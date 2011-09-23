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Стихи

Стюардесса Ада

Плавною походкой стюардесса
Проплывала, призрачно скользя.
К ней не проявляли интереса
Те, кому зреть тайное нельзя.

Я в неё влюбился в одночасье!
(Слишком фэнтезийно хороша).
Понял я: она моё лишь счастье,
Даже коль погибшая душа!

Статная и тонкая кокетка
Так прельстила грацией меня...
Тесным самолёт стал, будто клетка,
Сердце бьётся, бешено звеня!

- Подожди, моё очарование,
Дай увидеть твой прекрасный взор!
Принесу тебе себя в заклание,
Лишь начни со мною разговор...

Обернулось нежное создание,
Дева небывалой красоты!
И сказала:
- Нужно не заклание.
Пусть лишь исполняются мечты.

Быть любима я всегда мечтала,
А ещё мечтала я любить!
Я давно тебя, мой друг, искала.
Вместе вечно будем мы парить...

И в улыбке чудно-белоснежной
Обнажила девушка клыки!
А в причёске вольной и небрежной
Заплясали синью огоньки.

...Так я стал невидимым влюблённым
Демоном в полёте навсегда!
Стюардессой Ада окрылённым.
И у нас - Счастливая Звезда!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:35 by ЭвиллсПросмотров: 456Комментарии: 6
+3

Ключевые слова: Девушка вампир демон вечность авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 12:35
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1534|0)
Публикаций: 328
Комментариев: 6 260
Лёгкий, воздушный стих) ++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 13:22
+1
Группа: Авторы
Репутация: (1506|2)
Публикаций: 89
Комментариев: 2 630
Внезапно посетила фантазия такая: а вдруг бывают среди стюардесс демонессы и вампирши? smiling_imp 383
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#3 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 13:28
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1119|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 731
Да, но так как Ада может быть и именем, лучше сохранить интригу в предисловии. Интереснее же читать, не зная чего ожидать. Описанием может быть к примеру- любовь к полётам, которая вдохновила на стих.
Надеюсь не обидила, название шикарное, как и стих. ПЛЮС.
Если бы творчество автора было бы мне безразлично, то я бы промолчала.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#4 написал: Эвиллс
Сегодня, 13:32
0
Группа: Авторы
Репутация: (1506|2)
Публикаций: 89
Комментариев: 2 630
Не все читают предисловия. А может демоницу - вампирессу ту и правда Ада зовут? girlred
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#5 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 13:48
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1119|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 731
Цитата: Эвиллс
Не все читают предисловия. А может демоницу - вампирессу ту и правда Ада зовут? girlred

Подумай, просто подумай над предисловием. Вот например твои слова из предыдущего комментария вполне подходят к описанию, отнесись к нему как к творчеству.
Я долго смотрела в след удаляющемуся самолёту и задумалась:"Кто находится на борту, куда они летят?- и внезапно меня посетило вдохновение. У тебя фантазии побольше чем у меня, я лишь могу дать совет, что в стихе должно быть прекрасно всё, и название и описание, не раскрывай карты, вот я твой читатель, читающий описания.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#6 написал: Калина74
Сегодня, 15:29
+1
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Репутация: (74|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 383
Я тоже плюс поставила, но почему-то его не вижу ((( Молодец автор, истинно творческая душа...
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
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