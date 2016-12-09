Когда за мной ты придёшьВ тот день, когда ты придёшь,
Пусть льет за окнами дождь,
Я соберу узелок с вещами...
И, чтоб не встало преград меж нами,
Я настежь дверь распахну.
Ну, заходи! Я умру,
Как только жадно протянешь руки.
Полжизни я провела в разлуке.
Она, возможно, простит?
Но пусть нас смерть обручит,
Навеки вечные обвенчает!
Я так просила ее ночами,
Чтоб ты за мною пришел.
И вот ты здесь, ты нашел
Дорогу прямо с небес до дома,
Где все тебе больше не знакомо...
Так заходи в наш мирок.
Я собрала узелок.
И я давно умерла душою,
Ты по ошибке забрал с собою
Ее. И боль. И покой.
Но только не взял с собой
Меня. Скажи, а куда мне деться?
Покуда бьётся живое сердце?
Входи, любимый мертвец,
Я чую: близок конец!
Коснись руками, коснись губами,
Не существует преград меж нами!
Я не боюсь, не грущу,
Тебя я в сердце пущу.
Останови этот глупый орган.
И подожди меня там, у морга...
Вещички собраны. Дверь открыта.
Я у порога. Живая Рита.
Когда за мной ты придёшь,
Пусть льет за окнами дождь...
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:39
Сегодня, 09:39 by marzzzПросмотров: 61Комментарии: 6
Ключевые слова: Смерть любовь узелок авторский стих