Жаба

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 09:31

Космонасть Просмотров: 8 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:29 by

- Сема! Сема, куда ты берешь уже третью порцию мороженого для этой прожорливой мадамы?! Сема! Это же шестьдесят пять гривен, Сема! Это же практически тринадцать буханок хлеба! Шестьдесят пять гривен сегодня, шестьдесят пять гривен завтра – можно насобирать таки неплохой капитальчик. Но ты, Сема, ничего не насобираешь, если станешь выполнять все ее капризы.Ты только посмотри, как она наворачивает! Это не женщина – это жук-точильщик! И куда оно все идет? Она же худая, как кощей, которому приходится жить на одну пенсию, - а ест столько же, сколько тятя Циля. Так по тете Циле хотя бы видно, что она любит покушать! А эта? Где ты ее нашел, Сема? Она же черная дыра, генератор антиматерии! Сема, ты ее не прокормишь!Это самый опасный тип женщин: выглядит так, будто не кушает в день больше яблочка, а сама наворачивает за троих… Троих мужиков… Очень голодных мужиков…Шестьдесят пять гривен в день - на одно только мороженое, Сема! А потом она замерзнет и захочет согреться чаем! И конечно с сахаром! И еще, чего доброго, с печеньками – с нее станется. А потом, в один страшный черный день она встанет утром, подойдет к тебе и скажет: «Сема, мне нужны новые туфли!». Почему туфли? Бери больше, Сема, - шуба!Беги от нее, Сема! Беги, пока не поздно!Ты только посмотри, как она скосила глаз на цветочный ларек. На розы смотрит… Сема, не вздумай покупать ей розы! Это же выброшенные на ветер деньги! Лучше тогда сразу открывай портмоне и раздавай купюры бедным. Вот скажи мне, Сема, чем розы в этом захудалом киоске отличаются от роз на вон той роскошной клумбе? Что? Стыдно? Тебе стыдно рвать цветы с городской клумбы? Сема, ты меня устал своим волнующим альтруизмом! А просить милостыню тебе не стыдно, Сема?! Я перегибаю палку? Это ты недогибаешь перспективы, чтобы они развернулись перед тобой во всей красе! Станешь выручать всяких спекулянтов – тебе таки придется попрошайничать, а эта грымза будет сидеть в твоем доме, есть твое мороженое и нюхать твои розы!Какое кино?!! Ты что?! Сорок гривен самый дешевый билет! Сема, у тебя дома есть телевизор, он еще хорошо показывает! Да, там только один канал, но зато какой интересный! Места для поцелуев? Ты что – с мозгами поссорился? Где еще лучшие места для поцелуев, как ни дома на твоем диване, который ты купил у дяди Бори за целых триста гривен?!Женщина хуже гопников. Не веришь? Сема, я тебя умоляю! Гопники обчистят только твои карманы, заберут деньги и телефон, а женщина проникнет к тебе в дом! Она не успокоится, пока не оберёт тебя до нитки! Вот увидишь, сейчас ей хочется в кино, а завтра ей захочется детей! А дети, Сема – это уже не гопники, и даже не вооруженный грабеж, дети – это надолго, дети – это мафия! Ты вечно будешь платить дань, Сема!Что? Я тебя душу? Я о тебе беспокоюсь, а тебе хватает совести утверждать, будто я тебя душу?! Тебе придется выбирать – я или она! И выбор таки очевиден, Сема! Она – чужая, незнакомая тебе прожорливая алчная тетка. Или я – любящая тебя как мама, вечно заботящаяся о тебе, - твоя родная жаба!Автор - Владислав Скрипач.

Ключевые слова: Женщина свидание жадность несерьезная история творческая история

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