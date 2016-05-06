Ослепший фараон. Акростих

Ослепший фараон. АкростихСны - мои печальные друзья.
Их игру нельзя предугадать.
Мне порой понять друзей нельзя.
Почему так мАнят - не узнать...
Тронули сознание моё.
От прикосновений кровь горит!
Мне они сказали: "Зри её,
Злую королеву пирамид.
Растерзает магия тебя,
Если не полюбишь ты её!
(Но её не полюбить - нельзя)".
- И вонзилось страсти остриё!
Яростно - неистова любовь!
(Сладкий яд по венам неспроста...)
Ласково мне кубок приготовь,
Если хочешь целовать уста.
... Почему не вижу я тебя?!
Отчего нет зрения моего?!
- Ты жестоко мстила, всё кляня!
А любовь - не значит ничего.
У жестокой магии твоей
Жалящий и смертоносный яд!
А ведь так гордился я своей.
Смерть рассудит - кто же виноват...
Траурною музыкой полны
Руны, что застыли на стенАх.
А ведь волшебством возрождены!
Греют сердце мне в посмертных снах.
Если бы я мог предугадать,
До чего фальшиво любишь ты!
И тебе в мученьях умирать.
Я приду к тебе из-за черты.
Горестные призраки со мной.
Разорвём твою живую нить!
О себе ты реквием пропой.
Больше ты не сможешь хоронить!
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:09
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:09 by ЭвиллсПросмотров: 229Комментарии: 1
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