Господин в агонииИдя по дороге неизбежной смерти,
Господин в агонии лежал,
И подле раб его, за руку держал,
А по душу, гоготали черти.
И снился сон ему страшнОй,
Что тот во рву, но непростом.
И выше выше кровь вскипает!
И что умрёт, сейчас он понимает!
Но не свершилось чудо,
Жив ещё покуда,
За жизнь сражался раб.
Но тот, всё слаб и слаб...
Будто засыпает,
Лишь хранитель ангел подбодряет.
Но дьявол-то хитрей,
И душу похищает побыстрей!
В итоге совсем ослабевал
Пару суток, бедняжка не спал
И вечный сон его всё ублажал...
А господин,
Пустил последний вздох,
И дух в конце иссох.
Но умер не один,
А с манкуртом...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:56
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 19:56 by RexLibido669Просмотров: 15Комментарии: 0
Ключевые слова: Дьявол ангел раб господин авторский стих