Когда за мной ты придёшь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:39

marzzz Просмотров: 61 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 09:39 by

В тот день, когда ты придёшь,Пусть льет за окнами дождь,Я соберу узелок с вещами...И, чтоб не встало преград меж нами,Я настежь дверь распахну.Ну, заходи! Я умру,Как только жадно протянешь руки.Полжизни я провела в разлуке.Она, возможно, простит?Но пусть нас смерть обручит,Навеки вечные обвенчает!Я так просила ее ночами,Чтоб ты за мною пришел.И вот ты здесь, ты нашелДорогу прямо с небес до дома,Где все тебе больше не знакомо...Так заходи в наш мирок.Я собрала узелок.И я давно умерла душою,Ты по ошибке забрал с собоюЕе. И боль. И покой.Но только не взял с собойМеня. Скажи, а куда мне деться?Покуда бьётся живое сердце?Входи, любимый мертвец,Я чую: близок конец!Коснись руками, коснись губами,Не существует преград меж нами!Я не боюсь, не грущу,Тебя я в сердце пущу.Останови этот глупый орган.И подожди меня там, у морга...Вещички собраны. Дверь открыта.Я у порога. Живая Рита.Когда за мной ты придёшь,Пусть льет за окнами дождь...

Ключевые слова: Смерть любовь узелок авторский стих

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