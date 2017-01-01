Путана адского огняКровь мою зажёг лихой абсент!
Ярко зазвучала тишина.
Почему тебя со мною нет?!
В ночь ушла, печальна и бледна…
На прощанье бросив: "Не учи.
Без тебя - вольнее мне гулять!
Я звезда, летящая в ночи.
И тебе меня не удержать!
Мне - мои дороги из огней.
Пыль восторгов - только для меня!
Я не светоч средь унылых дней.
Я путана адского огня!"
...Я упал в тоску, тобой сражён.
Ты жестоко бросила меня!
Был в тебя я искренне влюблён.
Ты же поиграла, приманя!
Нет! Не верю! Это страшный сон.
Не могла со мной так поступить!
Ты же знаешь, я в тебя влюблён.
По-другому и не может быть!
Мой абсент пылает всё сильней!
Яд зелёный в голубом огне.
Вспоминаю блеск счастливых дней,
Ты была так ласкова ко мне…
Нежная, родная, возвернись!
Я тебе все вольности прощу...
Наши судьбы намертво сплелись.
И на это вовсе не ропщу.
... Не вернулась. Уходя - ушла!
Все сожгла во прошлое мосты.
Вместо сердца моего - зола.
Я застыл у гибельной черты…
Буду бесконечно заливать
Зеленью отравленной тоску?
Не вернуть любовь, не удержать!
Сколько боли на моём веку?!
Пью со Смертью я на брудершафт.
И меня нельзя остановить!
Я виновен. Но в одном я прав.
Не смогу тебя я позабыть!
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:40
Сегодня, 08:40 by ЭвиллсПросмотров: 36Комментарии: 0
Ключевые слова: Ад огонь смерть любовь авторский стих