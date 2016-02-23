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Истории из жизни

Плато Фей

Плато Фей


Эту историю мне рассказал мой возлюбленный Виктор однажды за завтраком, причём совершенно случайно. Мы говорили о самых красивых местах планеты, которые было бы жаль не увидеть.

- Во Франции, кстати, недалеко от Нанси есть прекрасное место - гора Святой Одилии. Там ещё есть отель в лесу, который держат святые сёстры, а также Плато Фей. Только туда лучше ехать на машине, это далеко за городом. Автобусная остановка есть, но до неё идти далеко через лес.
- А с Плато Фей что?
- А Плато Фей находится в лесу, и там повсюду на земле рассыпаны звёзды.
В звёзды, которые не только падают на землю, но ещё и лежат повсюду, верилось не очень. Вот во что верилось больше, так это в розыгрыш.
- Сейчас увидишь, - Виктор достал из стола и развязал маленький бархатный мешочек, после чего высыпал его содержимое на салфетку. - Я раньше тоже не верил. Ты должна сама это увидеть. И когда туда приходишь, то кажется, что на тебя отовсюду смотрят.
На салфетке лежали... звёзды. Вернее, звёздочки. Маленькие пятиконечные, размером примерно три-четыре миллиметра. Выточенные из камня.

Время шло, а желание самой оказаться на таинственном Плато Фей меня не оставляло.
Однажды во время летних каникул мы взяли машину, карту Нанси и отправились на Плато Фей. Проезжая дорога закончилась и пришлось идти пешком, углубляясь в лес. Компас и красная линия, начерченная на карте, уверенно показывали, что надо идти вперёд. К Плато Фей не вела ни одна тропинка.
Огромные деревья со стволами, покрытыми пушистым мхом, кронами закрывали небо. Изредка вдали перекликались птицы. Огромные плоские камни были разбросаны повсюду. Было тепло и тихо. Где-то неподалёку журчал ручей, прячась в густой траве.

Каменные звёздочки я нашла почти сразу. Они были разбросаны на камнях, лежали на земле и под маленькими камешками, их можно было набрать в горсть и просеивать, как золото. Последние подозрения в розыгрыше пропали, и я осторожно собирала свою находку в маленький мешочек, как когда-то до меня это сделал Виктор. Эти миллионы красивых, аккуратных и одинаково выточенных звёздочек никак не могли бы сделать люди, да и зачем им надо было бы разбрасывать их повсюду, но зачем это сделали феи?..

Разгадку каменных звёзд мы не нашли до сих пор.
И правда, когда приходишь на Плато Фей, создаётся ощущение, что на тебя смотрят со всех сторон.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:47
Вчера, 17:47 by ВеснянкаПросмотров: 2 212Комментарии: 28
+28

Ключевые слова: Франция феи звездочки природа мистика авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 17:49
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1692|0)
Публикаций: 148
Комментариев: 1 158
Волшебно! Ух, как бы я хотела тоже там оказаться! Читаешь вот такие истории и думаешь, может, сказки про фей и прочих... Вовсе не сказки?)
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Веснянка
Вчера, 17:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (711|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 263
Благодарю Lynx за редакцию моей истории!
Зарегистрирован: 30.01.2016
#3 написал: lisa 123
Вчера, 18:16
+7
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 35
Перерыл интернет. Гору Святой Одилии нашёл. Монастырь нашёл. Кучу красивейших легенд про чудесное исцеление слепых девочек нашёл. Плато фей - не нашёл. А киньте фотки каменных звездочек, плиииз)) очень уж мне интересно)
Пока без оценки.
Зарегистрирован: 17.08.2011
#4 написал: Сирин
Вчера, 18:24
+8
Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 766
Тоже хочу фото звездочек) а то фото замка есть, а фотографий главных героев повествования нет, несправедливо)
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
#5 написал: Вареньевна
Вчера, 18:46
+5
Группа: Посетители
Репутация: (96|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 132
Очень красивая история. Присоединюсь к предыдущим ораторам) хочется фото чудо-звездочек. Плюс. А почему бы и нет, иногда и взрослым полезно поверить в сказку с феями. Спасибо автор, почему то ваша история меня тронула.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#6 написал: Tigger power
Вчера, 19:34
+4
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Репутация: (79|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 427
Тоже звезды хочу как все выше))) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#7 написал: КИМ
Вчера, 20:05
+11
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Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 44
Комментариев: 5 143
Действительно,история удивительная,фото чудесное,а хочется фото именно главных "героев" истории. Место знаменитое,раз есть название и удивительные находки,но нет ни одной тропы? Или оно открывается лишь избранным или при помощи заветных слов?
Очень не хочется,чтобы волшебное впечатление испортили"святые сёстры" из отеля,что будут замечены с корзинками звёзд,рассыпающие их по плато фей,предварительно забрав из какой-то мастерской местного Кулибина 81
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#8 написал: lisa 123
Вчера, 20:23
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 35
Цитата: КИМ
Очень не хочется,чтобы волшебное впечатление испортили"святые сёстры" из отеля,что будут замечены с корзинками звёзд,рассыпающие их по плато фей,предварительно забрав из какой-то мастерской местного Кулибина

Ага)) или святые братья, торгующие этими звёздами возле храма, как бабки на рынках семечками, по трёшке за стакан)
Зарегистрирован: 17.08.2011
#9 написал: Talisha
Вчера, 20:31
+5
Онлайн
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Репутация: (615|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 585
Хочу их увидеть:-) У нас в горах есть Лес Фей, они там реально существуют!! Приятно было прочитать эту волшебную историю. +
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#10 написал: Halet
Вчера, 20:47
+2
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 177
Это довольно интересно, да, но мой внутренний любопытный скептик очень хочет поглядеть на фото звездочек. Можно?
Еще одной загадкой моей жизни стало больше

+++
Зарегистрирован: 13.06.2016
#11 написал: Волжская О.В.
Вчера, 22:19
+2
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Комментариев: 5 191
Красивые места там и тайн много. Ох туда бы.... Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#12 написал: marlin
Вчера, 22:24
+2
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Как всегда история по - веснянски тёплая)) Фотки бы посмотреть звездочек.
Зарегистрирован: 29.01.2016
  
#13 написал: Snejnay
Вчера, 22:26
+3
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Комментариев: 156
Во Франции не была) Но была в Германии. Там так же много загадочных мест и замков со своей историей. История ваша добрая и светлая . Плюс)))
Зарегистрирован: 14.10.2016
#14 написал: Ernesta
Сегодня, 00:14
+1
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Комментариев: 785
Плюс сразу поставила, я верю, но на звёздочки хочестся посмотреть очень, хоть напишите какого они цвета.
Я до Франции только зимой доехать могу, когда наши туристы порзъедутся, только наверное холодно уже будет по лесу бродить, как вы думаете? +
Зарегистрирован: 5.01.2016
    
#15 написал: Cottonmouth
Сегодня, 01:30
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История хорошая,хотелось бы тоже как и остальным увидеть фото. Ещё хотелось бы узнать откдуа Виктор знает про такое, явно не туристическое место.
Зарегистрирован: 17.04.2013
  
#16 написал: evatanina
Сегодня, 05:58
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Комментариев: 339
Плюс. Тёплая история. Обычно такие места имеют свои легенды. Не спрашивали сестёр из отеля?
Зарегистрирован: 22.07.2015
 
#17 написал: Летяга
Сегодня, 07:17
+1
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Комментариев: 5 112
Очень милая и романтичная история, с не менее романтичной фотографией-иллюстрацией. Плюсанула. Но фото звёздочек тоже хочу увидеть
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
#18 написал: ELEMAT
Сегодня, 07:29
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Комментариев: 1 545
Надо же, какое мистическое и одновременно романтическое место!
Очень хорошая история!
Автору большое спасибо и ПЛЮС +
Отдельный плюс за великолепную картинку!
И ещё вопрос. А можно ли те звёздочки сфотографировать и выложить?
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#19 написал: antidao
Сегодня, 07:58
+4
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Комментариев: 18
Не дождемся мы фотографий, видимо, потому что это всего лишь красивая легенда, а не история из жизни.
Зарегистрирован: 9.09.2014
#20 написал: PUFIK
Сегодня, 08:03
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1135|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 686
Плюс. Очень милая история. Мне, как и всем остальным, хочется посмотреть на звездочки)))
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#21 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 08:35
+2
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Публикаций: 4
Комментариев: 81
Действительно, очень красивая история! Вспомнила сразу песню группы Двуречье - Где искали меня :)
Хочется верить, что что-то прекрасное, далекое и скрытое от человеческих глаз все-таки сохранилось еще в этом мире.
Зарегистрирован: 4.08.2015
#22 написал: ПинкиПай
Сегодня, 09:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 186
Ох, как в сказку окунулась! Так и представила: лето, тепло, загадочный лес и ощущение что вот-вот встретишься с чем-то волшебным! Спасибо за историю! +
Зарегистрирован: 9.08.2012
#23 написал: Gatta_Black
Сегодня, 10:33
+1
Группа: Посетители
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Публикаций: 5
Комментариев: 228
Действительно практически нет информации по Плато Фей. Да и на звездочки все-таки хотелось бы глянуть.
Зарегистрирован: 24.03.2015
#24 написал: Pmariam
Сегодня, 11:57
+2
Онлайн
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Публикаций: 5
Комментариев: 543
погуглила, ничего не нашла...
пока без оценки.
Фото звездочек в студию!
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#25 написал: Karl Georglin
Сегодня, 13:44
-3
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Публикаций: 1
Комментариев: 98
joyистория и комменты просто валят с копыт - даже "В.В.Пупкин" и то столь нагло и безапелляционно не собирает плюсики. Позор такое писать, но еще больший позор верить да просить фотографии, которых быть просто не может, как например фото "стоящих зой" и "отрастающих ног". Автор бы лучше нафотошопил и представил как правду - больше живительных плюсиков было бы. И ведь как и Пупкин не признается что раздел "ИЖ" стал его стараниями гораздо грязнее. Какая мерзость!greenОтвратительно!negative
Зарегистрирован: 25.10.2016
#26 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 14:28
0
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Репутация: (768|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 625
" А яй яй, какая ми-мишная история, я павкалЬ".... Блин, ну чесслово, достали "сопли"....
Щасссссс , автор побежал за фотками..... Бежит.... И волосы назад.....
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#27 написал: Azaza
Сегодня, 16:12
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5
автор там с камня звездочку вырезает satisfied
Зарегистрирован: 21.06.2014
#28 написал: Жудит
Сегодня, 16:45
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 65
Красивая история. Даже без фото. )
Зарегистрирован: 17.11.2013
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