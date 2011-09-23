Монолог вампира

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:46

Qusto Просмотров: 36 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 13:31 by

Не говори мне о любви, ведь ты не знаешь -Сердца нет у мне подобных,Хочу купаться лишь в людской крови,Подле держать не близких, а удобных.Меня мант ни разум, ни краса, лишь вена, что стучит на твоей шее!"Убей!" - мне снова шепчут голоса,Сухие губы без еды давно немеют!Пытался искушенье побороть,Но все бессмысленно, попытки давно в прошлом,Нет чувств, есть только жажда, твоя плоть...Невыносимо и сдержаться невозможно!Упрямо пробиваются клыки, белее их лишь твоя пламенная кожа,Ты вся трепещешь, мысли далеки,Меня ты хочешь так безумно! Осторожно...Я убираю прядь волос твоих,Бегут мурашки... Как змея от страсти вьешься...Нет больше сил, нет больше нас двоих,Все осознав, в последний раз ты обернешься,Посмотришь в мои дикие глаза,Играет жажды в них безудержное пламя!Что не погасит ни последняя слеза, ни ты, ни то, что было между нами...

Ключевые слова: Вампир жажда клыки любовь авторский стих

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