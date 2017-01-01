Путана адского огня

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:40

Эвиллс Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:40 by

Кровь мою зажёг лихой абсент!Ярко зазвучала тишина.Почему тебя со мною нет?!В ночь ушла, печальна и бледна…На прощанье бросив: "Не учи.Без тебя - вольнее мне гулять!Я звезда, летящая в ночи.И тебе меня не удержать!Мне - мои дороги из огней.Пыль восторгов - только для меня!Я не светоч средь унылых дней.Я путана адского огня!"...Я упал в тоску, тобой сражён.Ты жестоко бросила меня!Был в тебя я искренне влюблён.Ты же поиграла, приманя!Нет! Не верю! Это страшный сон.Не могла со мной так поступить!Ты же знаешь, я в тебя влюблён.По-другому и не может быть!Мой абсент пылает всё сильней!Яд зелёный в голубом огне.Вспоминаю блеск счастливых дней,Ты была так ласкова ко мне…Нежная, родная, возвернись!Я тебе все вольности прощу...Наши судьбы намертво сплелись.И на это вовсе не ропщу.... Не вернулась. Уходя - ушла!Все сожгла во прошлое мосты.Вместо сердца моего - зола.Я застыл у гибельной черты…Буду бесконечно заливатьЗеленью отравленной тоску?Не вернуть любовь, не удержать!Сколько боли на моём веку?!Пью со Смертью я на брудершафт.И меня нельзя остановить!Я виновен. Но в одном я прав.Не смогу тебя я позабыть!

Ключевые слова: Ад огонь смерть любовь авторский стих

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