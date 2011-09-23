Монолог вампира
Не говори мне о любви, ведь ты не знаешь -
Сердца нет у мне подобных,
Хочу купаться лишь в людской крови,
Подле держать не близких, а удобных.
Меня манит ни разум, ни краса, лишь вена, что стучит на твоей шее!
"Убей!" - мне снова шепчут голоса,
Сухие губы без еды давно немеют!
Пытался искушенье побороть,
Но все бессмысленно, попытки давно в прошлом,
Нет чувств, есть только жажда, твоя плоть...
Невыносимо и сдержаться невозможно!
Упрямо пробиваются клыки, белее их лишь твоя пламенная кожа,
Ты вся трепещешь, мысли далеки,
Меня ты хочешь так безумно! Осторожно...
Я убираю прядь волос твоих,
Бегут мурашки... Как змея от страсти вьешься...
Нет больше сил, нет больше нас двоих,
Все осознав, в последний раз ты обернешься,
Посмотришь в мои дикие глаза,
Играет жажды в них безудержное пламя!
Что не погасит ни последняя слеза, ни ты, ни то, что было между нами...
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:46
Сегодня, 13:31 by QustoПросмотров: 36Комментарии: 3
Ключевые слова: Вампир жажда клыки любовь авторский стих