Плато Фей
Эту историю мне рассказал мой возлюбленный Виктор однажды за завтраком, причём совершенно случайно. Мы говорили о самых красивых местах планеты, которые было бы жаль не увидеть.
- Во Франции, кстати, недалеко от Нанси есть прекрасное место - гора Святой Одилии. Там ещё есть отель в лесу, который держат святые сёстры, а также Плато Фей. Только туда лучше ехать на машине, это далеко за городом. Автобусная остановка есть, но до неё идти далеко через лес.
- А с Плато Фей что?
- А Плато Фей находится в лесу, и там повсюду на земле рассыпаны звёзды.
В звёзды, которые не только падают на землю, но ещё и лежат повсюду, верилось не очень. Вот во что верилось больше, так это в розыгрыш.
- Сейчас увидишь, - Виктор достал из стола и развязал маленький бархатный мешочек, после чего высыпал его содержимое на салфетку. - Я раньше тоже не верил. Ты должна сама это увидеть. И когда туда приходишь, то кажется, что на тебя отовсюду смотрят.
На салфетке лежали... звёзды. Вернее, звёздочки. Маленькие пятиконечные, размером примерно три-четыре миллиметра. Выточенные из камня.
Время шло, а желание самой оказаться на таинственном Плато Фей меня не оставляло.
Однажды во время летних каникул мы взяли машину, карту Нанси и отправились на Плато Фей. Проезжая дорога закончилась и пришлось идти пешком, углубляясь в лес. Компас и красная линия, начерченная на карте, уверенно показывали, что надо идти вперёд. К Плато Фей не вела ни одна тропинка.
Огромные деревья со стволами, покрытыми пушистым мхом, кронами закрывали небо. Изредка вдали перекликались птицы. Огромные плоские камни были разбросаны повсюду. Было тепло и тихо. Где-то неподалёку журчал ручей, прячась в густой траве.
Каменные звёздочки я нашла почти сразу. Они были разбросаны на камнях, лежали на земле и под маленькими камешками, их можно было набрать в горсть и просеивать, как золото. Последние подозрения в розыгрыше пропали, и я осторожно собирала свою находку в маленький мешочек, как когда-то до меня это сделал Виктор. Эти миллионы красивых, аккуратных и одинаково выточенных звёздочек никак не могли бы сделать люди, да и зачем им надо было бы разбрасывать их повсюду, но зачем это сделали феи?..
Разгадку каменных звёзд мы не нашли до сих пор.
И правда, когда приходишь на Плато Фей, создаётся ощущение, что на тебя смотрят со всех сторон.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:47
Вчера, 17:47 by ВеснянкаПросмотров: 2 212Комментарии: 28
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