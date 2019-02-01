История №1: Художник

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

moko Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:35 by

В комнате так мало света, кровавый художник, сгорбившись над деревянным столом, рисует, активно рисует самую ужасную из всех картин, которые он когда-либо рисовал. Люди, изображенные на его картинах, умирают, умирают в страшных муках, и он знает это, поэтому уже третий час придумывает и пачкает белый лист черным стержнем, изображая ужасную участь его одноклассницы - Ханако.- Дитя цветка, - шепчет художник, пожевывая нижнюю губу, он давно прокусил ее, но, не смотря на колющую боль, продолжает делать все новые "дырки" в губах. - Тебя ждет самая ужасная участь… - тянет тот, после гадко усмехнувшись.Что ждет Ханако?- Сегодня тебе нужно на дополнительные по английскому? - Микки нападает на уставшую Ханако сзади и крепко ее обнимает в надежде на то, что у обеих девушек будет свободное время на то, чтобы прогуляться сегодня после школы.Прогулка девушек оказалась недолгой, спустя пятнадцать минут разговора, Микки позвонили и попросили срочно прийти домой, а это означало то, что Ханако придется идти домой одной. На улице уже стемнело, в их маленьком городке работал не каждый фонарь, но были хорошо освещаемые улицы, но та, на свой страх и риск, решает пойти по темным задворкам, дабы быстрее попасть в теплый дом.Напевая свою любимую песенку, чтобы успокоить свою фантазию, которая уже разыгралась, девушка старалась идти как можно быстрее, освещая дорогу телефоном.- Не поможешь мне? - шепчет какая-то старуха, стоящая в пяти шагах от остановившейся Ханако. - Мне нужно донести эту корзиночку с цветами ко мне домой.Ханако кивает головой, после наводя фонариком на лицо сгорбленной бабульки, та пугается, делая пару шагов назад.Оно... имело оваловидную форму... но, в то же время, оно было слишком неестественно вытянуто для нормального лица. Когда бабка оскалилась, понимая то, что девушка не собирается ей помогать, та кидает корзинку прямо в сторону Ханако. Присмотревшись, Ханако ужасается, вместо красивых, приятных на вид цветов, она увидела человеческие пальцы, глаза и много крови, не успев опомниться, Ханако вновь поднимает свой взгляд на бабку, которая уже стояла на четвереньках и была готова вот-вот сорваться с места и разорвать ни в чем не виноватую девушку.За что он так с ней?- Ханако… - тянет художник, рассматривая фотографию той самой Ханако, которую он сделал совершенно недавно. - Я же говорил тебе о том, что ты пожалеешь, если не пойдешь гулять со мной…На утро Ханако нашел случайный прохожий. Ее кости выпирали наружу, были видны разорванные внутренности, а сердце, которое на удивление еще было теплым, лежало в той самой корзинке. Рот девушки был полностью набит чем-то, а еще открытые, но мертвые глаза выражали самый настоящий страх.А когда тот самый прохожий попытался открыть рот Ханако, он ужаснулся, цветок черной розы, проросший где-то внутри Ханако, вознесся вверх, делая эту картину еще ужаснее.

Ключевые слова: Девушка художник старуха авторская история

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