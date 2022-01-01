Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Господин в агонии

Идя по дороге неизбежной смерти,
Господин в агонии лежал,
И подле раб его, за руку держал,
А по душу, гоготали черти.

И снился сон ему страшнОй,
Что тот во рву, но непростом.
И выше выше кровь вскипает!
И что умрёт, сейчас он понимает!

Но не свершилось чудо,
Жив ещё покуда,
За жизнь сражался раб.
Но тот, всё слаб и слаб...

Будто засыпает,
Лишь хранитель ангел подбодряет.
Но дьявол-то хитрей,
И душу похищает побыстрей!

В итоге совсем ослабевал
Пару суток, бедняжка не спал
И вечный сон его всё ублажал...

А господин,
Пустил последний вздох,
И дух в конце иссох.
Но умер не один,
А с манкуртом...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:56
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 19:56 by RexLibido669Просмотров: 15Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Дьявол ангел раб господин авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.