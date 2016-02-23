Луна отвернулась

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:03

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 3 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 01:03 by

С постели в ночь бессонницей гонимНа милость свежетёплого апреля,Я с трепетом смотрел офонарелоВ глаза неувядающей луны.Меж тёмных туч нашедший златый свет,С душой, застывшей в небе безмятежном,С утраченной на чудности надеждой,Я ей передавал немой привет.И тут случилась дивность. Вам не вру!Луна сменила медленно округлость.Она от мира словно отвернулась,И темень охватила всё вокруг.Такие вот бывают чудеса.Тому я сам полночный был свидетель,Когда лишился сказочного света,Случайно посмотрев на небеса.

Ключевые слова: Луна сказка свет волшебство мистика чудо диво авторский стих

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