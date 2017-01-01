Реальная мистика. Продолжение истории Батюшка

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:53

ScaryBy Просмотров: 13 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:53 by

Прошло не мало лет после тех событий. Живу я теперь в городе, со своей женой и маленьким сыном. По сегодняшний день время от времени поддерживаю контакт со старым другом из той самой деревни. Кремянка, к слову, сильно изменилась: школа и садик теперь закрыты, жителей стало в несколько раз меньше. Жилые дома с каждым годом так же мельчают, оставляя за собой лишь памятники жизни их хозяев. Молодежь предпочитает жить в городе, деревенский колорит мало кого теперь привлекает. Единственное, что растет из года в год, так это возраст оставшихся местных жителей, которые время от времени попадают на такое же растущее местное кладбище.Друг мой, Паша, всегда любил деревню, ее быт и особую атмосферу, поэтому не сложно было догадаться, что решит остаться именно там. Отучился он в городском техникуме и со временем стал главным инженером в родном колхозе. Чуть позже появились жена, дети, завел большое хозяйство. Часто на выходных мы пересекаемся семьями, отдохнуть на природе, поделиться впечатлениями и просто хорошо провести время. Последнюю пару месяцев у меня были жизненные трудности, не было времени на встречи и тому подобное. А совсем недавно, когда разобрался со всем, мы решили съездить и немного отдохнуть в родную деревню.Приехали днем, приятно расположились и стали готовиться к вечернему приему пищи. После ужина, когда дети вместе с женами, разошлись заниматься своими делами, Паша рассказал мне одну странную историю, произошедшую в тот промежуток времени, который мы не общались. К слову, подобные истории он рассказывал постоянно, так как много необъяснимого там происходит, постоянно, сколько он там живет. Обычно, слушая эти истории, я с ужасом вспоминаю то, что пережил сам в те времена, в детстве. Эти ужасы еще долгое время после переезда преследовали меня на новом месте. Пришлось пережить еще немало кошмаров, но я не буду заострять внимание на этом сейчас.Его рассказ, как и принято, он начал с предыстории, что с недавнего времени, во многих местах страны, начали массово вырубать лес. Понятное дело, какой-то большой дядя хочет заработать, мотивируя это тем, что в лесах эпидемия короеда и только немедленное вмешательство, в виде вырубки, спасет его. В эти сказки, конечно, мало кто верит, тем более все видят, в каком прекрасном состоянии находятся эти деревья. И как по закону подлости, работая в нашем районе, взялись они и за ведьмин лес. Все бы ничего, первое время совсем спокойно было. Но некоторые здесь в деревне были в неохотном ожидании чего-то нехорошего. Прошло немного времени, и неприятные известия дошли и до нас. У Паши в бригаде лесорубов хороший знакомый был, бригадир Леха, он через него много интересного узнавал. В первую очередь стало известно о том, что, не успев начать, прекращают они на том месте все работы. Точной причины он не называл, но о последствиях многие догадывались. Далее рассказ идет со слов Павла.В одну из недавних ночей по всей деревне стоял оглушающий лай собак. Что их так посреди ночи выводило из себя, сразу было непонятно. Днем же, напротив, стояла мертвая тишина. В этот раз, в отличие от прошлого, ни одна из собак не пропала и не пыталась сбежать. Сейчас, как мне показалось, все было совсем да наоборот, они скорее ближе к дому тянулись. У соседей маленькая собачонка по кличке Тяпка, она вообще из будки не вылезла. День на работе проходил, как обычно, были какие-то обсуждения, но ничего особенного. Видно было, как из леса потихоньку вывозят остатки деревьев, которые до этого спилили. Решил я выкроить час после обеда и наведаться туда к ним, пообщаться со знакомыми. Интересно все-таки, что там ночью было. Днем они там работали, а на ночь им выделили большое помещение для временного проживания в соседней деревне, которая к лесу даже чуть ближе нашей.Добравшись до места, я встретив бригаду своего знакомого Леши, решил пообщаться. На лицах у них было написано, что не рады быть в этом месте. После встретил и самого бригадира, у нас с ним завязался интересный разговор, в ходе которого я узнал, что ночью кто-то, видимо из местных, пытался их припрятанный инструмент себе присвоить. Ничего там особенного, в принципе, одна бензопила, пара топоров и веревки. Все бы ничего, но все что пытались украсть, бригадные утром нашли в лесу. Весь этот инструмент просто лежал на земле, в то время как следы резко обрывались. Впечатление такое, что воришки, вопреки здравому смыслу, пошли в лес и исчезли бесследно, оставив все, что взяли. Непременно здесь было не все чисто, но это была не та тема, которая меня интересовала. Мой интерес, да и многих моих односельчан, вызывал следующий вопрос: почему они резко прекратили работы, и что могло послужить причиной этому. Услышав мою заинтересованность, к разговору подключилась еще пара человек. Из всего ими сказанного я узнал, что в течение недели, которую они там провели, во время работы в лесу пропало 2 человека. Страшно даже то, что исчезли они посреди дня, без особых на то причин. Сейчас же оперативниками выполняются мероприятия по их поиску, но руководство решило на этом месте прекратить работы. Уж больно много странных совпадений случилось. Так же они обратили внимание на то, что здесь даже мобильная связь редко ловит, а если и ловит, то во время разговора много странных помех услышать можно. Гиблое место, если кратко и одним словом. Дослушав до конца, я поблагодарил их за информацию и отправился назад в деревню.Начинались сумерки, поэтому, заскочив на работу (у меня ненормированный рабочий день), я голодный отправился домой, на ужин, во время которого с радостью поделился услышанным с женой Машей. Честно признаться, не ожидал такой бурной реакции от нее, и вскоре даже пожалел, что вообще что-то рассказал. Не успел я закончить свою вечернюю трапезу, и едва солнце скрылось за горизонтом, как в калитку кто-то стал сильно стучать. Прервавшись, я выглянул в окно, но не мог разглядеть того, кто был там. Собаки вновь стали сильно голосить своим лаем, не давая даже собраться с мыслями. Параллельно я взглянул на телефон, который лежал на тумбочке, но ни одного пропущенного звонка не было. Для меня это было странно, ведь когда я нужен, мне в первую очередь звонят, а не приходят стучать в калитку.Выйдя на улицу, ощутил легкий и неприятный холодок по коже. Как же темно было в ту ночь, хоть глаз выколи, лишь свет из окна кухни немного освещал мне дорожку. Подойдя к калитке, я смело приоткрыл ее, но никого разглядеть сразу не смог. Только когда слегка повернул голову влево, в место куда не попадал свет, я с трудом увидел очертание человека. Им оказался тот самый знакомый бригадир Леха. Первые секунды я даже слегка испугался, плюс к этому был приглушен лаем собак, не мог сообразить, что ему сказать. Но он опередил меня, и охрипшим голосом стал просить о помощи. Говорил, что на выезде из леса машина у них застряла. Водитель остался там, а он отправился ко мне, потому что больше не к кому. Чуть ли не умоляя, он стал выпрашивать меня выделить трактор, чтобы вытащить их оттуда. Клялся, что в долгу не останется. Не знаю почему, но был он весьма убедителен, и слушая его, я верил его словам, как загипнотизированный. Слегка обдумав, все же согласился помочь. Он сам, чтобы не терять время, сказал что нужно отойти и позже встретит нас на подъезде к лесу.Я вернулся в дом, чтобы забрать свой телефон. Предупредил Машу, что отъеду по работе, а сам принялся звонить молодому трактористу Сане, который не раз меня выручал. Договориться с ним труда не составило, хотя голос у него был определенно настороженным. Решили встретиться на механических мастерских через 20 минут. Там должен быть сторож, и там же стоит вся колхозная техника.На месте я был уже через 10 минут, а время ожидания я решил невольно убить в разговоре со сторожем. Он так же, как и многие, мягко говоря, был обеспокоен поведением собак. Хотя сам был пропойцей и своей собаки не держал. Чего уж там собаки, даже жены у него не было, все из-за пьянства. Поговорить он, конечно, очень любил. Из всего его бормотания, которое я по привычке пропускал мимо ушей, меня очень зацепил его рассказ, о том, что вчерашней ночью кто-то ходил под его окнами (забора у его дома почти нет) и стучался в дверь. Но ему известно еще с детства: никогда нельзя выходить ночью из дому, когда кто-то зовёт. А впускать к себе в дом вообще категорически никого странного нельзя. Зло без приглашения войти не может, но тебя к себе звать будет, под любым предлогом, притворяясь тем, кого ты знаешь. В тот момент подошел тракторист и мы, не теряя времени, взяли трактор и поехали к лесу.В пути я все время пытался высмотреть Лешу, но его нигде не было видно. Вскоре перед нами стал виднеться лес, и подъехав нему, к нашему общему удивлению, мы ничего и никого не обнаружили. Вышли вместе и решили прокричать, в надежде что нам ответят, может быть мы чего не заметили. В ответ где-то, из самого леса, стали доноситься голоса. Сложно было понять, что они говорили, поэтому я уж было собрался взять фонарик и пойти глянуть. Но тракторист Саня, одернул меня, схватив за плечо.- Ты что творишь?! Мало тебе того, что люди там пропадают?! Видишь, что нет здесь никого, поехали скорее назад, очкую я, – говорил он возбужденным от страха голосом.Вокруг была мертвая тишина, и лишь те голоса из леса доносились с завидным постоянством. Вдруг меня как обдало холодной водой, я вспомнил, что брал сегодня днем номер у того бригадира. Из меня в тот момент вырвалось:- Вот долбанный склерозник! Таблетки пить надо уже! – злобно произнес в ту секунду я.- Что уже случилось?! – с интересом спросил Саня.- Вспомнил!! Сейчас мы все узнаем! – быстро ответил ему я.После я достал телефон и стал искать номер бригадира. Не сразу, но, нашел его. Сразу попытался позвонить, но обнаружил, что связи нет. Не ловит, зараза, вообще в этом месте. Не отчаиваясь, начал отходить в сторону, пытаясь словить сигнал. Меня просто разрывало от интереса в тот момент. Либо нам обоим показалось, либо так оно и было, но голоса из леса становились ближе. Тогда в моих руках случилось небольшое чудо и мне удалось поймать сигнал. Трясущимися пальцами я стал жать на кнопку вызова и поднеся трубку к уху, ожидал все же услышать, что один из тех лесных голосов, принадлежат Леше, бригадиру. После пары гудков, он поднял трубку:- Где ты делся черт тебя побери?! – рассержено спросил я- Ты о чем вообще? Я сейчас дома! Где мне еще быть! Дайте мне хоть вечер покоя!- недовольно ответил ЛешаВ эту секунду я замер в сильном оцепенении, не зная, что сказать.- Кто это вообще? Павел ты? Очень плохо слышно, у тебя что-то сильно трещит, перезвони! – продолжил он.Саня смотрел на меня, не отводя взгляд, чуть ли не трясясь от любопытства. Через секунды, увидев, что я опустил телефон, он немедленно закричал.- Я что-то вижу, валим отсюда скорее!!!Спустя секунды бежал я. как ошпаренный, к заведенному трактору, ощущая, как «горит земля у меня под ногами». Сходу запрыгнув в кабину и закрыв двери, стал подгонять Саню. Было очень страшно и тяжело дышать от того, что даже воздух рядом с нами был накален. Саша ехал так быстро, как только мог. Всю дорогу он проклинал тот момент, когда согласился помочь мне. В свою очередь я просто молчал, переваривая все то, что произошло, и пытаясь поверить в это. Ближе к деревне нам обоим стало немного лучше, странным показалось и то, что собачий лай прекратился, и на улице было очень тихо. Я сказал ему, чтобы довез меня к дому, а сам не возвращаясь на мастерские, а возвращался к себе.Дома меня ждала рассерженная жена, которая с порога завалила меня вопросами. Главным из них был: почему уже несколько часов я пропадал, и у меня был недоступен телефон. Не думал я тогда, что мы столько времени возле леса провели, максимум сколько дал, это часа полтора. Рассказав ей все что произошло, получил в ответ только бурную реакцию, связанную с тем, почему я вообще туда отправился, не предупредив ее о таких вещах. Успокоившись сам и успокоив Машу, я попытался улечься спать.Прошло около часа, глаза все так же, как и раньше, не закрывались. Вдруг, неожиданно для меня, начиная издалека, и будто передавая по цепочке, начали лаять собаки. Все бы ничего, но спустя немного времени в очередной раз мы услышали, как кто-то стучит в калитку. Меня окатило новой волной страха, боялся даже встать с кровати. Хотелось, как в детстве, просто спрятаться под одеяло и представить, что все это происходит не со мной. Глубоко вздохнув, я взял себя в руки, набрался смелости и поднялся. Маша поднялась в унисон со мной, и пошла в комнату к детям, заранее попросив меня не выходить из дому. Не включая свет, что бы с улицы меня не было видно, я подошел к окну на кухне, тому, которое было напротив калитки. Присмотревшись, увидел ту же фигуру, что и в прошлый раз. Почему-то вдруг вспомнил слова сторожа, который говорил, что нельзя выходить к нему или впускать подобное к себе в дом.В очередной раз набравшись смелости, я слегка приоткрыл малую часть окна, и уверенным голосом выкрикнул наружу:- Убирайся вон! Тебе здесь не рады! – с нотками страха в голосе прокричал я.Не могу сказать точно из-за лая собак,но вроде в ответ я услышал едва различимый хриплый смех. После были непродолжительные попытки привлечь внимание еще более сильными стуками в калитку. Закрыв окно, мы всей семьей включили свет в доме, вообще везде, где только можно. После этого собрались в одной комнате без окон и, честно говоря, всю оставшуюся ночь практически не спали. Уже ближе к утру собаки вновь перестали лаять и вокруг воцарилась тишина.На следующий день по телефону я пообщался с Лёшей, который рассказал мне, что до того, как стемнело, был уже дома со своей семьей. То есть в деревне его тогда никак быть не могло. В свою очередь у местных узнал, что к некоторым из них ночью так же стучали в окна и двери. Один молодой парень даже попытался заговорить с кем-то, кто представлялся дальним знакомым, просился впустить к себе. Но благодаря матери, которая находилась поблизости, он вовремя сообразил и не стал больше с ним разговаривать.Почему-то я уверен, что это еще не все...

Ключевые слова: Мистика ужас Призраки Лес Деревня Ведьма авторская история

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