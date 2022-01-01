Господин в агонии

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:56

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

RexLibido669 Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:56 by

Идя по дороге неизбежной смерти,Господин в агонии лежал,И подле раб его, за руку держал,А по душу, гоготали черти.И снился сон ему страшнОй,Что тот во рву, но непростом.И выше выше кровь вскипает!И что умрёт, сейчас он понимает!Но не свершилось чудо,Жив ещё покуда,За жизнь сражался раб.Но тот, всё слаб и слаб...Будто засыпает,Лишь хранитель ангел подбодряет.Но дьявол-то хитрей,И душу похищает побыстрей!В итоге совсем ослабевалПару суток, бедняжка не спалИ вечный сон его всё ублажал...А господин,Пустил последний вздох,И дух в конце иссох.Но умер не один,А с манкуртом...

Ключевые слова: Дьявол ангел раб господин авторский стих

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