Перекресток. Часть 2. Первый день в больнице

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:02

Affaciolle Просмотров: 4 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:02 by

Очнулся Роберт в больнице, единственное, о чём он сейчас думал - что это была за тень и кто его сбил? Рядом с ним стояли его мать и травматолог. Мать начала задавать всякие вопросы, типа: Что случилось? Когда случилось? Почему случилось? и т.д. на которые он просто отвечал молчанием. Впервые за всю свою жизнь Роберт проведёт ночь в палате, с огромным количеством людей. Он всё думал о тени, которую увидел на перекрестке. Откуда она взялась? Вот время уже час дня, ему приносят еду в постель. Перекусив, он решил посидеть в телефоне. Первым делом Роберт зашёл в сообщения. Попереписывался с друзьями и, отложив телефон, лег спать.Проснулся он от звука сообщения. Включив телефон, увидел - сообщение пришло с неизвестного номера. Сообщение гласило:- Тебе понравилось?Роберт думал: "Что это значит? Кто это написал?" Немного успокоившись, мальчик вновь лег спать. Ночь, тишина, но только не сегодня. Роберт просыпается от звука открытия окна, которое находилось рядом с ним. Оглянувшись, Роберт заметил, что на дереве виднеется чья-то тень... Точно! Это та самая тень, которую Роберт встретил на перекрестке! Вдруг, тень резко спустилась, будто человек провалился сквозь землю. Роберт смотрел в окно, ожидая чего-то. Чего именно, Роберт и сам не знал, пока не обернулся обратно. Травматолог стоял рядом с соседним мальчиком, держа в руке шприц. Он что-то пробормотал, после чего вколол шприц мальчику прямо в сонную артерию. Роберт сразу притворился спящим.Когда травматолог уходил, он заметил его тень. Она была такая же, как и та, которую Роберт встретил на перекрестке. Только он об этом подумал, как травматолог посмотрел на него.- Зря, зря, Элвилс! - После чего вколол Роберту что-то в живот, после чего мальчик уснул.Продолжение следует...

Ключевые слова: Роберт. больница Травматолог тень

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