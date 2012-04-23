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Истории из жизни

Цыганка

Эта история произошла со мной несколько лет назад, но прежде, чем начать рассказ, вернусь к одной из своих историй.
Поясню, как меня научили от негатива закрываться. На самом деле это простые правила, которые мы все знаем, но не выполняем:
1. Никогда не передавать деньги из рук в руки;
2. Утром и вечером умываться с молитвой;
3. Самое сложное, но я научилась, - злое слово, недобрый взгляд, да и любой негатив в твою сторону, представлять в виде круглого предмета (у меня футбольный мяч) и мысленно откинуть от себя подальше.
Может быть, это чистой воды психология и самовнушение, но мне помогает.

А теперь сама история.
Несколько лет назад, это было зимой, я заболела. Болела сильно, врач отправила на дополнительные обследования. В один морозный денёк муж повез меня в медцентр на обследование, анализы, УЗИ. Все надо было делать голодной.
Часа через два договорились с мужем встретиться, он поехал на работу, а я решила в магазин любимый зайти. Сделав все свои дела и потратив с удовольствием денежки, я пошла через наш городской рынок. По дороге разговариваю с мужем по телефону и говорю ему, что сейчас пойду снимать деньги в банкомат. Знаю, что сама виновата, что не надо в общественных местах о деньгах озвучивать, но что сделано, то сделано.

В момент разговора с мужем мне навстречу шла цыганка, их в тот год в нашем городе развелись уж очень много. Какая она была - молодая, старая - сказать не могу. Она так на меня зыркнула, что я аж остановилась, но, так как была занята разговором, то откинуть свой "футбольный мяч" не смогла, только подумала: "Вот с...ка!". Банкомат оказался неработающим, и в расстроенных чувствах я пошла туда, где договорились встретиться с мужем.
Успешно дойдя до нужного места (это автобусная остановка, недалеко от работы мужа), я понимаю, что мне становится плохо, в этот же момент я отмечаю, что чуть в стороне стоит чернявенький парнишка и наблюдает за мной. Тем временем мне стало реально плохо! Закружилась голова, язык стал как замороженный, и, самое страшное, я перестаю чувствовать руки. Едва успев сказать женщине, сидящей рядом "Помогите, мне плохо", отключилась.

Спасибо людям, стоящим на остановке, они вызвали скорую, напоили меня водой. Скорая приехала очень быстро, я честно рассказала врачу, что сдавала кровь, показала, на что. Я посчитала, что это голодный обморок. У меня проверили сахар, смерили давление, оно было очень низкое.
Подъехал муж, он очень испугался, увидев меня в машине скорой. А врач переглянулся с водителем и спрашивает меня, не общалась ли я с цыганами. Говорю: "Да нет, не общалась". И доктор сказал: "Вы у нас третья на неделе с такими симптомами, но те две женщины с цыганкой сначала общались".

От госпитализации я отказалась, и мы поехали домой. Уже вечером я вдруг вспомнила взгляд проходившей мимо цыганки и свой разговор о деньгах, парня того на остановке.
В общем, утверждать не могу, но думаю, что по своей глупости попала под цыганский глаз, и хорошо, что банкомат не работал, а то обобрал бы меня тот мальчишка до нитки.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:58
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 18:58 by Mary3.11.Просмотров: 374Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Цыганка гипноз сглаз авторская история

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Комментарии

#1 написал: redcoon
Сегодня, 21:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 587
Голодный обморок от того, что не позавтракала? Плохо могло стать и от болезни, и побочки от таблеток. А ещё понравилось про способы защиты. В крупных городах по утрам одни злобные лица, замучаешься отбиваться. И как деньги в руки не давать когда, например, в маршрутке едешь? В общем, история неоднозначная
Зарегистрирован: 23.04.2012
 
#2 написал: Gatta_Black
Сегодня, 21:21
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 383
Вообще мистики не вижу. Сдавала кровь, сахар низкий - ничего удивительного, что плохо стало.
А на негатив нужно вообще внимания не обращать, тогда он и не прилипнет.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 21:24
+1
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Репутация: (2216|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 857
Такое понятие, как цыганский гипноз, всем известен, я думаю. Может, и он имел место быть в этой истории. Но ведь у ГГ были и недомогания: может, болезнь не прошла ещё, может, уже и осложнения даже какие были. И давление, Автор сказала, было низким. А некоторые люди и на голод могут так среагировать.
В общем, всё неоднозначно как-то.
Но плюсик поставила +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:48
0
Онлайн
Группа: Журналисты
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Публикаций: 726
Комментариев: 6 927
Вот всё все знают, а делают наоборот. Такая уж противная натура человеческая, типа "не учи учёного......сам(а) знаю" Хорошо что так закончилось, могло быть хуже. А что так плюсов то мало? Вроде история по жизни правильная, с каждым такое может случится. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                     
#5 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 21:59
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 51
Не надо было писать, что болели, история сразу вся крутится возле этого начала. Так бы цыганка была бы виновата, а теперь непонятно точно))
Зарегистрирован: 15.04.2018
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