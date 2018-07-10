Люди без тени

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:39

Сделано_в_СССР Просмотров: 402 Комментарии: 8 +10 Сегодня, 06:39 by

Вы когда-нибудь обращали внимание на тех, кто находится рядом с вами? Неважно где, в толпе на улице, на автобусной остановке или на пешеходном переходе.Я уже не первый раз натыкаюсь на людей, у которых нет тени. Первый случай был в начале весны этого года. Стою перед пешеходным переходом, ожидаю знак светофора, чтобы перейти на другую сторону, стою не одна, людей уже прилично собралось. От нечего делать разглядываю их. И тут замечаю некое несоответствие.У всех людей есть тень, кроме мужчины возрастом чуть за 50 в серых брюках и темной куртке, на плече у него висит спортивная сумка. Солнце светит достаточно хорошо, но тень мужчина не отбрасывает. Светофор загорелся, и люди двинулись через дорогу, и опять взгляд цепляется за людей и их тени, а у того мужчины ее нет. Пока разглядывала, он несколько раз обернулся и на меня посмотрел. На лицо ничего примечательного - такого в толпе увидишь и через пару минут забудешь.Долго я вспоминала этот случай, уже почти забыла. Но через пару месяцев еще раз увидела человека без тени. На этот раз была женщина. Чуть полноватая, в длинной юбке в мелкий белый цветочек и светлой ветровке. Мелкие кучерявые, светлые волосы, и снова взгляд на лицо, самое обычное ничем не примечательное. Если бы не отсутствие тени! Подошел автобус, женщина села в него вместе с другими пассажирами.И последняя странная встреча случилась буквально 2 недели назад. Автобусная остановка, человек пять там и плюс я. Глаз цепляет молодого парня лет 22-25 на вид. Темные джинсы, кеды, темно-синяя кофта. Парень ковыряется в телефоне, периодически отрываясь и выглядывая нужный автобус. И снова что-то не так, глаз цепляет, что у него нет тени, вообще. У рядом с ним стоящих людей есть, а у него нет. Подъехал автобус, он в него сел и уехал.Это что вообще? Как так может быть? Я специально приглядывалась, это не глюк и не оптический обман. Почему у этих людей нет тени?Автор - Лерри.

Ключевые слова: Улица толпа остановка люди отсутствие тени автобус женщина

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