Голые сучья похожи на черные руны

Голые сучья похожи на черные руныГолые сучья похожи на чёрные руны.
Грязною медью тускнеет на тверди листва.
Вскоре натянутся лунные, сизые струны,
Скоро зашепчутся стылых заклятий слова.
Видишь избушку забытую там, на пригорке?
Только стемнеет - затеплит с десяток огней.
Мрачная дама в холодном, серебряном шелке
Выйдет к избушке из чёрных, как сажа, теней.
В дверь постучится и что-то чудное пошепчет,
Странные звуки послышатся даме в ответ:
Словно листвою пугливою ветер лепечет,
Будто бы шепчет непознанным говором свет.
Дама на это приветствие лишь усмехнётся,
Внутрь избушки серебряной дымкой скользнёт.
Дым над трубою курчавою лентой завьётся,
Лунное око монетою старой блеснёт.
Слишком похожи холодные сучья на руны,
Странно тускнеет на тверди промёрзшей листва...
Кем-то нездешним тревожатся лунные струны,
Кто-то сплетает незримых заклятий слова...
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:25
Вчера, 16:25 by ГальдрПросмотров: 185Комментарии: 2
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