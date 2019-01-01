Синдром старой ведьмы или сонный паралич?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:29 by

С Семой мы прожили вместе три года. Готовились к свадьбе. Но все оказалось более чем банально. Я узнала, что Сема давно мне изменял. Я даже не расстроилась. Наоборот, подумала, что сама судьба меня отвела от предателя. Я делала вид, что все в порядке, а сама подыскивала жилье. Сняла комнатушку через агентство за смешную цену. Собрала вещи, сменила телефон и переехала. Комнатка была более чем скромная. Кровать, стул, шкаф и неработающий телевизор. Хозяйкой оказалась молчаливая женщина 55 лет, Таисия Львовна. Простая такая, правда, с необычным шрамом на шее — в виде паука. Особых требований она не выдвигала, так, чтобы было чисто и без гостей.Первая ночь на новом месте прошла беспокойно. Я ворочалась с боку на бок, вроде бы только провалюсь в сон, как тут же проснусь, будто кто меня будил. В итоге я встала и решила выпить травяного чая, чтобы хоть немного успокоиться. Хотя я даже и не нервничала. Я сама от себя не ожидала, что вот так легко расстанусь с мужчиной, с которым прожила целых три года. Все последующие ночи я спала будто урывками, кусками. Мне снилась какая-то жуть, странные тени, чьи-то пальцы. Утром я вставала разбитая, словно по мне проехался каток. «Да уж. Не проходят бесследно расставания», — утешала я себя. К тому же на работе нервотрепка. И еще, конечно, мое самолюбие было задето, что Сема даже не пытался меня искать. Поэтому плохой сон я списывала на стресс…Ровно через две недели после новоселья я пришла домой в обед, потому что ужасно себя чувствовала. Я легла и с удовольствием закрыла глаза. Вдруг послышался шум, будто шипел телевизор. Я открыла глаза, смотрю — телевизор и правда включился. «Он же сломан!» — подумала я и попыталась встать. Но тело парализовало. Я могла только шевелить глазами. С ужасом я поняла, что в комнате темно, хотя на улице точно светило солнце. Внезапно от шкафа отделилась какая-то тень. Это был высокий и очень худой человек, одетый в черные лохмотья. Они почти полностью скрывали его лицо, но я разглядела громадный рот с острыми гнилыми зубами. Нос у него ввалился, вместо глаз на меня таращились пустые глазницы, руки свисали до пола.Я заорала, но поняла, что не могу издать ни звука. Существо медленно приблизилось ко мне. Я кричала про себя: «Господи, помоги!» Человек (если это был он) резко отдернул руку, захрипел и исчез. Я наконец-то обрела способность двигаться. Подскочила на кровати, огляделась. Солнце по-прежнему светило в окно, телевизор не работал, шнур лежал рядом.Я ходила сама не своя. Старалась как можно дальше отложить момент, когда нужно будет ложиться спать. Но сон все-таки меня сморил. Не успела провалиться в забытье, как стала задыхаться. Я открыла глаза, и меня снова парализовало от ужаса. На моей груди на корточках сидел ребенок сине-зеленого цвета. Казалось, его лицо сгнило — ни носа, ни глаз совсем не разобрать. Ребенок трогал мою шею склизкими ладошками. Он отрыл беззубый рот, и я почувствовала запах мертвечины.Краем глаза я заметила, что по комнате снуют какие-то тени, напоминавшие чертей. Но что самое страшное — напротив кровати стояла Таисия. Она выглядела лет на 100. Ее узловатые руки делали какие-то пасы, будто старуха плела паутину. Я опять взмолилась: «Господи, спаси и сохрани!» И мерзкий ребенок, и черти исчезли, но бабка оставалась на месте. Ее перекосило злобой, глаза налились кровью. Она подошла ближе и крикнула: «Никакой Бог тебе не поможет!» И пропала. Мне никогда не было так страшно! До утра я не сомкнула глаз, тряслась от ужаса и молилась.Где-то слышала, что кошмары — это защитная функция психики. А на меня столько всего навалилось в последнее время! Но ужасы каждую ночь являлись мне. А Таисия продолжала «плести паутину». И после этого я чувствовала себя все хуже и хуже. Я пошла по врачам. Рассказала о кошмарах. Но доктора в один голос утверждали, что со мной все хорошо. А то, что происходит ночью, — это сонный паралич. И это вариант нормы, ведь этим страдает каждый третий человек. Меньше нервничайте — вот и все рекомендации.Я забыла, как это — нормально спать. Похудела на четыре размера, выпала половина волос. Я стала терять память. Шла спать только тогда, когда веки закрывались сами. Купила несколько ночников и включала их. Из-за этого ругалась с Таисией. Она ворчала, что я жгу много электричества. Как-то утром, очнувшись от очередного паралича, я побежала в ванную. Мне стало нехорошо, потому что во сне (и во сне ли?) чудовища пытались накормить меня человечиной. Таисия встала у двери ванной и опять начала бухтеть, что я неэкономная. Я не выдержала и заорала: «Сдохну скоро, и никто свет жечь не будет!» В это время я выключила воду и четко услышала шепот: «Сдохнешь, куда денешься». Меня передернуло: что-то здесь не так. Ее голос явно звучал моложе, что ли. Да и выглядеть Таисия стала в последнее время гораздо лучше.Я решила во что бы то ни стало съехать. Причем так же, как от Семена, — внезапно. Я договорилась с подругой, но мне пришлось остаться у бабки еще на одну ночь. Я понимала, что меня ждет, поэтому была готова. Под подушку я положила иконку. На шею повесила крестик. Когда тело снова сковало, я старалась не паниковать. Появились все, кто приходил ко мне все эти ночи, — страшный человек, разлагающийся младенец, черти, тени, безобразные существа, жуткие животные, все-все.Материализовалась и бабка. Вся компания стояла в нескольких шагах от меня, но подойти не могла. Их это злило. Таисия хрипела: «Маленькая дрянь! Ты еще поплатишься!» А я парировала: «Господи, сбереги меня от лукавых! Во имя Отца, Сына и Святого Духа! Аминь». Каким-то чудесным образом мне удалось подвигать рукой, я достала иконку и направила ее в сторону нечисти. Раздался такой оглушительный крик, что испугалась, как бы не оглохла. Я подорвалась. На часах — пять утра. Покидала вещи в сумку и быстро выбежала из квартиры. Последнее, что я услышала, — протяжный стон в комнате старухи. Как только я переехала, сонный паралич меня больше не мучил.С того момента прошло два года. Я полностью поправилась и пришла в себя. А недавно я гуляла по торговому центру. В одном из магазинов я увидела знакомую фигуру. Я вздрогнула — это же Таисия! Только это была не дама пенсионного возраста, а молодая женщина лет 30. Я не могла обознаться — у нее на шее красовался характерный шрам в виде паука. Слава богу, Таисия меня не заметила. Вот только меня мучает вопрос: кто же ее очередная жертва?Автор - Мария Астахова.

Ключевые слова: Страшный человек разлагающийся младенец черти тени безобразные существа жуткие животные нечисть

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