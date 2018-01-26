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Истории из жизни

Ночные привидения на шоссе

Года два-три назад довелось поздно ночью ехать по загородной дороге, домой возвращалась, припозднилась. Еду себе, машин нет, вообще я одна, до шоссе ещё километров, может, пять.

Вижу, стоит на пути деревушка в низинке, в тумане. И остановка автобусная. И вот, когда я уже поравнялась с остановкой, то чётко увидала, как буквально налетаю на девушку, блондинку длинноволосую, она как из под земли нарисовалась. Я, естественно, как все приличные женщины, глаза закрыла, затормозила. Испугалась, что задела её, т.к. она сбоку была. Удар не ощущался, звуков не было, но я всё равно остановилась, вышла из машины и пошла посмотреть, а никого нет. Ни сзади, ни спереди, ни сбоку, нигде.

Сказать, что я тогда подумала и представила — это ничего не сказать. Начиная от подставы и мистики, заканчивая сумасшествием собственного мозга, который всё же с опозданием, но включился, я бегом за руль, заблокировала двери и уехала с холодными руками и зубами, отбивающими «высокие вибрации». Буквально выехав из туманной низинки, сразу и машины на пути попались и как-то спокойнее стало.

Спустя некоторое время моя знакомая рассказывает чуть ли не аналогичную историю. Она так же поздно вечером возвращалась на машине. Дети (двое) спали сзади. И ей привиделась девушка светлая на шоссе, но практически в лоб, как сквозь машину прошла. Никакого удара не было. Она тоже остановилась, но не вышла, а посмотрела в заднее и боковые зеркала и увидела пожилую женщину, старуху, которая стояла и смотрела ей вслед. Ну, она тоже уехала в жутком ужасе.

Автор: scanira.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:54
Сегодня, 19:54 by HelldogПросмотров: 189Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: шоссе призраки привидения девушка старуха

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 20:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 265
Жутковато даже от того, что женщина одна поздно ночью едет по загородной дороге, а с двумя детками в придачу, вообще ужас. Я бы не рискнула.
+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
#2 написал: odinokiy putnik
Сегодня, 20:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (61|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 219
Видимо этих женщин когда-то сбили на этом месте. Вот они и являются водителям. За историю плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#3 написал: A.Norton
Сегодня, 21:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (82|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 120
Вспомнил эпизод сериала "Сверхьестественное" - "Дорожные убийства". В том эпизоде были показаны два призрака, появляющиеся на одном участке дороги. Сами призраки вымышлены, но создатель сериала Эрик Крипке снимал его, черпая сюжеты в городских легендах и фольклоре. Легенд о призраках на дорогах рассказано очень много, сомнительно, что все они вранье. Что-то водители точно видят.
Зарегистрирован: 25.12.2017
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 21:25
0
Группа: Авторы
Репутация: (2652|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 124
Да... Жутенько))) Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#5 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 21:32
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 78
У подруги со старухой пострашнее было.
Мои знакомые ездили на машине отдыхать на юг. Остановились ночью на обочине, и сфоткались. Глянули, а там призрак и одному из низ руку на плечо положил. Сфоткался видимо за компанию. Потом приехали они с отдыха домой, а эта единственная фотка то не открывается. Много аварий на дорогах, вот и встречаются. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
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