Цыганка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:58

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mary3.11. Просмотров: 374 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 18:58 by

Эта история произошла со мной несколько лет назад, но прежде, чем начать рассказ, вернусь к одной из своих историй.Поясню, как меня научили от негатива закрываться. На самом деле это простые правила, которые мы все знаем, но не выполняем:1. Никогда не передавать деньги из рук в руки;2. Утром и вечером умываться с молитвой;3. Самое сложное, но я научилась, - злое слово, недобрый взгляд, да и любой негатив в твою сторону, представлять в виде круглого предмета (у меня футбольный мяч) и мысленно откинуть от себя подальше.Может быть, это чистой воды психология и самовнушение, но мне помогает.А теперь сама история.Несколько лет назад, это было зимой, я заболела. Болела сильно, врач отправила на дополнительные обследования. В один морозный денёк муж повез меня в медцентр на обследование, анализы, УЗИ. Все надо было делать голодной.Часа через два договорились с мужем встретиться, он поехал на работу, а я решила в магазин любимый зайти. Сделав все свои дела и потратив с удовольствием денежки, я пошла через наш городской рынок. По дороге разговариваю с мужем по телефону и говорю ему, что сейчас пойду снимать деньги в банкомат. Знаю, что сама виновата, что не надо в общественных местах о деньгах озвучивать, но что сделано, то сделано.В момент разговора с мужем мне навстречу шла цыганка, их в тот год в нашем городе развелись уж очень много. Какая она была - молодая, старая - сказать не могу. Она так на меня зыркнула, что я аж остановилась, но, так как была занята разговором, то откинуть свой "футбольный мяч" не смогла, только подумала: "Вот с...ка!". Банкомат оказался неработающим, и в расстроенных чувствах я пошла туда, где договорились встретиться с мужем.Успешно дойдя до нужного места (это автобусная остановка, недалеко от работы мужа), я понимаю, что мне становится плохо, в этот же момент я отмечаю, что чуть в стороне стоит чернявенький парнишка и наблюдает за мной. Тем временем мне стало реально плохо! Закружилась голова, язык стал как замороженный, и, самое страшное, я перестаю чувствовать руки. Едва успев сказать женщине, сидящей рядом "Помогите, мне плохо", отключилась.Спасибо людям, стоящим на остановке, они вызвали скорую, напоили меня водой. Скорая приехала очень быстро, я честно рассказала врачу, что сдавала кровь, показала, на что. Я посчитала, что это голодный обморок. У меня проверили сахар, смерили давление, оно было очень низкое.Подъехал муж, он очень испугался, увидев меня в машине скорой. А врач переглянулся с водителем и спрашивает меня, не общалась ли я с цыганами. Говорю: "Да нет, не общалась". И доктор сказал: "Вы у нас третья на неделе с такими симптомами, но те две женщины с цыганкой сначала общались".От госпитализации я отказалась, и мы поехали домой. Уже вечером я вдруг вспомнила взгляд проходившей мимо цыганки и свой разговор о деньгах, парня того на остановке.В общем, утверждать не могу, но думаю, что по своей глупости попала под цыганский глаз, и хорошо, что банкомат не работал, а то обобрал бы меня тот мальчишка до нитки.

Ключевые слова: Цыганка гипноз сглаз авторская история

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