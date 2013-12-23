Медальон

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:39

Причина: Изменён раздел.

Sonya_Cat Просмотров: 23 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 16:39 by

Однажды я пришла в гости к своей подруге Ане и принесла странный медальон. Мы не восприняли его всерьёз, посчитав медальон просто игрушкой, и стали играть. Внезапно на медальоне появилась надпись: "Надень меня". Мы очень испугались, и я от испуга схватила медальон и кинула его, но он как бумеранг вернулся и на этот раз сел мне на шею. Он стал затягиваться, пока не начал душить меня. Аня схватила ножницы и перерезала нить. Я упала, а из медальона вылетело странное существо. Оно напоминало человека, но было чёрное и с очень длинными ногами. Дальше я ничего не помню, но мне рассказала это Аня. Теперь начну рассказывать от её лица.— Ты потеряла сознание, и я испугалась ещё больше. Я пыталась растормошить тебя, но не выходило. То существо я буду называть демоном. Он кинулся на тебя, но я кинула в него подушкой, и он от неожиданности отпрянул от нас. Я схватила медальон и кинула в окно. Демон бросился за ним. Я посмотрела в окно и увидела, как демон влетает в медальон, и нить снова становится целой. Ровно через 20 минут ты очнулась.Вот так моя подруга меня спасла. Но всё же, что это было? Напомню, мы не сумасшедшие! Я ничего не понимаю, но больше никогда не играю с медальонами.

Ключевые слова: Медальон демон потеря сознания подруга спасение авторская история

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