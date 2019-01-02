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Стихи

"Коснись моей руки"

Коснись моей руки, дрожишь? Она безумно холодна,
Как лёд, как снег, как жёлтая прекрасная луна.
Не бойся и не думай убегать, найду твой запах среди тысячи миров,
Безумно сложно перед зовом устоять, ещё немного и зверь вырвется с оков.
Хоть были мысли непорочны и чисты, с любовью билось твое пламенное сердце,
Зачем пришла, зачем искала ты? Открыла к тьме затерянную дверцу.
В романах, что читаешь перед сном, вампиры, люди... Там любовь как будто в сказке,
Все книжки лгут, правдивы лишь в одном, таких, как я, встречать тебе опасно.
Всё поняла, какие грустные глаза... На нежной шее бьётся в такт дыханью вена,
На пол упала горькая слеза. Мне жаль тебя... И потому убью мгновенно!
Я жажду крови! Пробиваются клыки, весь в предвкушении, смеюсь от наслажденья,
Не замечаю в твоём взгляде огоньки, ты изменилась за короткое мгновенье,
Ещё чуть-чуть и я сгорю дотла, вогнала кол в моё небьющееся сердце,
Теперь я понял, для чего пришла. Давно ты знаешь к тьме затерянную дверцу...

Вчера, 21:22 by QustoПросмотров: 126Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Тьма глаза сердце кол авторский стих

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Комментарии

#1 написал: mad_billy
Сегодня, 05:00
0
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Комментариев: 27
Прекрасный стих - однозначный плюс
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#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:56
+1
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Комментариев: 6 728
Какой он наивный оказался)))
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Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: kusi
Сегодня, 09:26
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Шикарный стих! Яркий, эмоциональный. От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#4 написал: Qusto
Сегодня, 09:45
+1
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 2 632
Всем спасибо за комментарии! blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
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