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Страшилки

49, 50

Большой экран вспыхнул, оживая. Саймон, открыв рот, уставился на огромные, светящиеся красным цифры, складывающиеся в число 22. Он попытался найти в этих, почти метровой высоты цифрах на чёрной панели хоть какой-то смысл. Панель была подвешена на двух цепях, уходящих вверх к высокому, скрывающемуся в полумраке потолку, и занимала почти всю стену. Саймон не мог пошевелиться, его лодыжки и запястья были прикованы к металлическому креслу. В его ногах уже покалывало из-за того, что край сиденья врезался ему в подколенные впадины, нарушая кровоток. Спинка кресла была высокой и не давала оглядеться. Его взгляд был прикован к цифрам, смысл которых он так и не мог понять.

Его взяли ночью. Звуки ломаемой двери, возгласы штурмующих и крики его семьи казались сейчас не более, чем плохим сном. Он проснулся прикованным к креслу в холодной, гнетущей тишине. Саймон знал, что было причиной его нынешнего положения. Его статьи. В течение всего обучения в университете Саймон проводил своё свободное время в поисках секретных правительственных документов через сеть, охотясь за любым признаком возможного скандального материала и выкладывая свои спорные находки на всеобщее обозрение. Он знал, что его обнаружение — лишь вопрос времени.

Экран показал 23.

— Что за?.. — пробормотал он, впиваясь глазами в цифры. До этого он думал, что, возможно, это был обратный отсчёт до… чего-то, но нет. Саймон снова задумался. «Не провёл же я здесь 23 часа?» Он в этом сомневался.

Вскоре число сменилось на 24, потом на 25, на 26.

— Что здесь происходит?! — заорал Саймон в страхе и смятении, из-за которых его уже начало трясти.

Позади него раздался треск помех, и голос пожилого человека сквозь динамик сказал: «Температура на текущий момент — 26 градусов Цельсия».

Саймон в ужасе увидел, как число перед его глазами увеличилось до 27. «Они же собираются сжечь меня заживо!» — понял Саймон. — «Они будут поднимать температуру, пока я не умру!» В панике он попытался вырваться из сдерживающих его оков. Своими рывками он добился только того, что цифры стали сменяться быстрее, стабильно увеличиваясь с интервалами меньше, чем по 20 секунд. Когда на экране вспыхнуло 38, Саймон сдался, задыхаясь. Струйки пота стекали с его лба к подбородку и капали на рубашку. Его дыхание было сбито криками с просьбами о помощи и воззваниями к анонимному голосу, говорившему с ним. Но ничего не происходило.

Число продолжало увеличиваться и достигло 45, пока Саймон, наблюдая за ним, всё ещё незаметно пытался ослабить крепления, врезавшиеся в его плоть.

— Помогите, прошу! — взмолился он, его рубашка насквозь промокла от пота, а короткая чёрная чёлка прилипла к коже. Он извивался и дёргался, кряхтя от напряжения и закрыв глаза, чтобы не видеть цифр.
— Заключённый, — произнёс голос, и Саймон замер, медленно открыв глаза. Огромное красное 49 предстало перед его взором. — Вы потеете только потому, что сопротивляетесь. В вашем помещении не 49 градусов.

Саймон расслабился, его страхи немного отступили. Голос был прав: как только он успокоился, пот начал высыхать, охлаждая его. Он почти испустил вздох облегчения.

— 49 градусов в комнате напротив, — число переключилось на 50 и сверху раздалось механическое жужжание, когда экран начал медленно подниматься вверх на своих цепях. 51, 52, 53, 54. Цифры менялись куда быстрее, чем раньше, почти сливаясь.
— Это комната, в которой сидят ваша жена и дети, в таких же креслах, как ваше, — поднимающийся экран начал открывать огромную стеклянную панель, скрывавшуюся за ним.

Автор - Jet.98.
Перевод - Razor.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:45
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 15:45 by vityammyПросмотров: 20Комментарии: 1
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Ключевые слова: Счет смерть семья ужас страх градусы

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:11
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Группа: Журналисты
Репутация: (2001|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 8 011
Изуверские способы пыточных камер....фу, гадость. Где мистика? Будем тут читать, как издеваются в тюрьмах и пыточных камерах? Без оценки.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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