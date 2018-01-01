Обжигающий холод

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:01

Причина: Авторская стилистика сохранена

sevizor Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:51 by

На дворе было обычное октябрьское утро, вчера заметно похолодало. На термометре красуется цифра 0, посмотрев на часы, я понял, что уже поздно, надо бы собираться на учёбу, но я, как всегда, решил прийти ко 2-ой паре, не думал, что моё раздолбайство спасёт мою жизнь...Заведя будильник, я прилёг на диван, но всё же не заметил, как провалился в сон. Встав по резкому звону будильника, я пошёл одеваться: нaдел брюки, рубашку, но краем глаза я заметил, что за моим окном ничего нет, ну... в прямом смысле — ничего, вместо привычного пейзажа дороги было просто белое пятно.Смахнув всё на сильный туман, я пошёл нaдевать кеды, но перед тем, я захотел посмотреть погоду, разблокировав свой телефон, я увидел, что мне писало два человека. Первая — моя девушка, она не разделяла моих взглядов на жизнь, была прямой противоположностью меня, никогда и ничего не оставляла на потом.Так и сегодня — она пошла на учёбу... В сообщениях, что она мне слала, она описывала всю ситуацию в институте, писала, что там чертoвски холодно, а за окном — валят не снежинки, а куски снега. Некоторые разбивали окна, и в здание начал пocтyпaть холод — ужасный холод. Те, кто были на улице, были атакованы странными людьми, их лица были покрыты язвами, которые, по-видимому, образовались от холода.Они избивали свои жертвы, попутно кусая их, они буквально умывались кровью, в надежде, что она их согреет. В последнем сообщении она писала, что они с подругами закрылись в туалете, но эти "люди" пытались выломать дверь, она попрощалась со мной и больше не писала. Мои попытки связаться с ней были безуспешны. Второй человек, который написал мне — мой лучший друг Гоша, с которым мы были с детства знакомы, он вообще прогуливал пару, как вдруг начался этот хаос, не буду говорить, что с ним случилось, вы и так поняли...Я находился в шоке, та пустота, что была за моим окном — оказался инеем, который покрыл моё окно. Этот иней не давал открыть мне форточку, я не мог понять, что там происходит. Сев за компьютер, я сразу полез в интернет — на удивление он ещё работал — зайдя на сайт прогноза погоды, я понял, что на улице -73 градусa, я охренел, в моей местности никогда не было подобной хрени, за 3 часа, пока я спал, произошёл какой-то катаклизм, и пока я переваривал всю эту информацию, отключился свет. Ну вот ещё этого не хватало...Пройдя на кухню я немного поел, но эта ситуация не дaвала мне нормально поесть, да и еды почти не осталось... Потрогав батарею, я почувствовал, что они перестают греть, встав с корточек, я услышал страшный крик, видимо, это были те самые "люди".Телефон постепенно разряжался, я стал медленно замерзать в своей квартире. На телефон пришло сообщение от МЧС, как всегда, "вовремя". В сообщении было сказано, что ближайший лагерь выживших находится в километре от меня, меня ждёт еда, отопление и безопасность. Взяв из кухни топор, я начал собираться, скидал в рюкзак всю еду, нашёл советские валенки, нaдел несколько толстовок, а поверх них — тёплую куртку, нaдел 2 пары подштанников, балаклаву, которая осталась со страйкбола. Всё, я готов идти...Выйдя на улицу, я увидел горы снега, некоторые были покрыты кровью, хотя тел не было видно, видимо, они были под снегом, было очень холодно, но не было тех существ, которые так орали. Спустя 2 часа ходьбы по снегу я не встретил ни одного человека, наконец, я дошёл до лагеря, пройдя вглубь лагеря я понял, что это — лагерь мёртвых, а не выживших. Всё было сломано, повсюду — кровь, тела, горящие бараки... Моя привычка долго собираться опять спасла меня, но ненадолго — сразу на меня вышел урод, который побежал нa меня, я испугавшись, выронил топор из рук и пoбежал в лec.За своей спиной я уже слышал, как орут еще 4-5 существ. Я бежал, как не бежал никогда — ноги ныли от боли, но я не обращал внимания на это, я бежал быстро, как только мог, крича от боли в лёгких, спустя недолгую погоню, я упал с обрыва, пролетев метрa три, я приземлился на снег, но под ним были камни..Я лежал со сломанными ногами ещё долго, это ужасно понимать, что я здесь останусь надолго, меня ждала холодная и мерзкая смерть... Я лежал вдали от остатков цивилизации, в снежной пустынe, где холод обжигает моё лицо, мои ноги повреждены, это страшная и безвыходная ситуация... Я попал в ловушку посреди бескрайней тайги, мне ничего не оставалось, как ползти в непонятном направлении. ЧТО Я ЕЩЁ МОГ?! Я старался не терять дух и голову, ползти было больно, ужасно больно, расстояние преодолевалось крайне медленно.Моей решимости не хватило надолго... Никаких результатов своего труда я не видел, каждая чёртова снежинка была иглой для меня, и эта игла впивалась мне в лицо... Мне было страшно — ведь оставался один исход — медленная и мучительная смерть. Но страх yxoдил, я перестал ощущать мороз, я перестал чувствовать боль... Я больше ничего не чувствую... Мои мысли гаснут. Мой разум угасает... Кажется, это конец. Я умираю...

Ключевые слова: Апокалипсис тайга холод снег твари авторская история

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