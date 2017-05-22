Голосующая бабка

Летяга Просмотров: 1 420 Комментарии: 18 +42 Вчера, 11:32 by

Бывший свекор рассказывал, он водитель, далее с его слов.Послали в другой город с грузом, дорогу знаю, к вечеру буду на месте.Еду, темнеет. Смотрю - остановка. На ней бабка с палочкой стоит - голосует. Проезжаю мимо.От этой остановки прямо примерно 3 км, поворот - и я на месте.Еду-еду, нет поворота и всё тут, смотрю, уже час по прямой хреначу...Слева появляется та же остановка, на ней так и стоит бабка. Думаю, видно, по кругу дал, сбрасываю скорость, еду максимально внимательно. Нет поворота, опять одна прямая, опять через час остановка, бабка... становиться сыкотно.Уже быстрее пешком идти, чем я еду и вглядываюсь в дорогу в надежде на поворот, но нет его... час по прямой, остановка, бабка.Останавливаюсь, подхожу к ней, мол, бабка - тут поворот был, третий раз еду мимо, куда делся-то? На что она отвечает:- Ой, сынок, обозналась, не за тобой стою, езжай - там он.Через полчаса я уже брал курс домой.Мистика - она такая)Автор: BoGinyaS.

Ключевые слова: Водитель бабка поворот дорога остановка

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