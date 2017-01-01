Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Путана адского огня

Кровь мою зажёг лихой абсент!
Ярко зазвучала тишина.
Почему тебя со мною нет?!
В ночь ушла, печальна и бледна…

На прощанье бросив: "Не учи.
Без тебя - вольнее мне гулять!
Я звезда, летящая в ночи.
И тебе меня не удержать!

Мне - мои дороги из огней.
Пыль восторгов - только для меня!
Я не светоч средь унылых дней.
Я путана адского огня!"

...Я упал в тоску, тобой сражён.
Ты жестоко бросила меня!
Был в тебя я искренне влюблён.
Ты же поиграла, приманя!

Нет! Не верю! Это страшный сон.
Не могла со мной так поступить!
Ты же знаешь, я в тебя влюблён.
По-другому и не может быть!

Мой абсент пылает всё сильней!
Яд зелёный в голубом огне.
Вспоминаю блеск счастливых дней,
Ты была так ласкова ко мне…

Нежная, родная, возвернись!
Я тебе все вольности прощу...
Наши судьбы намертво сплелись.
И на это вовсе не ропщу.

... Не вернулась. Уходя - ушла!
Все сожгла во прошлое мосты.
Вместо сердца моего - зола.
Я застыл у гибельной черты…

Буду бесконечно заливать
Зеленью отравленной тоску?
Не вернуть любовь, не удержать!
Сколько боли на моём веку?!

Пью со Смертью я на брудершафт.
И меня нельзя остановить!
Я виновен. Но в одном я прав.
Не смогу тебя я позабыть!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:40
Сегодня, 08:40 by ЭвиллсПросмотров: 36Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Ад огонь смерть любовь авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.