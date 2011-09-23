Стюардесса Ада

Стюардесса АдаПлавною походкой стюардесса
Проплывала, призрачно скользя.
К ней не проявляли интереса
Те, кому зреть тайное нельзя.
Я в неё влюбился в одночасье!
(Слишком фэнтезийно хороша).
Понял я: она моё лишь счастье,
Даже коль погибшая душа!
Статная и тонкая кокетка
Так прельстила грацией меня...
Тесным самолёт стал, будто клетка,
Сердце бьётся, бешено звеня!
- Подожди, моё очарование,
Дай увидеть твой прекрасный взор!
Принесу тебе себя в заклание,
Лишь начни со мною разговор...
Обернулось нежное создание,
Дева небывалой красоты!
И сказала:
- Нужно не заклание.
Пусть лишь исполняются мечты.
Быть любима я всегда мечтала,
А ещё мечтала я любить!
Я давно тебя, мой друг, искала.
Вместе вечно будем мы парить...
И в улыбке чудно-белоснежной
Обнажила девушка клыки!
А в причёске вольной и небрежной
Заплясали синью огоньки.
...Так я стал невидимым влюблённым
Демоном в полёте навсегда!
Стюардессой Ада окрылённым.
И у нас - Счастливая Звезда!
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:35
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:35 by ЭвиллсПросмотров: 456Комментарии: 6
Ключевые слова: Девушка вампир демон вечность авторский стих