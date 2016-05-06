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Стихи

Ослепший фараон. Акростих

Сны - мои печальные друзья.
Их игру нельзя предугадать.
Мне порой понять друзей нельзя.
Почему так мАнят - не узнать...

Тронули сознание моё.
От прикосновений кровь горит!
Мне они сказали: "Зри её,
Злую королеву пирамид.

Растерзает магия тебя,
Если не полюбишь ты её!
(Но её не полюбить - нельзя)".
- И вонзилось страсти остриё!

Яростно - неистова любовь!
(Сладкий яд по венам неспроста...)
Ласково мне кубок приготовь,
Если хочешь целовать уста.

... Почему не вижу я тебя?!
Отчего нет зрения моего?!
- Ты жестоко мстила, всё кляня!
А любовь - не значит ничего.

У жестокой магии твоей
Жалящий и смертоносный яд!
А ведь так гордился я своей.
Смерть рассудит - кто же виноват...

Траурною музыкой полны
Руны, что застыли на стенАх.
А ведь волшебством возрождены!
Греют сердце мне в посмертных снах.

Если бы я мог предугадать,
До чего фальшиво любишь ты!
И тебе в мученьях умирать.
Я приду к тебе из-за черты.

Горестные призраки со мной.
Разорвём твою живую нить!
О себе ты реквием пропой.
Больше ты не сможешь хоронить!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:09
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:09 by ЭвиллсПросмотров: 229Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Магия месть яд призраки авторский стих

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 14:32
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Группа: Посетители
Репутация: (555|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 656
Вот этот акростих, ключевые слова, которые: симптом, зрение, слепота, ужас, трагедия, гроб хорошо передали атмосферу Древнего Египта - яркой, загадочной и мрачной одновременно. Стихи шикарные. ПЛЮС
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
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