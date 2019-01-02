"Коснись моей руки"Коснись моей руки, дрожишь? Она безумно холодна,
Как лёд, как снег, как жёлтая прекрасная луна.
Не бойся и не думай убегать, найду твой запах среди тысячи миров,
Безумно сложно перед зовом устоять, ещё немного и зверь вырвется с оков.
Хоть были мысли непорочны и чисты, с любовью билось твое пламенное сердце,
Зачем пришла, зачем искала ты? Открыла к тьме затерянную дверцу.
В романах, что читаешь перед сном, вампиры, люди... Там любовь как будто в сказке,
Все книжки лгут, правдивы лишь в одном, таких, как я, встречать тебе опасно.
Всё поняла, какие грустные глаза... На нежной шее бьётся в такт дыханью вена,
На пол упала горькая слеза. Мне жаль тебя... И потому убью мгновенно!
Я жажду крови! Пробиваются клыки, весь в предвкушении, смеюсь от наслажденья,
Не замечаю в твоём взгляде огоньки, ты изменилась за короткое мгновенье,
Ещё чуть-чуть и я сгорю дотла, вогнала кол в моё небьющееся сердце,
Теперь я понял, для чего пришла. Давно ты знаешь к тьме затерянную дверцу...
Вчера, 21:22 by QustoПросмотров: 126Комментарии: 4
Ключевые слова: Тьма глаза сердце кол авторский стих