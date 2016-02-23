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Стихи

Луна отвернулась

С постели в ночь бессонницей гоним
На милость свежетёплого апреля,
Я с трепетом смотрел офонарело
В глаза неувядающей луны.
Меж тёмных туч нашедший златый свет,
С душой, застывшей в небе безмятежном,
С утраченной на чудности надеждой,
Я ей передавал немой привет.
И тут случилась дивность. Вам не вру!
Луна сменила медленно округлость.
Она от мира словно отвернулась,
И темень охватила всё вокруг.
Такие вот бывают чудеса.
Тому я сам полночный был свидетель,
Когда лишился сказочного света,
Случайно посмотрев на небеса.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:03
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 01:03 by johnny-max-cageПросмотров: 3Комментарии: 1
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Ключевые слова: Луна сказка свет волшебство мистика чудо диво авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 01:03
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Комментариев: 1 218
Обожаю Ваши стихи читать! Очень волшебные, легкие и чудесные!
Плюсище!
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
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