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Истории из жизни

Голосующая бабка

Бывший свекор рассказывал, он водитель, далее с его слов.
Послали в другой город с грузом, дорогу знаю, к вечеру буду на месте.
Еду, темнеет. Смотрю - остановка. На ней бабка с палочкой стоит - голосует. Проезжаю мимо.
От этой остановки прямо примерно 3 км, поворот - и я на месте.
Еду-еду, нет поворота и всё тут, смотрю, уже час по прямой хреначу...
Слева появляется та же остановка, на ней так и стоит бабка. Думаю, видно, по кругу дал, сбрасываю скорость, еду максимально внимательно. Нет поворота, опять одна прямая, опять через час остановка, бабка... становиться сыкотно.
Уже быстрее пешком идти, чем я еду и вглядываюсь в дорогу в надежде на поворот, но нет его... час по прямой, остановка, бабка.
Останавливаюсь, подхожу к ней, мол, бабка - тут поворот был, третий раз еду мимо, куда делся-то? На что она отвечает:
- Ой, сынок, обозналась, не за тобой стою, езжай - там он.
Через полчаса я уже брал курс домой.
Мистика - она такая)



Автор: BoGinyaS.
Источник.

Вчера, 11:32 by ЛетягаПросмотров: 1 420Комментарии: 18
+42

Ключевые слова: Водитель бабка поворот дорога остановка

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Комментарии

#1 написал: Мария Сайгина
Вчера, 11:53
+5
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 895
Офигеть, такая бабулька, сама милота.
- Ой, сынок, обозналась, не за тобой стою, езжай - там он. [u][/u]
Всего делов-то, мужик 3 часа круги наматывает, а она обозналась. Так упертая такая, 3 часа!!!!!
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#2 написал: Talisha
Вчера, 12:39
+8
Группа: Посетители
Репутация: (1605|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 3 998
Смертушка ждала своего...
Зарегистрирован: 18.05.2015
           
#3 написал: FromSiberia
Вчера, 14:03
+3
Группа: Посетители
Репутация: (95|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 954
Ничего себе лиса полярная! За кем бабка стояла-то? вот не повезло тому... Но она молодец, что случайно попавшего под раздачу отпустила, наверняка могла бы и...

++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#4 написал: Fleur Delacour
Вчера, 14:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (239|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 447
Ну тут сам вывод напрашивается, ху из ху. Плюсану, да.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#5 написал: Jako tako
Вчера, 15:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 46
И правда, смерть была. Очень жутко! Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#6 написал: Прохожий
Вчера, 16:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 93
Комментариев: 986
Намёк автора, конечно, понятен, но не верю лично я в антропоморфность смерти. Человек, проецируя на неё свой образ, пытается придать ей и свои слабости и недостатки. Ну, как поспеть такой бабке за всеми живыми, если она на одного бедолагу столько времени тратит, да и то ошибается? Кто-то начинает выдумывать смерти помощников, разводит целую канцелярию, с офисами и клерками. Бритва Оккама кромсает эту чепуху безжалостно.

И потом, если есть персонификация смерти, то и у жизни она тоже есть? Скажем, явилась к девушке призрачная скучная тетка с дежурной ромашкой, изумила её до крайности, а в результате у девушки - секс, беременность и дитя в точности по графику. Кто такие истории слышал?
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#7 написал: Tremolante
Вчера, 16:58
+4
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 177
Не дрейфь, мужик, я к канарейке! (с)
Зарегистрирован: 2.08.2013
#8 написал: Попутчица
Вчера, 18:08
+4
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 129
Почему мне не верится в правдивость этой истории? Потому что водители обычно, решив, что проехали поворот разворачиваются. А тут целый час ехал и искал поворот. Ладно первый раз, но не 3 часа же. А так похожих историй много, в некоторые верится, некоторые явно выглядят выдуманными. И тем более смерть ошиблась, как-то в этот момент вооьще не верится.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#9 написал: Летяга
Вчера, 18:26
+5
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 806
Комментариев: 8 783
Цитата: Прохожий
Скажем, явилась к девушке призрачная скучная тетка с дежурной ромашкой, изумила её до крайности, а в результате у девушки - секс, беременность и дитя в точности по графику. Кто такие истории слышал?

Я. Дитю 21 год. Точно по графику. Но подробностей не будет.
Цитата: Попутчица
И тем более смерть ошиблась, как-то в этот момент вооьще не верится.

А у Автора где-то утверждается, что это смерть была?
Сами трактовку додумают, сами же в неё и не верят. Тогда уж с комментаторами спорьте.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#10 написал: Мария Сайгина
Вчера, 18:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 895
Цитата: Летяга
Цитата: Прохожий
Скажем, явилась к девушке призрачная скучная тетка с дежурной ромашкой, изумила её до крайности, а в результате у девушки - секс, беременность и дитя в точности по графику. Кто такие истории слышал?

Я. Дитю 21 год. Точно по графику. Но подробностей не будет.
Цитата: Попутчица
И тем более смерть ошиблась, как-то в этот момент вооьще не верится.

А у Автора где-то утверждается, что это смерть была?
Сами трактовку додумают, сами же в неё и не верят. Тогда уж с комментаторами спорьте.

Согласна, один смерть предположил и понеслось. Я когда прочитала, подумала бабка отомстила за то, что не подобрал. А она вон на трассу мстить вышла 336
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#11 написал: daytaler
Вчера, 19:15
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Публикаций: 0
Комментариев: 288
Поворот не туда...Какая из частей не помню.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#12 написал: Попутчица
Вчера, 20:50
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Публикаций: 3
Комментариев: 129
Цитата: Летяга
Цитата: Прохожий
Скажем, явилась к девушке призрачная скучная тетка с дежурной ромашкой, изумила её до крайности, а в результате у девушки - секс, беременность и дитя в точности по графику. Кто такие истории слышал?

Я. Дитю 21 год. Точно по графику. Но подробностей не будет.
Цитата: Попутчица
И тем более смерть ошиблась, как-то в этот момент вооьще не верится.

А у Автора где-то утверждается, что это смерть была?
Сами трактовку додумают, сами же в неё и не верят. Тогда уж с комментаторами спорьте.

Ну тут да, я именно по комментариям тот же вывод сделала, что был намёк на смерть =). А вот подробности хотелось бы услышать, жаль что не хотите рассказывать. Заинтриговали.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#13 написал: abrashechka
Вчера, 21:43
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Комментариев: 352
Бабка была знающей, а не смертью, я знаю немного про такое.
Кого-то проучить хотела, видимо того, кто ездит на такой же машине. По старости обозналась.

Смерть знает кого ей забирать, она не шутит вот так.

История хорошая, я ей верю. Плюс.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#14 написал: LudaM
Вчера, 22:25
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Публикаций: 6
Комментариев: 752
Цитата: Попутчица
А у Автора где-то утверждается, что это смерть была?
Сами трактовку додумают, сами же в неё и не верят.


Угу.
Еще и намек какой то увидели у автора ) Автор просто мистической историей поделился

А история интересная, плюс плюс
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#15 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (187|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 450
Из моих знакомых мне никто дорожных историй мистических не рассказывал. Ну по крайней мере не помню, чтоб рассказывали.
Но почему-то верится... Вот плюс!
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#16 написал: Tanusha13666
Вчера, 23:27
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
Это что-то новенькое 173
Зарегистрирован: 9.11.2019
#17 написал: ПИК НИК
Сегодня, 00:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (494|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 967
Я стараюсь подвозить стариков, если место есть. Тут был случай, не подвёз. Не прошла бабушка в салон по габаритам. Вот только ночью не беру никого, народ бывает голосует, но не останавливаюсь. Вокруг лесА, жилья мало, кто они, посреди трассы средь ночи? Что хотят? Тут ещё вопрос возник, кого можно ждать на остановке минимум три часа, да на ночь глядя? Хотя, мои сейчас тоже могут ждать, сами не зная чего и теряться. Склероз, деменция спутники старости. Возможно та бабушка просто больной , старый человек, а водила был невнимателен, вечерело, спешил...

P.S. У мово товарища, есть такая черта, он одну историю , спустя некоторое время,рассказывает обычно прибавляя всего по чуть-чуть. Думаю будь он героем этой истории, лет через десять он бы рассказал, что десяток раз не встретил поворот, дня два ездил мимо остановки и бабушки, по пути ночуя в придорожных мотелях, потом посадив бабушку к себе, ещё катал её в кабине дня три и уже вместе с ней, обнаружил поворот где и высадил её, а сам по инерции добрался до пункта назначения, так как четыре дня назад сжёг всю соляру. А по факту было бы, что просто отвлёкся, прикуривал неудачно, пролетел, вернулся, спросил у бабушки, та, как шмогла ответила и он уже более внимательно поехал дальше.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#18 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 03:34
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Группа: Журналисты
Репутация: (2965|-1)
Публикаций: 1 893
Комментариев: 12 071
Хорошо бабульку встретил, а не собаку или волка, всё не так "сыкотно", как Автор пишет.))) Отвлекающий манёвр удался, мужик оказывается стоял на месте, временами просыпаясь.)))) joy +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
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