Плато Фей

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:47

Веснянка Просмотров: 2 212 Комментарии: 28 +28 Вчера, 17:47 by

Эту историю мне рассказал мой возлюбленный Виктор однажды за завтраком, причём совершенно случайно. Мы говорили о самых красивых местах планеты, которые было бы жаль не увидеть.- Во Франции, кстати, недалеко от Нанси есть прекрасное место - гора Святой Одилии. Там ещё есть отель в лесу, который держат святые сёстры, а также Плато Фей. Только туда лучше ехать на машине, это далеко за городом. Автобусная остановка есть, но до неё идти далеко через лес.- А с Плато Фей что?- А Плато Фей находится в лесу, и там повсюду на земле рассыпаны звёзды.В звёзды, которые не только падают на землю, но ещё и лежат повсюду, верилось не очень. Вот во что верилось больше, так это в розыгрыш.- Сейчас увидишь, - Виктор достал из стола и развязал маленький бархатный мешочек, после чего высыпал его содержимое на салфетку. - Я раньше тоже не верил. Ты должна сама это увидеть. И когда туда приходишь, то кажется, что на тебя отовсюду смотрят.На салфетке лежали... звёзды. Вернее, звёздочки. Маленькие пятиконечные, размером примерно три-четыре миллиметра. Выточенные из камня.Время шло, а желание самой оказаться на таинственном Плато Фей меня не оставляло.Однажды во время летних каникул мы взяли машину, карту Нанси и отправились на Плато Фей. Проезжая дорога закончилась и пришлось идти пешком, углубляясь в лес. Компас и красная линия, начерченная на карте, уверенно показывали, что надо идти вперёд. К Плато Фей не вела ни одна тропинка.Огромные деревья со стволами, покрытыми пушистым мхом, кронами закрывали небо. Изредка вдали перекликались птицы. Огромные плоские камни были разбросаны повсюду. Было тепло и тихо. Где-то неподалёку журчал ручей, прячась в густой траве.Каменные звёздочки я нашла почти сразу. Они были разбросаны на камнях, лежали на земле и под маленькими камешками, их можно было набрать в горсть и просеивать, как золото. Последние подозрения в розыгрыше пропали, и я осторожно собирала свою находку в маленький мешочек, как когда-то до меня это сделал Виктор. Эти миллионы красивых, аккуратных и одинаково выточенных звёздочек никак не могли бы сделать люди, да и зачем им надо было бы разбрасывать их повсюду, но зачем это сделали феи?..Разгадку каменных звёзд мы не нашли до сих пор.И правда, когда приходишь на Плато Фей, создаётся ощущение, что на тебя смотрят со всех сторон.

Ключевые слова: Франция феи звездочки природа мистика авторская история

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