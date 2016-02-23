Луна отвернулась

Луна отвернуласьС постели в ночь бессонницей гоним
На милость свежетёплого апреля,
Я с трепетом смотрел офонарело
В глаза неувядающей луны.
Меж тёмных туч нашедший златый свет,
С душой, застывшей в небе безмятежном,
С утраченной на чудности надеждой,
Я ей передавал немой привет.
И тут случилась дивность. Вам не вру!
Луна сменила медленно округлость.
Она от мира словно отвернулась,
И темень охватила всё вокруг.
Такие вот бывают чудеса.
Тому я сам полночный был свидетель,
Когда лишился сказочного света,
Случайно посмотрев на небеса.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:03
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 01:03 by johnny-max-cageПросмотров: 3Комментарии: 1
Ключевые слова: Луна сказка свет волшебство мистика чудо диво авторский стих