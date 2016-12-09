Мир твоей души

Мир твоей душиЭтот мир, словно сон, отрешённый от глаз,
Всякий раз порождает запретный соблазн:
Уберечься на дне беспризорной души
От людей, от себя, чтобы всё разрешить.
В нём судьба оставляет неубранный след.
По ночам этот мир укрывается в плед.
Здесь израненный зверь словно падает в ров.
Здесь бродячий поэт обретает свой кров.
Этот мир пустотой наполняет дворец.
В нём доносится эхо разбитых сердец.
Этот мир, как обитель заблудших овец,
В нём идут с одиночеством все под венец.
Здесь на главный вопрос ожидают ответ,
И часы замирают на множество лет.
Этот солнечный дождь превращается в снег.
Этот мир, словно сон. Мир, которого нет.
Новость отредактировал catberry - Вчера, 20:37
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 03:35 by johnny-max-cageПросмотров: 205Комментарии: 3