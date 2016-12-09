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Стихи

Когда за мной ты придёшь

В тот день, когда ты придёшь,
Пусть льет за окнами дождь,
Я соберу узелок с вещами...
И, чтоб не встало преград меж нами,
Я настежь дверь распахну.
Ну, заходи! Я умру,
Как только жадно протянешь руки.
Полжизни я провела в разлуке.
Она, возможно, простит?
Но пусть нас смерть обручит,
Навеки вечные обвенчает!
Я так просила ее ночами,
Чтоб ты за мною пришел.
И вот ты здесь, ты нашел
Дорогу прямо с небес до дома,
Где все тебе больше не знакомо...
Так заходи в наш мирок.
Я собрала узелок.
И я давно умерла душою,
Ты по ошибке забрал с собою
Ее. И боль. И покой.
Но только не взял с собой
Меня. Скажи, а куда мне деться?
Покуда бьётся живое сердце?
Входи, любимый мертвец,
Я чую: близок конец!
Коснись руками, коснись губами,
Не существует преград меж нами!
Я не боюсь, не грущу,
Тебя я в сердце пущу.
Останови этот глупый орган.
И подожди меня там, у морга...

Вещички собраны. Дверь открыта.
Я у порога. Живая Рита.
Когда за мной ты придёшь,
Пусть льет за окнами дождь...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:39
Сегодня, 09:39 by marzzzПросмотров: 61Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Смерть любовь узелок авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
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Это очень тяжело даже представить. Стих прожитый +
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#2 написал: зелёное яблочко
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Как сильно то! Неужели и такие чувства есть на свете?
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#3 написал: Joss
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#5 написал: Гюльнара
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Идея стихотворения мне лично не понравилась, хотя написано оно хорошо. Вот к таким ночью и прилетают "огненные змеи". Ну и "Мастера и Маргариту", конечно, напомнило. +
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#6 написал: marzzz
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Цитата: Гюльнара
Идея стихотворения мне лично не понравилась

Идеи здесь нет. Есть обнаженные чувства и оголённые, как провода, нервы. Всплеск эмоций - и через семь минут готовые рифмы. Никакого скрытого смысла искать не нужно. 453

Цитата: Гюльнара
Вот к таким ночью и прилетают "огненные змеи

В удовольствием приму парочку. Для них есть два заготовленных аттракциона. Ровно, как в словах некогда популярной песни Земфиры:
"Корабли в моей гавани.
Не взлетим, как поплаваем!"
Иными словами, если не получится полетать, охлаждающий душ змиям обеспечен. С учётом того, что змеи огненные, вряд ли им захочется прилететь повторно после водных процедур 404

Цитата: Гюльнара
Ну и "Мастера и Маргариту", конечно, напомнило. +

Благодарю, я Маргарита, но не до такой степени, чтобы в такую дождливую погоду, на метлу - и в окошко! Давненько этого не делала... Возможно, удастся договориться с огненным змием, обещанным выше, и полетать без применения дворничьего инвентаря. smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
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