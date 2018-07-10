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Истории из жизни

Люди без тени

Люди без тени

Вы когда-нибудь обращали внимание на тех, кто находится рядом с вами? Неважно где, в толпе на улице, на автобусной остановке или на пешеходном переходе.

Я уже не первый раз натыкаюсь на людей, у которых нет тени. Первый случай был в начале весны этого года. Стою перед пешеходным переходом, ожидаю знак светофора, чтобы перейти на другую сторону, стою не одна, людей уже прилично собралось. От нечего делать разглядываю их. И тут замечаю некое несоответствие.

У всех людей есть тень, кроме мужчины возрастом чуть за 50 в серых брюках и темной куртке, на плече у него висит спортивная сумка. Солнце светит достаточно хорошо, но тень мужчина не отбрасывает. Светофор загорелся, и люди двинулись через дорогу, и опять взгляд цепляется за людей и их тени, а у того мужчины ее нет. Пока разглядывала, он несколько раз обернулся и на меня посмотрел. На лицо ничего примечательного - такого в толпе увидишь и через пару минут забудешь.

Долго я вспоминала этот случай, уже почти забыла. Но через пару месяцев еще раз увидела человека без тени. На этот раз была женщина. Чуть полноватая, в длинной юбке в мелкий белый цветочек и светлой ветровке. Мелкие кучерявые, светлые волосы, и снова взгляд на лицо, самое обычное ничем не примечательное. Если бы не отсутствие тени! Подошел автобус, женщина села в него вместе с другими пассажирами.

И последняя странная встреча случилась буквально 2 недели назад. Автобусная остановка, человек пять там и плюс я. Глаз цепляет молодого парня лет 22-25 на вид. Темные джинсы, кеды, темно-синяя кофта. Парень ковыряется в телефоне, периодически отрываясь и выглядывая нужный автобус. И снова что-то не так, глаз цепляет, что у него нет тени, вообще. У рядом с ним стоящих людей есть, а у него нет. Подъехал автобус, он в него сел и уехал.

Это что вообще? Как так может быть? Я специально приглядывалась, это не глюк и не оптический обман. Почему у этих людей нет тени?

Автор - Лерри.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:39
Сегодня, 06:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 402Комментарии: 8
+10

Ключевые слова: Улица толпа остановка люди отсутствие тени автобус женщина

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:11
+5
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Комментариев: 1 712
Будет чем заняться в солнечную погоду) Буду выискивать людей без тени)
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#2 написал: Vologodskaya
Сегодня, 10:19
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 39
вы перегрелись на солнце
Зарегистрирован: 20.06.2017
#3 написал: Йожык
Сегодня, 11:46
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 61
У Кастанеды было что-то про бездушных, которые не отбрасывают тень. А еще если рассматривать тени людей, то можно увидеть различие в плотности тени. Человек с самой светлой тенью является энергичным. А у кого темная- ослабленный в энергетическом плане.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#4 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 11:48
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Репутация: (109|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 846
Очень интересное наблюдение. Тоже теперь буду смотреть. Интересно эти люди в курсе сами, что у них нет тени? А может это что-то значит, и у автора есть дар видеть, что другие не видят?
А если эти люди без тени на грани смерти.
Очень интересно.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#5 написал: Light_a_dark
Сегодня, 11:52
+1
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Репутация: (353|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 1 712
Цитата: Йожык
Человек с самой светлой тенью является энергичным. А у кого темная- ослабленный в энергетическом плане.

Тоже понаблюдаю)
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:01
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 2 701
Честно говоря, я тоже такое два раза наблюдала. Не знаю, что это такое. Но думаю, что в этом что-то есть, интересно, и правда, я и не задумывалась тогда. Спасибо, что поделились,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#7 написал: Связист
Сегодня, 13:48
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 24
Я бы дальше понаблюдал. Может они еще и в витринах (зеркалах) не отражаются.
Зарегистрирован: 26.12.2018
#8 написал: Jako tako
Сегодня, 14:31
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 618
Цитата: Light_a_dark
Будет чем заняться в солнечную погоду) Буду выискивать людей без тени)

Аналогично)))
Теперь не смогу себе отказать в таком удовольствии.
Про отражение в зеркале тоже хорошее замечание.
У кого какие мысли, что это за люди могут быть?
У меня другая крайность - я иногда замечаю вокруг людей чёрную ауру. Началось это ещё в школе, когда я увидела мужчину, спускающегося по лестнице, а вокруг него не светлая серебристая, а темная. С тех пор видела подобное ещё пару раз. Тоже в непонятках, что это может быть.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
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