая пауза, длительностью в 20-30 секунд, и снова он прервал молчание.— Майкл, так? Я могу рассказать тебе свою историю. Мне просто нужно выговориться и поэтому я сел тут, рядом с вами.Мне стало интересно, и я принял предложения мужчины.— Сразу скажу, можешь верить или нет, но мне просто нужно выговориться. Прошу, послушай меня. Началось всё 17 лет назад. Мы жили далеко отсюда. Причем жили не правильное слово, мы выживали. Нам с женой, порою, не хватало денег на еду. Мы месяцами жили без коммунальных услуг. Я работал в такси и получал сущие гроши. Я находился в ужасающей депрессии. В скором времени заболела моя жена, её госпитализировали. Выявили туберкулёз в серьёзной стадии. Я просто потерялся. Я не знал, как жить и что делать. Я понял, что из этой жопы не выкарабкаться. Я вышел из своей квартиры и направился в тихий парк. Вечер был тогда такой же, как и сегодня. Шел ливень, на дорожках парка никого. С ножом я сел на лавочке подле дорожки. Я приложил нож к запястью, но тут я посмотрел в сторону. Высокий мужчина, одетый в черное пальто, с тростью приближался ко мне. На голове его была надета шляпа, модная в то время. Я спрятал нож под куртку и решил подождать пока человек пройдёт. Но тот подсел ко мне. Мужчина стал говорить со мной, даже не смотря мне в лицо. Он спросил, что я делаю в парке в такую погоду. У нас завязался короткий разговор, и я хотел, уж было, уйти, как тот сказал мне:«Твоя жена умирает, а ты решил выпилиться?»Я был потрясён и напуган. На вопрос: кто ты, мужчина не ответил. Он лишь сказал, что знает всё обо мне. Я всерьёз испугался и хотел встать и убежать, но не смог, ноги ослабли, я не мог пошевелить конечностями. От страха ничего не получалось сказать. Тут мужчина предложил свою помощь, но я не понял о чём он. Он лишь сказал: «За всё предстоит заплатить, потом». С моих глаз полились слёзы. Я согласился на помощь, лишь бы этот тип побыстрее ушёл. Он словно испарился. Я заплакал и уснул на этой лавке под проливным дождём. Утром я пришёл домой. В скором времени жена выздоровела. С работы таксиста я ушёл и устроился личным водителем. А в этом районе мне достался шикарный дом в наследство от каких-то дальних родственников. Я стал забывать про того странного незнакомца. Жизнь наладилась, мы с Ларой хотели завести детей. - мужчина сделал паузу. - Дом сгорел... Неделю назад. – С глаз мужчины начал литься слёзы. - Я не знал про такую плату...— Что дальше? — не вытерпел я.Успокоившись, мужчина продолжил:— Я возвращался с работы поздней ночью. В доме горел свет. На часах было примерно 2 часа ночи. Входная дверь была распахнута. Я стал переживать и быстро вошёл в дом... - на лице Билла появились нечитаемые эмоции, тихий ужас. - Вся светлая кухня была забрызгана кровью, просто вся! Тело моей жены было изуродовано, живот вспорот, а на лице был изображён ужас. Меня стошнило. Я зарыдал и сразу же вспомнил про плату. Будь проклят тот день! - Мужчина плакал, но продолжал. - Он теперь ходит повсюду за мной. Я убегаю от него каждый день.Тут я стал понимать, что слушаю какой-то бред, но не перебивал Билла.— ... Он везде. Мне приходится прятаться в забегаловках и в общественных местах. Я хотел бежать из города, но он преследовал меня всю дорогу, и я вернулся. Прошу, не уходите! — мужчина потянул руки ко мне и ухватился за мою куртку, я его оттолкнул. Но мужчина продолжил рассказ:— Он — двухметровое чёрное существо. Его тело худое и вытянутое, ноги длинные и кривые, руки же достают до земли, а фаланги пальцев длиннее, чем сама кисть. Но самое пугающее — это его лицо, точнее лица. Три лица умещаются на одной голове. Лица изуродованы и смотрят в разные стороны. Голова сама же овальная.Я остановил мужчину и сказал, что мне пора. Я сразу понял, что мужик не в себе и несёт ахинею, поэтому отправился спать в свой седан, стоявшем под фонарным столбом. Я уснул на водительском сиденье. Крик на улице пробудил мой сон, но я не сразу открыл глаза. Ещё минут десять я находился в полусонном состоянии. Но когда я открыл глаза, передо мной показалась ужасная картина. На капоте моего автомобиля лежал растерзанный труп Билла. Глаза были направлены мне в душу... Я мог предотвратить это. Я переживаю этот момент вечно, в своем изоляторе психбольницы.

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