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Стихи

Мир твоей души

Этот мир, словно сон, отрешённый от глаз,
Всякий раз порождает запретный соблазн:
Уберечься на дне беспризорной души
От людей, от себя, чтобы всё разрешить.

В нём судьба оставляет неубранный след.
По ночам этот мир укрывается в плед.
Здесь израненный зверь словно падает в ров.
Здесь бродячий поэт обретает свой кров.

Этот мир пустотой наполняет дворец.
В нём доносится эхо разбитых сердец.
Этот мир, как обитель заблудших овец,
В нём идут с одиночеством все под венец.

Здесь на главный вопрос ожидают ответ,
И часы замирают на множество лет.
Этот солнечный дождь превращается в снег.
Этот мир, словно сон. Мир, которого нет.


Новость отредактировал catberry - Вчера, 20:37
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 03:35 by johnny-max-cageПросмотров: 205Комментарии: 3
+1

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 21:06
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2959|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 132
Мир грёз, если я правильно поняла?) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#2 написал: johnny-max-cage
Вчера, 21:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (235|0)
Публикаций: 366
Комментариев: 3 250
Цитата: Tigger power
Мир грёз, если я правильно поняла?) +++

Да, Оля, что-то типо того!
Я писал этот стих давно, лет 8 назад, но подправил и выложил на фостор только сейчас. Тогда называлось "Внутренний мир" просто.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#3 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 00:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (235|0)
Публикаций: 366
Комментариев: 3 250
Спасибо тебе, Оля! blush
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
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