Жажда крови?

Смерть неверных Просмотров: 77 Комментарии: 2 +1 Вчера, 18:16 by

Девушка проснулась в холодном поту. Сердце бешено колотится. Голова немного кружится. Кончики пальцев стали холодными. Трудно дышать. Странная сухость во рту. Девушка хотела взять стакан с тумбы рядом с кроватью, но руки дрожали и стакан разбился. Стало душно, хотелось пить и выйти на балкон или открыть окно. Она встала, но ноги подкосились и она упала. Теперь дрожали не только руки, но и всё тело. Резкая боль в голове, нет сил что-либо сделать. В глазах начинает темнеть, но она встаёт и пытается сесть на край кровати. У неё получилось, вдруг рвота подступила к горлу. Теперь на белоснежной простыни растекалось алое кровавое пятно. Девушка, словно зомби, встала, боль и дрожь пропали, она спустилась на первый этаж. Блондинка направилась на кухню. Она взяла нож и начала резать себе левую руку. Девушка безумно засмеялась. Неожиданно она остановилась. Накинув пальто, блондинка пошла с ножом в руке к соседнему дому. Девушка позвонила в звонок. Дверь открыл молодой парень в пижаме.- Эш? - сонно спросил он. - Что ты тут делаешь так поздно? Что случилось? Почему у тебя рука в крови?В ответ она промолчала. Девушка, с жуткой улыбкой, занесла кухонный нож и ударила парня в грудь... Сделав ещё пять ударов, она остановилась. Улыбка пропала. Дрожь вернулась. Нож выпал из рук Эшли, она упала на колени. Снова кровавый кашель. Взгляд переменился, стал обычным, нормальным(?) Слёзы хлынули из глаз девушки. Вдруг она поняла, что из глаз текут не слёзы, а кровь. В следующий момент окна, двери дома парня покрылись кровью. Кто-то подошёл к ней. Это оказался мужчина. Неожиданно из его глаз потекла кровь. Сердцебиение участилось. Её снова вырвало кровью. Мужчина вызвал полицию..."Эшли Патерсон - убийца, сумасшедшая. В 2007 году девушка убила своего молодого человека, который жил по соседству с ней. Позже выяснилось, что Эшли Патерсон больна неизвестной болезнью. Симптомы: Затруднённое дыхание, сухость во рту, нездоровая дрожь и боль в теле. На данный момент девушка находится в местной псих-лечебнице нашего города. Будьте бдительны!"Пустая комната, обитая белым войлоком. В углу сидит молодая девушка. На неё, через небольшое окно, смотрят трое врачей. Пожилой мужчина что-то записывал в блокнот. Женщина, с огромной родинкой на носу, внимательно смотрела за пациенткой. Другой мужчина был худым, со странной причёской. Он нервно теребил своими длинный тонкими пальцами рукав белого больничного халата.- И всё-таки, что за синдром у неё? - противным голосом спросила женщина.- Я изучаю это уже 6 лет и ничего нового, - ответил пожилой мужчина.- Ж-жажда к-крови, - заикаясь, тихо проговорил нервный мужчина.Женщина посмотрела на него и опустила голову. Старый врач выронил из рук блокнот и ручку.- А если она не единственная? - с ужасом в глазах спросила женщина.- О-она н-не единственная... - руки задрожали, мужчина харкнул кровью..."Сумасшедшая убийца Эшли Патерсон совершила побег из психбольницы! Неужели начнётся серия убийств? В психбольнице найдены пять трупов с изуродованными лицами, идёт опознание тел. Орудие убийства не найдено. Так же пропал её лечащий врач мистер Чарли Томпсон. Если вы где-нибудь увидите его, то позвоните на этот номер... Будьте осторожны! Другие новости..."

Ключевые слова: Кровь боль псих-лечебница болезнь. авторская история

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