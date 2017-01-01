Сон или реальность?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:18

Александр Сычёв Просмотров: 105 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:18 by

Я всегда ненавидел замкнутые пространства. Маленькие комнаты сильно пугали меня, даже когда в комнате горел яркий свет. У меня была фобия, и я это знал, но ничего не мог с этим поделать. Я старался по возможности вообще избегать каких-либо комнат, в основном я проводил все своё свободное время на улице, гуляя в парке или сидя в ближайшем кафе.Еще я очень боюсь темноты, я купил и рассовал в каждую комнату по 2-3 свечи, поэтому на тот случай, если в моей квартире отключат свет, я всегда смогу зажечь свечу.Засыпаю очень поздно, в основном сижу ночами то за компьютером, то перед телевизором, иногда накатывает на меня страх идти спать, так всю ночь не засну. А высыпаться мне нужно, ведь на носу экзамены.Я не буду долго рассказывать о распорядке своего дня, а расскажу недавно приключившуюся со мной историю, которую я, наверное, никогда не забуду.На дворе стоял апрель, а я даже не начинал как-то готовиться к экзаменам и пробникам по предметам, которые сдаю.Чаще всего я спал, играл, гулял, в общем, все делал, только к пробникам не готовился. И как-то раз пришлось мне прийти домой очень поздно, часов так в 23:00. Гулянки, все дела...Пришел, разделся и решил уже идти спать. Долго ворочался, пока всё-таки не уснул. Пока я спал, я слышал какие-то стуки, шуршания, что-то мешало мне спать и пыталось вывести из сонного состояния.В общем, проснулся я в 3:45, решил, что мне нужно попить воды. Я встал с кровати и, машинально протянув руку, потянулся за ручкой двери... Но вместо двери там была стена.Я, может, спросонья не в ту стену упёрся, я зажёг свечу. Начал смотреть, но нет, именно на том месте, где должна быть дверь, была стена, ровная и гладкая стена. Я решил выглянуть в окно, но окна тоже не было. Были одни белые гладкие стены.С уст вырвался нервный смешок, который быстро сменился плачем. Я начал стучать по стенам, но никаких полостей за ними не было. Пока я стучал в стену, я уснул.Проснулся уже утром в 8:45, в комнате все было на своих местах, дверь с окном были там же, где были раньше.Смахнув все на сон, я предпочёл поменьше вспоминать об этом, но обдумывая этот случай, я наткнулся на кое-какие моменты: почему я проснулся не на кровати? Почему мои кулаки болят, и почему я так отчётливо помню этот сон?Ведь если призадуматься, сны надолго не запоминаются. И все же я помню этот случай в мельчайших деталях.

Ключевые слова: Клаустрофобия темнота стены страх свечи авторская история

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