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Стихи

Монолог вампира

Монолог вампира

Не говори мне о любви, ведь ты не знаешь -
Сердца нет у мне подобных,
Хочу купаться лишь в людской крови,
Подле держать не близких, а удобных.
Меня манит ни разум, ни краса, лишь вена, что стучит на твоей шее!
"Убей!" - мне снова шепчут голоса,
Сухие губы без еды давно немеют!
Пытался искушенье побороть,
Но все бессмысленно, попытки давно в прошлом,
Нет чувств, есть только жажда, твоя плоть...
Невыносимо и сдержаться невозможно!
Упрямо пробиваются клыки, белее их лишь твоя пламенная кожа,
Ты вся трепещешь, мысли далеки,
Меня ты хочешь так безумно! Осторожно...
Я убираю прядь волос твоих,
Бегут мурашки... Как змея от страсти вьешься...
Нет больше сил, нет больше нас двоих,
Все осознав, в последний раз ты обернешься,
Посмотришь в мои дикие глаза,
Играет жажды в них безудержное пламя!
Что не погасит ни последняя слеза, ни ты, ни то, что было между нами...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:46
Сегодня, 13:31 by QustoПросмотров: 36Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Вампир жажда клыки любовь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 13:40
+4
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Комментариев: 6 887
Шикарно! В стихе отражена полная гамма чувств. От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 14:13
+2
Онлайн
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Репутация: (1974|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 701
Прямо столько эмоций пробуждает!) здорово! Ты молодец как всегда в том, что умеешь выразить буквально все малым +++++
Девушка на Крокозяблу наш похожа)
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: Летяга
Сегодня, 15:43
+2
Онлайн
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Публикаций: 634
Комментариев: 7 822
Ух, какой размер сложный! Про эмоциональную составляющую тебе уже написали, так что я за рост технического мастерства выскажусь. В том смысле, что ты здорово вырос в этом плане. Молодец
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
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