49, 50

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:45

Причина: Изменён раздел.

vityammy Просмотров: 20 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:45 by

Большой экран вспыхнул, оживая. Саймон, открыв рот, уставился на огромные, светящиеся красным цифры, складывающиеся в число 22. Он попытался найти в этих, почти метровой высоты цифрах на чёрной панели хоть какой-то смысл. Панель была подвешена на двух цепях, уходящих вверх к высокому, скрывающемуся в полумраке потолку, и занимала почти всю стену. Саймон не мог пошевелиться, его лодыжки и запястья были прикованы к металлическому креслу. В его ногах уже покалывало из-за того, что край сиденья врезался ему в подколенные впадины, нарушая кровоток. Спинка кресла была высокой и не давала оглядеться. Его взгляд был прикован к цифрам, смысл которых он так и не мог понять.Его взяли ночью. Звуки ломаемой двери, возгласы штурмующих и крики его семьи казались сейчас не более, чем плохим сном. Он проснулся прикованным к креслу в холодной, гнетущей тишине. Саймон знал, что было причиной его нынешнего положения. Его статьи. В течение всего обучения в университете Саймон проводил своё свободное время в поисках секретных правительственных документов через сеть, охотясь за любым признаком возможного скандального материала и выкладывая свои спорные находки на всеобщее обозрение. Он знал, что его обнаружение — лишь вопрос времени.Экран показал 23.— Что за?.. — пробормотал он, впиваясь глазами в цифры. До этого он думал, что, возможно, это был обратный отсчёт до… чего-то, но нет. Саймон снова задумался. «Не провёл же я здесь 23 часа?» Он в этом сомневался.Вскоре число сменилось на 24, потом на 25, на 26.— Что здесь происходит?! — заорал Саймон в страхе и смятении, из-за которых его уже начало трясти.Позади него раздался треск помех, и голос пожилого человека сквозь динамик сказал: «Температура на текущий момент — 26 градусов Цельсия».Саймон в ужасе увидел, как число перед его глазами увеличилось до 27. «Они же собираются сжечь меня заживо!» — понял Саймон. — «Они будут поднимать температуру, пока я не умру!» В панике он попытался вырваться из сдерживающих его оков. Своими рывками он добился только того, что цифры стали сменяться быстрее, стабильно увеличиваясь с интервалами меньше, чем по 20 секунд. Когда на экране вспыхнуло 38, Саймон сдался, задыхаясь. Струйки пота стекали с его лба к подбородку и капали на рубашку. Его дыхание было сбито криками с просьбами о помощи и воззваниями к анонимному голосу, говорившему с ним. Но ничего не происходило.Число продолжало увеличиваться и достигло 45, пока Саймон, наблюдая за ним, всё ещё незаметно пытался ослабить крепления, врезавшиеся в его плоть.— Помогите, прошу! — взмолился он, его рубашка насквозь промокла от пота, а короткая чёрная чёлка прилипла к коже. Он извивался и дёргался, кряхтя от напряжения и закрыв глаза, чтобы не видеть цифр.— Заключённый, — произнёс голос, и Саймон замер, медленно открыв глаза. Огромное красное 49 предстало перед его взором. — Вы потеете только потому, что сопротивляетесь. В вашем помещении не 49 градусов.Саймон расслабился, его страхи немного отступили. Голос был прав: как только он успокоился, пот начал высыхать, охлаждая его. Он почти испустил вздох облегчения.— 49 градусов в комнате напротив, — число переключилось на 50 и сверху раздалось механическое жужжание, когда экран начал медленно подниматься вверх на своих цепях. 51, 52, 53, 54. Цифры менялись куда быстрее, чем раньше, почти сливаясь.— Это комната, в которой сидят ваша жена и дети, в таких же креслах, как ваше, — поднимающийся экран начал открывать огромную стеклянную панель, скрывавшуюся за ним.Автор - Jet.98.Перевод - Razor.

Ключевые слова: Счет смерть семья ужас страх градусы

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