"Коснись моей руки"

Qusto Просмотров: 126 Комментарии: 4 +5 Вчера, 21:22 by

Коснись моей руки, дрожишь? Она безумно холодна,Как лёд, как снег, как жёлтая прекрасная луна.Не бойся и не думай убегать, найду твой запах среди тысячи миров,Безумно сложно перед зовом устоять, ещё немного и зверь вырвется с оков.Хоть были мысли непорочны и чисты, с любовью билось твое пламенное сердце,Зачем пришла, зачем искала ты? Открыла к тьме затерянную дверцу.В романах, что читаешь перед сном, вампиры, люди... Там любовь как будто в сказке,Все книжки лгут, правдивы лишь в одном, таких, как я, встречать тебе опасно.Всё поняла, какие грустные глаза... На нежной шее бьётся в такт дыханью вена,На пол упала горькая слеза. Мне жаль тебя... И потому убью мгновенно!Я жажду крови! Пробиваются клыки, весь в предвкушении, смеюсь от наслажденья,Не замечаю в твоём взгляде огоньки, ты изменилась за короткое мгновенье,Ещё чуть-чуть и я сгорю дотла, вогнала кол в моё небьющееся сердце,Теперь я понял, для чего пришла. Давно ты знаешь к тьме затерянную дверцу...

Ключевые слова: Тьма глаза сердце кол авторский стих

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