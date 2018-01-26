Ночные привидения на шоссе

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:54

Helldog Просмотров: 189 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 19:54 by

Года два-три назад довелось поздно ночью ехать по загородной дороге, домой возвращалась, припозднилась. Еду себе, машин нет, вообще я одна, до шоссе ещё километров, может, пять.Вижу, стоит на пути деревушка в низинке, в тумане. И остановка автобусная. И вот, когда я уже поравнялась с остановкой, то чётко увидала, как буквально налетаю на девушку, блондинку длинноволосую, она как из под земли нарисовалась. Я, естественно, как все приличные женщины, глаза закрыла, затормозила. Испугалась, что задела её, т.к. она сбоку была. Удар не ощущался, звуков не было, но я всё равно остановилась, вышла из машины и пошла посмотреть, а никого нет. Ни сзади, ни спереди, ни сбоку, нигде.Сказать, что я тогда подумала и представила — это ничего не сказать. Начиная от подставы и мистики, заканчивая сумасшествием собственного мозга, который всё же с опозданием, но включился, я бегом за руль, заблокировала двери и уехала с холодными руками и зубами, отбивающими «высокие вибрации». Буквально выехав из туманной низинки, сразу и машины на пути попались и как-то спокойнее стало.Спустя некоторое время моя знакомая рассказывает чуть ли не аналогичную историю. Она так же поздно вечером возвращалась на машине. Дети (двое) спали сзади. И ей привиделась девушка светлая на шоссе, но практически в лоб, как сквозь машину прошла. Никакого удара не было. Она тоже остановилась, но не вышла, а посмотрела в заднее и боковые зеркала и увидела пожилую женщину, старуху, которая стояла и смотрела ей вслед. Ну, она тоже уехала в жутком ужасе.Автор: scanira.

Ключевые слова: шоссе призраки привидения девушка старуха

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