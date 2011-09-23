Стюардесса Ада

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 456 Комментарии: 6 +3 Сегодня, 07:35 by

Плавною походкой стюардессаПроплывала, призрачно скользя.К ней не проявляли интересаТе, кому зреть тайное нельзя.Я в неё влюбился в одночасье!(Слишком фэнтезийно хороша).Понял я: она моё лишь счастье,Даже коль погибшая душа!Статная и тонкая кокеткаТак прельстила грацией меня...Тесным самолёт стал, будто клетка,Сердце бьётся, бешено звеня!- Подожди, моё очарование,Дай увидеть твой прекрасный взор!Принесу тебе себя в заклание,Лишь начни со мною разговор...Обернулось нежное создание,Дева небывалой красоты!И сказала:- Нужно не заклание.Пусть лишь исполняются мечты.Быть любима я всегда мечтала,А ещё мечтала я любить!Я давно тебя, мой друг, искала.Вместе вечно будем мы парить...И в улыбке чудно-белоснежнойОбнажила девушка клыки!А в причёске вольной и небрежнойЗаплясали синью огоньки....Так я стал невидимым влюблённымДемоном в полёте навсегда!Стюардессой Ада окрылённым.И у нас - Счастливая Звезда!

Ключевые слова: Девушка вампир демон вечность авторский стих

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