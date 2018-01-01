Девушка с каменной дороги

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:54

Сделано_в_СССР Просмотров: 50 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:54 by

Нестерпимо громко жужжали мухи. Часы тикали так, что казалось, будто с каждой новой секундой на землю падает мощная ракета и взрывается.Следователя долго не было, и Ивану Чирбанюку казалось, что его просто забыли, от него отвернулись, ожидая, когда воспалённый от увиденного мозг окончательно охватит пожар безумия.Это случилось немногим менее месяца назад, когда Иван со своими друзьями поехал в путешествие по просторам России. Происшествие, прервавшее поездку, было чем-то нереальным, ибо ни в одном, даже самом диком бреду, невозможно было себе представить обстоятельства, при которых погибли его друзья.Закрывая глаза, Иван отчётливо видел перекошенные от боли гримасы, пузырящуюся кожу и вытекающие с шипением глазные яблоки.А всё потому, что захотелось экстрима! Видите ли, на природу, в деревню, да ещё и подальше от проверенных туристических маршрутов.Мрачный ход мыслей Ивана прервал хриплый прокуренный кашель. Следователь, пожилой, почти высохший, высокий дед имел для Ивана сходство с сильно вытянутой воблой... Ну, или, на худой конец, с одуванчиком, с которого ветер сдул весь пух.- Я слушаю Вас, молодой человек, - сказал дед, - Надеюсь, вам есть, что рассказать, ибо я очень тороплюсь, у меня еще третий партийный съезд ЦК КП Севера.Только сейчас Чирбанюк разглядел на рубашке следователя значок в виде синего флажка с перекрещенными серпом и молотом.- Вы всё равно не поверите, - вздохнул парень, глядя, как его собеседник наливает себе порцию растворимого кофе.- Если пришёл ко мне, говори! Я ж до этого, как его там... Двенадцатого года, я следователем был, одним из лучших в России! Это потом меня потянуло в политику! Александр Загребельный - слышал такого? Вот, это я и есть.Иван присвистнул. Загребельный ещё до 2012 года, до установления нового порядка, был известен, как следователь, способный раскрыть любое дело, даже самое запутанное.Теперь же он должен был раскрыть тайну гибели товарищей Ивана, в противном же случае Чирбанюку пришлось бы очень тяжко - по законам нового порядка ему пришлось бы провести остаток своей жизни на Аляске.Резкий сухой кашель заставил Ивана подскочить.- В общем так, малец! Давай ты сейчас мне покажешь, карту я тебе дам, где всё это случилось, а дальше я вызову наряд, и ты вместе с ними поедешь туда?Тут бы Ивану не стоило соглашаться, но поскольку тогда он ещё не знал, к чему может привести подобная авантюра...Несколько лет назад...- Общественность обеспокоена таинственными исчезновениями людей в Поволжье, - бубнил телевизор, сражаясь с наползающими на него змееобразными волнами, отчего лицо диктора превращалось в чёрно-серое кривое пятно, - Череда исчезновений затронула обычную семью, по рассказам выживших её членов. Исчезнувших до сих пор не удалось найти. Спасатели обыскивают всю округу, в том числе подключили служебных собак...За столом сидела девушка, устало изучая островок белых пузырьков, оставленных в чашке чая тающим куском сахара. Какие служебные собаки? Какая милиция? Да какие, к чёртовой бабке, поиски? В самом лучшем случае, если уж с собаками, то удастся лишь найти обглоданные кости... Да и то, как объяснить людям, какое существо их сглодало?Скучала ли она? Нет. Отнюдь. Теперь она чувствовала себя свободнее, чем раньше. И да, хоть она и боялась этого слова больше, чем какого-нибудь смертельно ядовитого тарантула, счастливее.Серьёзно, что может быть лучше, чем любимый человек рядом, да ещё и с кучей одомашненных монстров, которые относились к ней лучше, чем многие люди?Чай закончился, и девушка поймала себя на мысли, что вместо сладкого напитка высасывает из чашки воздух.Монстры... Её всегда поражало, как умело с ними обращались на Аренах Боёв другие тренеры, и как ловко монстры уворачивались от атак или шли в бой.Ей даже хотелось самой создать монстра - какого-нибудь необычного! Пусть бы он был не из плоти и крови, а из....из....Мозг не мог сообразить ничего путного, а взгляд то и дело цеплялся за фонарь в старинном стиле, мирно скрипевший над входной дверью загородного дома. Тусклая жёлтая лампочка за облепленным мухами стеклом казалась посаженным в заляпанную тюрьму волшебным яйцом.Скрип-скрип.... Динь....Тут в мозгу вспыхнула идея.Наши дни...Дожди превратили и без того вязкую дорогу в месиво, способное враз утопить целый автомобиль - внедорожник УАЗ-413И 2031 года выпуска больше походил на бегемота из детской книжки, того, что увяз в болоте - тут так же колёса тонули в грязи. Из мутной жижи летели камешки, один из них отскочил в ухо сидящему сзади Чирбанюку.Ругаясь и шипя, милиционеры тащили своего железного коня волоком, пока Иван не крикнул:- Всё, пришли! Вот это место!!!"Этим местом" оказался пустырь, уже изрядно поросший сорной травой. Единственное, что на нём приковывало взгляд - это поистине огромное дерево. Такие, по мнению Ивана, вообще не должны были расти в мире людей - разве что, где-нибудь в сказке. Ствол толщиной в несколько метров рос прямо вверх, дабы затем разветвиться на несколько стволов поменьше - будто дерево распростало могучие руки, чтобы придерживать крону.- Странно... На стволе - железный фиксатор, к которому припаяна цепь, - один из приставленных к Ивану милиционеров старательно фиксировал на бумаге всё, что видел, - Цепь.... Что за хрень?! Цепь уходит под землю?!!Самые могучие и рослые мужики схватились за цепь с намерением выдернуть её.Цепь была покрыта изрядным слоем жидкой грязи, отчего схватить её было сложнее, чем угря.- Дайте я тоже попробую! - упросил Иван, хватаясь за цепь. Потянув её со всей силы, парень лишь потерял равновесие, поскользнувшись на большой грязевой плюхе.Цепь же, однако, резко дёрнулась и пришла в движение, порядком напугав всех, кто пытался её вытянуть. Она ухнула вниз с механическим гулом, отчего зыбкая почва брызнула во все стороны. За секунду перед людьми разверзлась яма, из которой странно веяло теплом...Несколько лет назад...Огонь спиртовой горелки явно не справлялся с возложенной на него задачей - он прогревал в огромном кубике из стекла лишь очень небольшую поверхность. Девушка рычала от нетерпения, наблюдая за неторопливой работой огня. Лишь по истечении нескольких долгих часов стекло оказалось полностью готово, и в кубик была загнана самая странная игла, которая только могла быть придумана человеком - она напоминала колючий баллончик с краской, какими любители граффити разрисовывают улицы, с тем лишь отличием, что "баллончик" был прозрачным, и внутри клубился мерцающий туман.Закончив работу, девушка взялась за молоток - пора было прилаживать к кубику металлические крепежи...Наши дни...Тепло из ямы медленно, но верно превращалось в жар. Можно было разглядеть струйки пара, поднимавшиеся от краёв этой рукотворной (а Иван не сомневался, что она рукотворная) ямы. Идеально круглые края её слегка подсвечивались чем-то, похожим на светлячков. Выглядело даже завораживающе.Вот только эта красота оказалась весьма обманчивой - лишь то, что Иван отвернулся от края ямы, спасло его рассудок на несколько минут.Ибо из ямы, зацепившись за края длинными острыми пальцами из оплавленного железа, похожими на гвозди, медленно поднималось нечто гротескное. Шарниры скрипели и вращались, являя на свет тело из стеклянных блоков, соединённых гибкими трубками, вокруг которых клубился пар. В кубе, находившемся ниже всех остальных, металась в агонии призрачная фигура, избиваемая электрическими разрядами.Жуткое нагромождение блоков поднималось всё выше - в высоту оно было более двух метров, а когда оно с грохотом поставило на землю свою свинченную наспех, будто из конструктора, ногу, воздух вокруг стал усиленно прогреваться.Те несчастные, кто всё же повернулся, узрели голову этого существа, если у искусственных объектов вообще есть голова.Она была похожа на охотничий трофей - изломанный куб с лампами глаз и огромным ртом, в котором вместо языка размещалась изуродованная человеческая голова, уже начавшая подгнивать, а оттого и привлекать к себе редких мошек. Ниже головы имелась кожистая шея, сдавленная ошейником, цепь от которого и была припаяна к фиксатору на дереве.Тварь покрутила башкой, и внутри стеклянных блоков зажглись яркие, до рези в глазах, огни. В свете огней в верхних блоках (видно, груди существа) корчились ещё два прозрачных силуэта.- Твою ж... - подал голос один из милиционеров, - У этой хреновины внутри..при...при...призраки!!!"Хреновина" развернулась в его сторону, мигая своими огнями. Так вышло, что в это время к Ивану, набравшемуся-таки храбрости поднять глаза на монстра, оказалась повёрнута стеклянная спина урода...Спина с двумя припаянными к ней женскими телами - подругами Ивана, которые вместе с ним и другими ребятами отправились в то злосчастное путешествие.- Огонь!! - скомандовал кто-то.Тишину разорвали звуки автоматных очередей. Пули, даже если они и попадали в цель, не наносили сколь весомый урон существу - даже при повреждении кубов, дыры на них вновь запаивались тёкшим от жара стеклом. Горящие лампы глаз уставились на одного из стрелявших, самого меткого, нанёсшему гостю из-под земли больше всего увечий.В один грузный прыжок громадина преодолела расстояние до желанной цели. Схватив стрелявшего, отчего тот начал покрываться волдырями и ожогами, монстр прыгнул обратно в свою подземную обитель, увлекая за собой лязгающую цепь...Несколько дней спустя...Тускловатые лампы больничного вестибюля издавали щелчки и жужжание. Сидящая в регистратуре медсестра зевала от тоски, разглядывая желтоватые разводы на подпорченном влагой потолке.Стук каблуков вывел её из блаженного полусна.- Добрый день. Я хотела бы навестить Бронебойчука, Разова, Цыбуленко и Грозового. Это силовики, которых к вам привезли.- А, да... Они получили несколько рикошетных пулевых ранений, но, к счастью, жизненно важные органы у них не задеты. Планируем на следующей неделе их уже выписать.- И ещё к вам парня должны были привезти, Ивана Чирбанюка.- Привезли, но мы сейчас не хотим никого пускать к нему. Будем его перенаправлять в Кащенко или в Карамзинку - у него, кажется, не совсем в порядке с психикой - он постоянно вопит и причитает, что за ним идёт живой фонарь, чтобы сжечь его душу. А вам он, собственно, зачем?- Поблагодарить, - накрашенные губы посетительницы изобразили кривоватую улыбку, - За отличную поездку, которую он устроил двум девочкам... А если меня к нему не пропустят - не беда. Просто поставьте ему в палату это.На стойке перед медсестрой оказалась банка с призрачным силуэтом автоматчика внутри. Под банкой лежала записка:"С благодарностью за избавление отмучительниц. Искренне ваша. Девушка с каменной дороги".Автор - Кокарев Никита.

Ключевые слова: Пожар безумия боль следователь тварь призраки монстр

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