Голосующая бабка

Голосующая бабкаБывший свекор рассказывал, он водитель, далее с его слов.
Послали в другой город с грузом, дорогу знаю, к вечеру буду на месте.
Еду, темнеет. Смотрю - остановка. На ней бабка с палочкой стоит - голосует. Проезжаю мимо.
От этой остановки прямо примерно 3 км, поворот - и я на месте.
Еду-еду, нет поворота и всё тут, смотрю, уже час по прямой хреначу...
Слева появляется та же остановка, на ней так и стоит бабка. Думаю, видно, по кругу дал, сбрасываю скорость, еду максимально внимательно. Нет поворота, опять одна прямая, опять через час остановка, бабка... становиться сыкотно.
Уже быстрее пешком идти, чем я еду и вглядываюсь в дорогу в надежде на поворот, но нет его... час по прямой, остановка, бабка.
Останавливаюсь, подхожу к ней, мол, бабка - тут поворот был, третий раз еду мимо, куда делся-то? На что она отвечает:
- Ой, сынок, обозналась, не за тобой стою, езжай - там он.
Через полчаса я уже брал курс домой.
Мистика - она такая)
Автор: BoGinyaS.
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Вчера, 11:32 by ЛетягаПросмотров: 1 420Комментарии: 18
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