Ослепший фараон. Акростих

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 229 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 12:09 by

Сны - мои печальные друзья.Их игру нельзя предугадать.Мне порой понять друзей нельзя.Почему так мАнят - не узнать...Тронули сознание моё.От прикосновений кровь горит!Мне они сказали: "Зри её,Злую королеву пирамид.Растерзает магия тебя,Если не полюбишь ты её!(Но её не полюбить - нельзя)".- И вонзилось страсти остриё!Яростно - неистова любовь!(Сладкий яд по венам неспроста...)Ласково мне кубок приготовь,Если хочешь целовать уста.... Почему не вижу я тебя?!Отчего нет зрения моего?!- Ты жестоко мстила, всё кляня!А любовь - не значит ничего.У жестокой магии твоейЖалящий и смертоносный яд!А ведь так гордился я своей.Смерть рассудит - кто же виноват...Траурною музыкой полныРуны, что застыли на стенАх.А ведь волшебством возрождены!Греют сердце мне в посмертных снах.Если бы я мог предугадать,До чего фальшиво любишь ты!И тебе в мученьях умирать.Я приду к тебе из-за черты.Горестные призраки со мной.Разорвём твою живую нить!О себе ты реквием пропой.Больше ты не сможешь хоронить!

Ключевые слова: Магия месть яд призраки авторский стих

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