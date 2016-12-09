Мир твоей души

Новость отредактировал catberry - Вчера, 20:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 205 Комментарии: 3 +1 Вчера, 03:35 by

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Этот мир, словно сон, отрешённый от глаз,Всякий раз порождает запретный соблазн:Уберечься на дне беспризорной душиОт людей, от себя, чтобы всё разрешить.В нём судьба оставляет неубранный след.По ночам этот мир укрывается в плед.Здесь израненный зверь словно падает в ров.Здесь бродячий поэт обретает свой кров.Этот мир пустотой наполняет дворец.В нём доносится эхо разбитых сердец.Этот мир, как обитель заблудших овец,В нём идут с одиночеством все под венец.Здесь на главный вопрос ожидают ответ,И часы замирают на множество лет.Этот солнечный дождь превращается в снег.Этот мир, словно сон. Мир, которого нет.